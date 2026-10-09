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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का मिथुन राशिफल 9 अक्टूबर 2026: चौथे चंद्रमा से घर में रहने का मन, बिजनेस में क्वालिटी पर ध्यान, ऑफिस में विरोधियों से रहें अलर्ट

आज का मिथुन राशिफल 9 अक्टूबर 2026: चौथे चंद्रमा से घर में रहने का मन, बिजनेस में क्वालिटी पर ध्यान, ऑफिस में विरोधियों से रहें अलर्ट

आज का मिथुन राशिफल 9 अक्टूबर 2026: चौथे चंद्रमा से घर में शांति, प्रोडक्ट क्वालिटी पर दें ध्यान, ऑफिस में विरोधियों से रहें अलर्ट! पढ़ें पंडित सुरेश श्रीमाली का उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 09 Oct 2026 02:20 AM (IST)
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Mithun Rashifal: 9 अक्टूबर 2026, शुक्रवार के दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि (मासिक शिवरात्रि व चतुर्दशी श्राद्ध) रात्रि 09:36 तक रहेगी, जिसके उपरांत सर्वपितृ अमावस्या तिथि आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 09:20 तक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद हस्त नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और ब्रह्म योग का विशेष प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज अलसुबह 03:28 के बाद कन्या राशि में, यानी आपकी राशि से 4वें भाव (चतुर्थ भाव यानी गृहस्थ सुख, आंतरिक शांति, घरेलू दायित्व, कार्य समीक्षा, पारिवारिक सामंजस्य व स्थिरता स्थान) में संचरण करेंगे. चतुर्थ भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपका मन बाहर घूमने-फिरने, यात्रा करने या भागदौड़ भरी गतिविधियों में बिल्कुल नहीं लगेगा; आप घर पर रहकर शांति और सुकून से समय बिताना अधिक पसंद करेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मिथुन राशि के कारोबारियों के लिए निरंतर प्रयासों से समाधान तलाशने, प्रोडक्ट की क्वालिटी सुधारने और दूसरों से तुलना न करने का रहेगा.

चुनौतियों के बीच निरंतर प्रयासों से हल: व्यवसाय में कुछ नई और पुरानी चुनौतियां सामने आ सकती हैं; हालांकि, अच्छी बात यह है कि आपके द्वारा किए गए लगातार प्रयासों और सूझबूझ से इन सभी समस्याओं के सटीक समाधान भी साथ के साथ मिलते चले जाएंगे.

प्रोडक्ट क्वालिटी में करें सुधार: आगामी फेस्टिव सीजन (त्योहारी सीजन) की भारी मांग को ध्यान में रखते हुए आपको अपने उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता (Product Quality) को पहले से और अधिक बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा; बेहतर क्वालिटी ही बाजार में आपकी साख मजबूत करेगी.

दूसरों से तुलना कर परेशान न हों: बिजनेसमैन को यह सलाह दी जाती है कि वे बाजार में किसी अन्य प्रतियोगी या व्यापारी की प्रगति से अपनी तुलना करके व्यर्थ में मानसिक रूप से परेशान न हों; अपने कारोबार की गति और क्षमता पर भरोसा रखें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र की उलझनों से निपटने, काम की नियमित समीक्षा करने और विरोधियों के षड्यंत्र से सावधान रहने का रहेगा.

कार्यक्षेत्र की समस्याओं में उलझने की आशंका: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के आज ऑफिस या कार्यक्षेत्र से जुड़ी कुछ अनपेक्षित तकनीकी या प्रशासनिक समस्याओं में उलझने की संभावना बन रही है; धैर्य से काम लें.

काम की समीक्षा करते रहें: वर्कस्पेस पर आधिकारिक काम करते समय बीच-बीच में उसकी समीक्षा (Review) भी करते रहना चाहिए; इससे आपको काम करते वक्त ही गलतियों का तुरंत पता लग जाएगा और बड़ी चूक होने से बच जाएगी.

विरोधियों के चंगुल से रहें अलर्ट: वर्तमान ग्रह-गोचर और परिस्थितियों को देखते हुए एंप्लॉयड पर्सन को आज ऑफिस में अत्यधिक सतर्क और अलर्ट रहना होगा; गुप्त शत्रु या विरोधी आपको किसी विवाद में फंसाने का प्रयास कर सकते हैं, अतः किसी की बातों में न आएं.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से चतुर्थ चंद्रमा घरेलू मामलों में धैर्य बरतने और दांपत्य सद्भाव बनाए रखने का संकेत दे रहा है.

पारिवारिक समस्याओं में रखें संयम: घर-परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद या समस्याएं सामने आ सकती हैं; ऐसे समय में अपनी वाणी में कड़वाहट न आने दें और परिजनों की भावनाओं का आदर करें.

जीवनसाथी के साथ प्यार व सद्भाव जरूरी: विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपने जीवनसाथी (Spouse) के साथ प्यार, आत्मीयता और आपसी सद्भाव बनाए रखें; उनका भावनात्मक सहयोग ही आपको मानसिक संबल प्रदान करेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों (Students) के लिए आज का दिन घर पर रहकर एकाग्रता से अध्ययन करने का है. बाहर घूमने-फिरने के बजाय अपनी स्टडी टेबल पर समय बिताएं और कठिन विषयों के रिविजन पर ध्यान दें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, चौथे भाव के चंद्रमा के कारण सीने में भारीपन, गैस, एसिडिटी या मानसिक बेचैनी महसूस हो सकती है. दूसरों से तुलना करने की आदत मानसिक तनाव बढ़ा सकती है, इसलिए खुद को शांत रखें. ताजा व सुपाच्य सात्विक भोजन लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और मानसिक ताजगी के लिए कुछ समय ध्यान (Meditation) या प्राणायाम करें.

शुभ रंग: क्रीम

शुभ अंक: 5

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: शुक्रवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि (मासिक शिवरात्रि व चतुर्दशी श्राद्ध) के पावन अवसर पर जगतजननी मां महालक्ष्मी और भगवान शिव का ध्यान करें. शिवलिंग पर जल में थोड़ा कच्चा दूध, शहद और बेलपत्र अर्पित करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें. इसके साथ ही देवी लक्ष्मी को खीर या सफेद मिष्ठान्न का भोग लगाएं और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें.

चतुर्दशी श्राद्ध के उपलक्ष्य में परिवार के पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या, वृद्ध या निर्धन व्यक्ति को सफेद वस्त्र, फल अथवा अन्न का दान करें; इससे 4th हाउस के चंद्रमा से पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी, ब्रह्म योग से बिजनेस की चुनौतियों का समाधान मिलेगा, कार्यक्षेत्र में विरोधियों के षड्यंत्र विफल होंगे और दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 09 Oct 2026 02:20 AM (IST)
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