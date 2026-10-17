17 अक्टूबर 2026, शनिवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि (शारदीय नवरात्र का सातवां दिन, मां कालरात्रि पूजा) पूरे दिन रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 09:47 बजे तक मूल (मूला) नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, अतिगंड योग और शाम 07:51 बजे के बाद बनने वाले बुधादित्य योग का अत्यंत शुभ प्रभाव मिलेगा.

सूर्य देव आज शाम 07:51 बजे के बाद तुला राशि में संचरण करेंगे. चंद्रमा आज पूरे दिन धनु राशि में (आपकी राशि से 7वें भाव यानी सप्तम भाव साझेदारी, व्यापार विस्तार, दैनिक रोजगार, सरकारी टेंडर, ऑफिशियल कार्य व दांपत्य सुख स्थान) में संचरण करेंगे. सातवें भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आप अपनी आंतरिक क्षमताओं, प्रतिभा और कड़ी मेहनत के दम पर अपने व्यवसाय को तेजी से विकसित और विस्तारित करने में पूरी तरह सफल रहेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मिथुन राशि के कारोबारियों के लिए कड़ी मेहनत से व्यवसाय विकसित करने, सरकारी टेंडर या बड़े ऑर्डर की गुड न्यूज मिलने और नए कीर्तिमान गढ़ने का रहेगा.

क्षमताओं व मेहनत के दम पर व्यवसाय का विस्तार: सप्तम चंद्रमा आपकी कार्यक्षमता और ऊर्जा को नई दिशा देगा; आप अपनी सूझबूझ और अथक परिश्रम के बल पर अपने कारोबार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और बाजार में अपना प्रभाव मजबूत करेंगे.

सीनियर संग अच्छे संबंधों से सरकारी टेंडर/बड़ा ऑर्डर: पूर्व में और हाल ही में वरिष्ठ लोगों व प्रभावशाली अधिकारियों के साथ बनाए गए मजबूत और मधुर संबंधों का आज बड़ा प्रतिफल मिलेगा; वीकेंड पर आपको किसी सरकारी टेंडर (Government Tender) अथवा किसी बड़ी प्रतिष्ठित संस्था से बड़ा ऑर्डर मिलने की बहुत बड़ी गुड न्यूज अपने किसी बेहद खास व्यक्ति के माध्यम से प्राप्त हो सकती है.

न्यू बिजनेसमैन एकाग्रता से मजबूत करेंगे भविष्य की नींव: नए कारोबारियों (New Entrepreneurs) के लिए आज का दिन पूरी एकाग्रता के साथ काम में जुटे रहने का है; यदि आप बिना भटके अपने मुख्य लक्ष्य पर टिके रहेंगे, तभी आप अपने व्यापारिक भविष्य की मजबूत नींव रखने में सफल हो पाएंगे.

बिजनेस में स्थापित होंगे नए कीर्तिमान: करियर के साथ-साथ व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी यह समय आपके लिए नए मील के पत्थर और ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित करने वाला साबित होगा; आर्थिक स्थिति में बड़ा उछाल आएगा.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन ऑफिशियल कार्यों में तेजी, स्थान परिवर्तन के संकेत, अपेक्षा से अधिक फल मिलने और वरिष्ठों संग सामंजस्य का रहेगा.

स्थान परिवर्तन के संकेत व ऑफिशियल कार्यों में तेजी: ऑफिस में आपके कार्यस्थल या बैठने के स्थान में सकारात्मक परिवर्तन (Seat/Location Change) की स्थिति बन सकती है; करियर के लिहाज से जितने भी महत्वपूर्ण ऑफिशियल कार्य पेंडिंग या अटके हुए थे, वे आज बेहद तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे.

कठिन परिश्रम का मिलेगा अपेक्षा से अधिक फल: आपके सोचे हुए और योजनाबद्ध किए गए सभी कार्य समय पर बहुत ही आसानी से पूरे होंगे; सबसे सुखद बात यह रहेगी कि आपके द्वारा हाल के दिनों में किए गए कठिन परिश्रम का फल आपकी अपेक्षा और उम्मीद से कहीं अधिक शानदार प्राप्त होगा.

वरिष्ठ अधिकारियों संग सामंजस्यपूर्ण समझ: नौकरी में अपने उच्चाधिकारियों और वरिष्ठ लोगों के साथ आपकी समझ और वैचारिक तालमेल बेहद सामंजस्यपूर्ण और मजबूत रहेगा; वे आपके सुझावों को पूरा मान देंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से सप्तम चंद्रमा दांपत्य में सुखद समय और एक-दूसरे के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करने का योग बना रहा है.

लाइफ पार्टनर के साथ बीतेगा बेहतरीन समय: आप अपने जीवनसाथी (Life Partner) के साथ बहुत ही सुखद, प्रेमपूर्ण और यादगार समय स्पेंड करेंगे; व्यस्त दिनचर्या के बाद शाम को साथ बैठकर भविष्य की योजनाएं बनाना मन को शांति देगा.

एक-दूसरे का सम्मान करना है जरूरी: वैवाहिक जीवन को और अधिक मधुर व सुदृढ़ बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि आप दोनों एक-दूसरे के विचारों, आत्मसम्मान और भावनाओं की दिल से कद्र व सम्मान करें.

स्वास्थ्य और दिनचर्या (Health & Routine)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 7वें भाव के चंद्रमा और बुधादित्य योग के शुभ प्रभाव से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य आम तौर पर चुस्त-दुरुस्त और ऊर्जावान रहेगा. काम की गति तेज रहने से मानसिक संतोष मिलेगा. खान-पान में सात्विकता बनाए रखें, भरपूर पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां कालरात्रि के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 6

आज का उपाय: शनिवार और शारदीय नवरात्र के सातवें दिन मां कालरात्रि की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध तिल के तेल अथवा सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को लाल/नीले पुष्प और गुड़ अथवा गुड़ से बने नैवेद्य का भोग लगाएं तथा 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नमः' अथवा 'क्लीं ऐं श्रीं कालिकायै नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही शनिवार होने के कारण शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि चालीसा का पाठ करें. किसी जरूरतमंद या कन्या को गुड़ और फल भेंट करें; इससे सप्तम भाव के चंद्रमा से व्यापार में वृद्धि होगी, सरकारी टेंडर व बड़े ऑर्डर्स में सफलता मिलेगी, करियर में नए कीर्तिमान स्थापित होंगे और दांपत्य जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

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