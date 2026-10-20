Mithun Rashifal: 20 अक्टूबर 2026, मंगलवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि दोपहर 12:51 बजे तक रहेगी, तत्पश्चात विजयादशमी तिथि (दशहरा महापर्व / अधर्म पर धर्म की विजय) प्रारंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज शाम 06:02 बजे तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और शूल योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन मकर राशि में (आपकी राशि से 8वें भाव यानी अष्टम भाव विपत्ति, अचानक अड़चनें, रिश्तेदारों से विमुखता, मैनेजमेंट संकट, सुरक्षा जॉब व गृह कलह स्थान) में संचरण करेंगे. आठवें भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण आज पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर गलतफहमियों या मतभेदों के चलते रिश्तेदारों से विमुख या अलग-थलग होना पड़ सकता है; इसलिए आज किसी भी रिश्तेदार से उलझने या कटु वार्तालाप से पूरी तरह बचें. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मिथुन राशि के कारोबारियों के लिए लचर मैनेजमेंट को सुधारने, ग्राहकों से विनम्र वाणी बनाए रखने और हाथ आए मुनाफे को सुरक्षित रखने का रहेगा.

मैनेजमेंट की कमजोरी से बढ़ेंगी शिकायतें, घटेंगे कस्टमर्स: व्यापार में आंतरिक मैनेजमेंट (प्रबंधन) बेहतर और सुव्यवस्थित नहीं होने के कारण ग्राहकों की शिकायतों की भरमार लग सकती है; व्यवस्था में ढिलाई के चलते बाजार में कस्टमर्स की कमी साफ महसूस होगी, इसलिए अपनी सर्विस और स्टाफ के तालमेल को तुरंत दुरुस्त करें.

कटु शब्दों का प्रयोग न करें, जा सकता है हाथ आया मुनाफा: बिजनेसमैन ग्राहकों या डीलरों से बातचीत करते समय अपनी वाणी में कठोरता या कटु शब्दों का प्रयोग बिल्कुल न करें; आपकी एक कड़वी बात या उग्र व्यवहार के कारण हाथ में आया बड़ा सौदा और तगड़ा मुनाफा भी अचानक वापस जा सकता है.

आर्थिक लेन-देन में बरतें सावधानी: 8th हाउस के चंद्रमा के प्रभाव से अचानक कोई अनपेक्षित वित्तीय देनदारी या घाटे की आशंका रह सकती है, इसलिए किसी भी सौदे में अति-उत्साह से बचें और व्यावहारिक बने रहें.

नौकरीपेशा जातकों, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स और बेरोजगारों के लिए आज का दिन पीठ पीछे वार करने वाले मित्रों से सतर्क रहने, सुरक्षा क्षेत्र में जॉब के अवसर और अनिवार्य ऑफिशियल ट्रैवलिंग का रहेगा.

पीठ पीछे जड़ खोदने वाले 'मित्रों' से रहें सावधान: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े नौकरीपेशा लोग उन तथाकथित दोस्तों या सहयोगियों से खासतौर पर सजग और चौकन्ने रहें, जो मुंह पर तो मीठे बनते हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी जड़ें खोदने और छवि बिगाड़ने का कुत्सित काम करते हैं; ऐसे लोगों से अपनी कार्ययोजनाएं साझा न करें.

सिक्योरिटी फील्ड में जॉब के अच्छे अवसर: यदि आप लंबे समय से नौकरी की तलाश में हैं, तो आज किसी प्रतिष्ठित सिक्योरिटी कंपनी, रक्षा क्षेत्र, साइबर सिक्योरिटी या सुरक्षा से जुड़ी बड़ी जिम्मेदारियों वाले पद के लिए आपका चयन (Selection) हो सकता है.

सलाह पर अमल करेंगे तभी मिलेगा फायदा: वर्कप्लेस पर किसी वरिष्ठ या शुभचिंतक द्वारा दी गई सलाह आपके लिए तब तक बिल्कुल भी फायदेमंद साबित नहीं होगी, जब तक कि आप उस पर जमीनी स्तर पर कार्य करना प्रारंभ न कर दें; केवल सुनने के बजाय एक्शन मोड में आएं.

न चाहते हुए भी करनी पड़ सकती है ऑफिशियल यात्रा: नौकरीपेशा लोगों को न चाहते हुए भी कंपनी या संस्थान के काम के सिलसिले में किसी अनचाही ऑफिशियल ट्रैवलिंग (Official Traveling) पर निकलना पड़ सकता है; यात्रा के दौरान सतर्क रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से अष्टम चंद्रमा सामाजिक अड़चनों और गृह कलह में मौन धारण करने की कड़ी सलाह दे रहा है.

गृह कलह में मौन धारण करना ही रहेगा सबसे बेहतर: घर-परिवार में यदि किसी बात को लेकर अशांति, आपसी मतभेद या गृह कलह की स्थिति बन रही है, तो वहां अपनी सफाई देने या बहस करने के बजाय पूरी तरह 'मौन धारण' कर लेना ही आपके और पूरे परिवार के हित में रहेगा; आपकी खामोशी मामले को बिगड़ने से रोक लेगी.

सामाजिक-राजनीतिक कार्यों में आएंगी अड़चनें: सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आज आपके बनते-बनते और लगभग तय हो चुके कार्यों में अचानक अप्रत्याशित अड़चनें और रुकावटें खड़ी हो सकती हैं; धैर्य रखें और आज कोई बड़ा राजनीतिक निर्णय न लें.

विजयादशमी पर घर में लाएं शांति: दशहरे के पावन पर्व पर अधर्म और अहंकार पर सत्य की विजय के प्रतीक रूप में भगवान श्री राम का स्मरण करें; इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा का शमन होगा.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कैंपस प्लेसमेंट से जुड़ी निराशा से उबरने और नए सिरे से तैयारी करने का है. छात्र-छात्राएं किसी अनपेक्षित तकनीकी कारण, औपचारिकता या परिस्थिति के चलते कैंपस प्लेसमेंट की प्रक्रिया का हिस्सा बनने से चूक सकते हैं; इससे निराश होने के बजाय अपनी कमजोरियों को पहचानें और आगामी अवसरों के लिए खुद को और अधिक मजबूत बनाएं. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 8वें भाव के चंद्रमा और शूल योग के प्रभाव से आज पेट से जुड़ी समस्याएं, अपच, जोड़ों में दर्द या अनचाही यात्रा के कारण अत्यधिक शारीरिक व मानसिक थकान हो सकती है. गरिष्ठ भोजन से बचें, भरपूर जल पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय ध्यान को दें.

शुभ रंग: येलो (पीला)

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: मंगलवार और विजयादशमी (दशहरा महापर्व) के पावन अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, वीर हनुमान जी और मां अपराजिता की विधिवत षोडशोपचार पूजा-अर्चना करें. आज के दिन शमी वृक्ष (शमी पत्र) का पूजन अवश्य करें और 'शमी शमयते पापं शमी लोहितकण्टका. धारिण्यर्जुनबाणानां रामस्य प्रियवादिनी॥' मंत्र का उच्चारण करते हुए शमी पत्र भगवान श्री राम व हनुमान जी को अर्पित करें.

मंगलवार होने के कारण हनुमान मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं, लाल पुष्प और बूंदी का भोग लगाएं तथा 'हनुमान बाहुक' या 'सुंदरकांड' का पाठ करें. साथ ही आज कार्यक्षेत्र के औजारों या कलम का पूजन करें. इससे आठवें भाव के चंद्रमा से उपजी विपत्तियां और रिश्तेदारों की विमुखता शांत होगी, बिजनेस मैनेजमेंट की अड़चनें दूर होंगी, पीठ पीछे षड्यंत्र रचने वाले विरोधी परास्त होंगे और गृह कलह समाप्त होकर सुख-शांति आएगी.

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