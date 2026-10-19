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आज का मिथुन राशिफल 19 अक्टूबर 2026: 8वें चंद्रमा से विपत्तियों का सामना, अचानक धन की आवश्यकता, यात्रा टालें

आज का मिथुन राशिफल 19 अक्टूबर 2026: 8वें चंद्रमा से विपत्तियों का अलर्ट, अचानक पैसों की जरूरत, बॉस की नाराजगी, पारिवारिक विवाद से बचें! पढ़ें महानवमी का उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 19 Oct 2026 03:15 AM (IST)
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Mithun Rashifal: 19 अक्टूबर 2026, सोमवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की दुर्गा अष्टमी तिथि सुबह 10:52 बजे तक रहेगी, तत्पश्चात दुर्गा नवमी (महानवमी / मां सिद्धिदात्री पूजा) प्रारंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज दोपहर 03:39 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद श्रवण नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, धृति योग और अत्यंत मंगलकारी सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन मकर राशि में (आपकी राशि से 8वें भाव यानी अष्टम भावसंकट, विपत्तियां, अचानक धन की जरूरत, विरोधी षड्यंत्र, यात्रा में बाधा व पारिवारिक कलह स्थान) में संचरण करेंगे. आठवें भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण आज आपको दैनिक जीवन व कार्यक्षेत्र में कई अप्रत्याशित विपत्तियों, बाधाओं और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है; इसलिए हर कदम अत्यधिक धैर्य, विवेक और शांति के साथ उठाएं. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मिथुन राशि के कारोबारियों के लिए कड़े कॉम्पिटिशन, अचानक धन की आवश्यकता, यात्रा टालने और सकारात्मक सोच बनाए रखने का रहेगा.

ग्राहकों की कमी व कॉम्पिटिशन से ग्रोथ में गिरावट: ग्रहों की स्थिति में बदलाव के चलते बाजार में कड़े कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ेगा और ग्राहकों (Footfall) की कमी के कारण बिजनेस की ग्रोथ में स्पष्ट गिरावट देखने को मिल सकती है.

अचानक पैसों की जरूरत बनेगी परेशानी: व्यापार में आज अचानक (Suddenly) किसी बड़े भुगतान या आकस्मिक खर्चे के लिए पैसों की सख्त जरूरत पड़ सकती है, जो आपके लिए किसी बड़ी मानसिक परेशानी से कम नहीं होगी; वित्तीय बैकअप पहले से तैयार रखें.

मूड ऑफ होने से बचें, थामें पॉजिटिविटी का दामन: बाजार की सुस्ती या किसी सौदे के अटकने से बिजनेसमैन का मूड पूरी तरह ऑफ हो सकता है; लेकिन नकारात्मक सोचने के बजाय यदि आप पॉजिटिव थॉट्स (सकारात्मक विचारों) का दामन थामकर चलेंगे तो मन शांत और प्रसन्न रहेगा.

व्यापारिक ट्रैवलिंग के लिए समय नहीं है उपयुक्त: आज किसी भी व्यावसायिक यात्रा या टूर पर जाने के लिए समय बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है; यात्राओं में धन और समय की बर्बादी तथा कष्ट की आशंका है, इसलिए यात्रा को टालना ही बेहतर रहेगा.

करियर, जॉब और राजनीति (Career, Job & Politics)

नौकरीपेशा जातकों, बेरोजगारों और राजनेताओं के लिए आज का दिन बॉस की नाराजगी, विरोधियों की सक्रियता और नोटिस मिलने की आशंका के बीच संभलकर चलने का रहेगा.

प्रोजेक्ट ग्राफ से बॉस होंगे निराश: कार्यक्षेत्र में बॉस आपके प्रोजेक्ट ग्राफ और हालिया प्रदर्शन को देखकर काफी निराश हो सकते हैं; वे आपके प्रयासों से खुश नहीं होंगे, इसलिए अपनी कमियों को स्वीकार कर काम की गुणवत्ता सुधारें.

विरोधी उठाएंगे नेगेटिव इमेज का फायदा: ऑफिस में आपके गुप्त विरोधी और प्रतिद्वंद्वी आपकी किसी छोटी गलती या नकारात्मक छवि का पूरा फायदा उठाने की ताक में रहेंगे; इसलिए कार्यस्थल पर जो भी काम करें, बेहद सोच-समझकर और नियमों के दायरे में रहकर ही करें.

अन-एंप्लॉयड पर्सन को करना पड़ेगा इंतजार: बेरोजगार युवाओं को नई नौकरी के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है; हाल ही में जहां आपने इंटरव्यू दिया है, वहां से फिलहाल सकारात्मक उत्तर मिलने के आसार कम हैं और 'ना' ही सुनने को मिल सकती है, इसलिए निराश न होकर नए प्रयास जारी रखें.

पॉलिटिशियंस को हाईकमान से नोटिस की आशंका: राजनीति से जुड़े व्यक्तियों को पार्टी हाईकमान की तरफ से किसी पद या बयानबाजी को लेकर नोटिस थमाया जा सकता है; इसलिए दलगत अनुशासन में रहें और कोई विवादास्पद बयान न दें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से अष्टम चंद्रमा आपसी गलतफहमी और घरेलू विवादों की ओर स्पष्ट इशारा कर रहा है.

आपसी गलतफहमी से विवाद की स्थिति: घर-परिवार में सदस्यों के बीच किसी छोटी सी बात को लेकर उपजी गलतफहमी के चलते बड़े विवाद और कहासुनी की स्थिति बन सकती है; इससे आपका पूरा दिन खराब हो सकता है, इसलिए कटु शब्दों के प्रयोग से बचें और मौन रहें.

महानवमी पर घर में लाएं आध्यात्मिक शांति: दुर्गाष्टमी और महानवमी के पावन अवसर पर घर में मां सिद्धिदात्री की पूजा-अर्चना और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें; मां की आराधना से घर की कलह और नकारात्मकता का शमन होगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

खिलाड़ियों के लिए आज का दिन सेहत के प्रति अत्यंत सतर्क रहने का है. स्पोर्ट्स पर्सन के स्वास्थ्य में अचानक गिरावट आ सकती है; अभ्यास या खेल के दौरान चोट-चपेट, मांसपेशियों में खिंचाव या मौसमी बीमारी की आशंका है, इसलिए फिटनेस से कोई लापरवाही न बरतें. विद्यार्थियों के लिए भी दिन मन को एकाग्र रखकर सामान्य अध्ययन जारी रखने का है. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 8th हाउस के चंद्रमा के प्रभाव से अचानक पेट दर्द, सिरदर्द, घबराहट और मानसिक बेचैनी रह सकती है. सुपाच्य सात्विक आहार लें, पर्याप्त जल का सेवन करें और दिनचर्या में थोड़ा समय मां सिद्धिदात्री के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: ऑरेंज (नारंगी)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: सोमवार और शारदीय नवरात्र की दुर्गाष्टमी व महानवमी तिथि के पावन अवसर पर मां सिद्धिदात्री और मां महागौरी की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को नारियल, चुनरी और हलवा-पूरी व चने का भोग लगाएं तथा 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः' अथवा 'सिद्धगन्धर्वयक्षाद्यैरसुरैरमरैरपि. सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी॥' मंत्र का 108 बार जप करें.

इसके साथ ही आज सोमवार होने के कारण शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और काले तिल अर्पित करें तथा महानवमी पर नौ कन्याओं का पूजन कर उन्हें हलवा-चना, उपहार व दक्षिणा भेंट करें. इससे आठवें भाव के चंद्रमा से होने वाली विपत्तियां और अचानक उपजी समस्याएं शांत होंगी, विरोधियों के षड्यंत्र विफल होंगे, पारिवारिक विवाद दूर होंगे और सेहत में सुधार आएगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 19 Oct 2026 03:15 AM (IST)
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