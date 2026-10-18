18 अक्टूबर 2026, रविवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि सुबह 08:29 बजे तक रहेगी, तत्पश्चात महाअष्टमी (शारदीय नवरात्र का आठवां दिन, मां महागौरी पूजा / दुर्गाष्टमी) प्रारंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज दोपहर 12:49 बजे तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, सुकर्मा योग और अत्यंत मंगलकारी सर्वार्थ सिद्धि योग का दुर्लभ संयोग प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज शाम 07:33 बजे तक धनु राशि में (आपकी राशि से 7वें भाव यानी सप्तम भाव जीवनसाथी, दैनिक रोजगार, व्यापारिक साझेदारी, दमदार रणनीति, शुभ सूचना व पारिवारिक सुख स्थान) में संचरण करेंगे; इसके बाद चंद्रमा मकर राशि (8वें भाव) में प्रवेश करेंगे. सातवें भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपको घर-परिवार की हर जिम्मेदारी को कंधे से कंधा मिलाकर उठाने वाला समझदार और समर्पित जीवनसाथी प्राप्त होगा, जिससे दांपत्य में सुख-शांति रहेगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैंसु, बह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मिथुन राशि के कारोबारियों के लिए दमदार रणनीति से खुशियां लाने, सुकर्मा व सर्वार्थ सिद्धि योग से शुभ सूचना पाने और बड़े जोखिम से बचने का रहेगा.

दमदार स्ट्रेटजी से बिजनेस और जिंदगी में आएंगी खुशियां: आगामी त्योहारी सीजन (Festive Season) को देखते हुए आपकी बनाई गई सुनियोजित और दमदार बिजनेस स्ट्रेटजी आपके कारोबार को नई रफ्तार देगी; इससे व्यापार में भारी मुनाफा होगा और आपकी व्यक्तिगत जिंदगी में अपार खुशियां आएंगी.

सुकर्मा व सर्वार्थ सिद्धि योग से मिलेगी बहुप्रतीक्षित शुभ सूचना: ग्रहों के अत्यंत शुभ संयोग (Sukarma & Sarvartha Siddhi Yoga) के चलते कारोबार से जुड़ी कोई लंबे समय से प्रतीक्षित (Long-Awaited) बहुत बड़ी शुभ सूचना आज आपको प्राप्त हो सकती है; इस खुशखबरी से आपका मन प्रसन्नता और उमंग से भर जाएगा.

जल्दबाजी से बचें, न लें कोई बड़ा नया काम: बिजनेस के रोजमर्रा के फैसलों में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या उतावलेपन से पूरी तरह बचें; वर्तमान स्थिति को देखते हुए आज कोई नया और बहुत बड़ा काम अपने हाथ में न लें, जो काम चल रहा है उसी को मजबूती से आगे बढ़ाएं.

नौकरीपेशा जातकों और मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन वर्किंग स्टाइल से विरोधियों में जलन, सतर्कता बरतने और मार्केटिंग फील्ड में गलतियों से बचने का रहेगा.

वर्किंग स्टाइल से विरोधियों में जलन, अलर्ट रहें: कार्यक्षेत्र में एंप्लॉयड पर्सन की बेहतरीन और प्रभावशाली वर्किंग स्टाइल (Working Style) को देखकर ऑफिस के गुप्त विरोधियों व ईर्ष्यालु सहकर्मियों के मन में भारी जलन पैदा होगी; वे आगे चलकर आपके काम में रुकावटें या प्रॉब्लम क्रिएट करने की साजिश रच सकते हैं, इसलिए पूरी तरह सतर्क और अलर्ट रहें.

मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के सितारे कमजोर, गलती से बचें: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े नौकरीपेशा लोगों के सितारे आज पूरी तरह पक्ष में नहीं रहेंगे; असावधानी के कारण किसी क्लाइंट या डील में आपसे कोई बड़ी तकनीकी या गणनात्मक गलती हो सकती है, इसलिए हर दस्तावेज को ध्यान से पढ़कर ही आगे बढ़ें.

रूटीन कार्यों में रखें पारदर्शिता: ऑफिस में किसी भी प्रकार की गॉसिप से दूर रहकर केवल अपने आधिकारिक लक्ष्यों पर केंद्रित रहें ताकि किसी को उंगली उठाने का मौका न मिले.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से सप्तम चंद्रमा जिम्मेदार साथी का संबल, घरेलू सुख-सुविधाओं पर खर्च और लव लाइफ में स्पेशल गिफ्ट का सुंदर योग बना रहा है.

जिम्मेदार जीवनसाथी का संबल व परिवार की देखभाल: दांपत्य जीवन में आपको घर-परिवार की जिम्मेदारियों को सहजता से संभालने वाला हमसफर मिलेगा; आज आप अपने परिवार की खुशियों का पूरा ध्यान रखेंगे और घर की सुख-सुविधाओं व उत्सव की तैयारियों पर दिल खोलकर घरेलू खर्चे करेंगे.

लव लाइफ में मिलेगा स्पेशल गिफ्ट: प्रेम संबंधों (Love Life) में मधुरता और ताजगी बनी रहेगी; आज आपके लवर या पार्टनर की तरफ से आपको कोई बहुत ही खास, दिल को छू लेने वाला स्पेशल गिफ्ट (Special Gift) मिल सकता है, जिससे आपका रिश्ता और गहरा होगा.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

उच्च शिक्षा (Higher Education) के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बाधाओं के बावजूद मेहनत से मुकाम पाने का है. जो छात्र उच्च शिक्षा, शोध या विदेश में अध्ययन के प्रयासरत हैं, उनके मार्ग में कुछ अप्रत्याशित अड़चनें और बाधाएं (Obstacles) आ सकती हैं; लेकिन धैर्य न खोएं, आपकी सच्ची लगन और कठिन मेहनत अंततः रंग जरूर लाएगी और रास्ते खुलेंगे. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 7वें भाव के चंद्रमा और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य आम तौर पर अच्छा और स्फूर्तिदायक रहेगा. हालांकि, दिनभर की भागदौड़ और घरेलू खर्चों की व्यस्तता से शाम को हल्की मानसिक थकान रह सकती है. पौष्टिक सात्विक आहार लें, पर्याप्त जल का सेवन करें और दिनचर्या में थोड़ा समय मां महागौरी के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: ऑरेंज (नारंगी)

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: रविवार और शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी तिथि के पावन अवसर पर मां महागौरी की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को श्वेत/लाल पुष्प, नारियल, चुनरी और हलवा-पूरी व चने का भोग लगाएं तथा 'ॐ देवी महागौर्यै नमः' अथवा 'श्वेते वृषे समारूढा श्वेताम्बरधरा शुचिः.

महागौरी शुभं दद्यान्महादेवप्रमोददा॥' मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही रविवार होने के कारण तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन, अक्षत और लाल पुष्प डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और दुर्गाष्टमी पर कन्या पूजन कर कन्याओं को हलवा-चना, उपहार व दक्षिणा भेंट करें. इससे सातवें भाव के चंद्रमा से जिम्मेदार साथी का सहयोग मिलेगा, सुकर्मा योग से कारोबार में शुभ सूचना प्राप्त होगी, विरोधियों के षड्यंत्र विफल होंगे और लव लाइफ में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

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