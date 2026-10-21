Mithun Rashifal: 21 अक्टूबर 2026, बुधवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 02:12 बजे तक रहेगी, तत्पश्चात पापांकुशा एकादशी तिथि प्रारंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज शाम 07:48 बजे तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद शतभिषा नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और गण्ड योग का साथ मिलेगा.

चंद्रमा आज सुबह 07:00 बजे कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे सुबह 07:00 बजे के बाद कुंभ राशि में चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी प्रभावी रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से 9वें भाव यानी नवम भाव भाग्य, धर्म, दर्शन, आजीविका वृद्धि, मार्केटिंग विस्तार व उच्च मार्गदर्शन स्थान) में संचरण करेंगे. नवम भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज धर्म, दर्शन, अध्यात्म और उच्च जीवन मूल्यों के प्रति आपकी गहरी रुचि विकसित होगी; आपका मन परोपकारी और सात्विक विचारों से ओतप्रोत रहेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मिथुन राशि के कारोबारियों के लिए वर्तमान कार्यों को गति देने, मार्केटिंग से बड़े ऑर्डर पाने और बेस्ट फ्रेंड्स के सहयोग से बड़ा लक्ष्य हासिल करने का रहेगा.

वर्तमान कार्य सुचारू रूप से चलेंगे, मिलेंगे उचित ऑर्डर्स: व्यापार में आपके दैनिक व वर्तमान कार्य पूरी तरह सुचारू, व्यवस्थित और सुगम गति से चलते रहेंगे; आपको अपने मजबूत संपर्क सूत्रों (Contacts) और सटीक मार्केटिंग के जरिए बाजार से मनचाहे व उचित ऑर्डर्स प्राप्त होंगे.

बिजनेस ग्रोथ में इजाफा, बेस्ट फ्रेंड्स का मिलेगा साथ: आजीविका के साधनों और बिजनेस ग्रोथ में तेज वृद्धि होगी; अपने सबसे पक्के मित्रों (Best Friends) के सक्रिय सहयोग, तालमेल और मार्गदर्शन से आप बाजार में किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट या सेल्स टारगेट को पूरा करने में पूरी तरह कामयाब होंगे.

मार्केट में कायम रहेगा मान-सम्मान व रुतबा: बिजनेसमैन की बाजार में विश्वसनीयता, साख और रुतबा पहले की भांति मजबूत बना रहेगा; कारोबारी प्रतिस्पर्धी भी आपकी रणनीतियों का लोहा मानेंगे.

नौकरीपेशा जातकों और मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन गण्ड योग में अनुकूल परिस्थितियां पाने, समय से पूर्व टारगेट पूरे करने और वर्कस्पेस पर सराहना पाने का रहेगा.

मार्केटिंग प्रोफेशनल्स तय समय से पूर्व पूरा करेंगे टारगेट: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े नौकरीपेशा लोग आज अपने सभी निर्धारित असाइनमेंट्स और सेल्स टारगेट्स को तय समय-सीमा से पहले ही कंप्लीट कर लेंगे; इस शानदार गति को देखकर वर्कप्लेस पर सीनियर्स और प्रबंधन द्वारा आपकी जमकर तारीफ होगी.

को-वर्कर्स के सहयोग से समय से पहले निपटेंगे काम: ऑफिस में सामान्य नौकरीपेशा लोगों को अपने सहकर्मियों (Co-workers) का पूरा और सक्रिय सहयोग मिलेगा; टीम के संयुक्त प्रयासों से आप अपने सभी पेंडिंग कार्यों को समय से पहले पूरा करने में सफल रहेंगे.

गण्ड योग से परिस्थितियां रहेंगी आपके पक्ष में: गण्ड योग के प्रभाव के बावजूद ग्रहों का गोचर आपके पक्ष में बना रहेगा; कार्यस्थल पर परिस्थितियां पूरी तरह आपके अनुकूल रहेंगी, जिससे आपके अटके हुए प्रोजेक्ट्स में तेजी आएगी और काम आसानी से आगे बढ़ेंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से नवम चंद्रमा दांपत्य में प्रेम बढ़ाने और परिवार को तनाव से मुक्त कर शांति की ओर ले जाने का सुंदर संकेत दे रहा है.

दांपत्य जीवन में बढ़ेगा असीम प्रेम: आपके वैवाहिक जीवन में आपसी समझ, विश्वास और आत्मीयता का गहरा संचार होगा; जीवनसाथी के साथ तालमेल बहुत सुंदर रहेगा और दांपत्य जीवन में प्रेम की नई मिठास घुलेगी.

तनाव से निकलकर शांति के पथ पर बढ़ेगा परिवार: घर-परिवार पिछले कुछ समय से जिस मानसिक या आर्थिक तनाव से गुजर रहा था, वह तनाव अब पूरी तरह समाप्त होगा और पूरा परिवार एकजुट होकर सुख-शांति व समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट्स, आर्ट्स और स्पोर्ट्स (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन अनुशासन और माता-पिता की सीख मानने का है. छात्र-छात्राओं, कलाकारों और स्पोर्ट्स पर्सन को आज अपने माता-पिता (Parents) की दी गई सीख, सलाह और अनुशासन की बातों को बहुत गंभीरता से सुनना और मानना पड़ेगा; यदि आपने उनकी सलाह की अनदेखी की या मनमानी की, तो आपके संबंधित फील्ड में अनावश्यक परेशानियां और दिक्कतें बढ़ सकती हैं. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, नवम भाव के चंद्रमा के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य आम तौर पर सुदृढ़ और मानसिक रूप से हल्का रहेगा. हालांकि, सुबह 7 बजे के बाद बनने वाले चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के चलते दिन के दूसरे हिस्से में हल्की बेचैनी या जांघों/कमर में थकान महसूस हो सकती है. पौष्टिक सात्विक आहार लें, भरपूर जल का सेवन करें और दिनचर्या में थोड़ा समय ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: गोल्डन (सुनहरा)

शुभ अंक: 9

अशुभ अंक: 6

आज का उपाय: बुधवार के पावन दिन तथा चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के निवारण हेतु प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश और देवाधिदेव महादेव की विधिवत पूजा-अर्चना करें. सुबह या शाम के शुभ चौघड़िए में भगवान गणेश जी को दूर्वा की 21 गांठें और बूंदी के लड्डू अर्पित करें तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' का 108 बार जप करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर कच्चा दूध, गंगाजल और सफेद चंदन अर्पित करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जप करें.

आज के दिन गाय को हरा चारा, पालक या हरी मूंग की दाल खिलाएं और अपने माता-पिता के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें. इससे नवम भाव के चंद्रमा से धर्म और भाग्य का बल मिलेगा, ग्रहण दोष की बाधाएं शांत होंगी, मार्केटिंग से व्यापार में बंपर ऑर्डर्स मिलेंगे, टारगेट समय पर पूरे होंगे और परिवार में शांति व समृद्धि का वास रहेगा.

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