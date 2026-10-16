Mithun Rashifal: 16 अक्टूबर 2026, शुक्रवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि (शारदीय नवरात्र का छठा दिन, मां कात्यायनी पूजा) पूरे दिन रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 06:48 बजे तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात मूल (मूला) नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और शोभन योग का अत्यंत शुभ संयोग प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज सुबह 06:48 बजे के बाद धनु राशि में संचरण करेंगे (आपकी राशि से 7वें भाव यानी सप्तम भाव व्यापार, दैनिक रोजगार, साझेदारी, शोभन योग से महत्वपूर्ण डील, दांपत्य व विपरीत लिंगी आकर्षण स्थान पर विशेष प्रभाव रहेगा). सातवें भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपको व्यापार और व्यवसाय में निरंतर लाभ प्राप्त होगा; साझेदारों और सहयोगियों के साथ तालमेल बेहतर बना रहेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो शुभ समय हैं, सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मिथुन राशि के कारोबारियों के लिए शोभन योग से महत्वपूर्ण डील्स पक्की करने, वफादार स्टाफ के सहयोग और नियमित आय के सुचारु प्रवाह का रहेगा.

व्यापार और व्यवसाय में मिलेगा लाभ: सप्तम चंद्रमा के शुभ प्रभाव से दैनिक व्यापार में लाभ की स्थिति बनी रहेगी; हालांकि बड़ी अप्रत्याशित इनकम की तुरंत उम्मीद न रखें, फिर भी आपकी रोजमर्रा की व्यावसायिक गतिविधियां बहुत ही सुचारू और व्यवस्थित रूप से चलती रहेंगी.

शोभन योग से हो सकती है महत्वपूर्ण डील: शोभन योग के कल्याणकारी प्रभाव से आज आपके बिजनेस में किसी बड़े क्लाइंट या पार्टी के साथ बहुप्रतीक्षित और अत्यंत महत्वपूर्ण व्यावसायिक डील फाइनल होने के मजबूत योग बनेंगे.

पर्सनल रीजन के बीच वफादार स्टाफ का संबल: बिजनेसमैन किसी निजी या पारिवारिक कारण (Personal Reason) के चलते अपने काम पर ज्यादा समय या ध्यान नहीं दे पाएंगे; लेकिन राहत की बात यह रहेगी कि आपके समर्पित और वफादार स्टाफ के सहयोग से दुकान या फर्म की सभी गतिविधियां पूरी तरह स्मूथली चलती रहेंगी.

नौकरीपेशा जातकों और मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन कार्यभार की अधिकता, वर्कस्पेस पर अपने दम पर स्थितियां साधने और मार्केटिंग टारगेट्स पर फोकस करने का रहेगा.

वर्कलोड के कारण पर्सनल काम पर नहीं दे पाएंगे ध्यान: नौकरी में कार्यभार की अधिकता (Heavy Workload) और पेंडिंग फाइलों की वजह से आप अपने निजी कार्यों पर ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे; पेशेवर दायित्व पहली प्राथमिकता रहेंगे.

स्थितियों से स्वयं लड़ने की आदत देगी खुशी: वर्कस्पेस पर आप परिस्थितियों के सामने झुकने के बजाय अपने अनुसार स्थितियों से मुकाबला करने और रास्ता निकालने की नई आदत डालेंगे; अपने आत्मबल और कार्यकुशलता को देखकर आपको आंतरिक खुशी और संतोष मिलेगा.

मार्केटिंग एंप्लॉयड पर्सन करेंगे टारगेट पर फोकस: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े नौकरीपेशा लोग त्योहारी मांग के बीच बाजार में अपने निर्धारित लक्ष्यों (Targets) पर पूरी एकाग्रता से फोकस करने में पूरी तरह सफल रहेंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से सप्तम चंद्रमा घर में प्रेम, संतान सुख और विपरीत लिंगी आकर्षण का सुखद वातावरण तैयार कर रहा है.

परिवार को देंगे समय, मिलेगा संतान सुख: व्यस्तताओं के बावजूद आप घर-परिवार को पर्याप्त समय देंगे; संतान की तरफ से कोई सुखद समाचार या सहयोग मिलने से मन प्रसन्न रहेगा और परिजनों के बीच आपसी प्रेम व एकता देखने को मिलेगी.

विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण: आज आपके मन में विपरीत लिंग के लोगों के प्रति विशेष आकर्षण और लगाव महसूस होगा; लव लाइफ में नया उत्साह और ताजगी देखने को मिलेगी.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन स्वर्णिम अवसरों से भरा रहने वाला है. विद्यार्थियों के लिए आज कोई बहुत अच्छी और उत्साहवर्धक खबर आ सकती है; ऐसे में अपनी सतर्कता बनाए रखें और किसी भी नए अवसर या स्कॉलरशिप/एडमिशन संबंधी अपॉर्चुनिटी को भूलकर भी इग्नोर (अनदेखा) न करें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 7वें भाव के चंद्रमा और शोभन योग के प्रभाव से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य आम तौर पर संतुलित और अच्छा बना रहेगा. अत्यधिक कार्यभार से हल्की थकान हो सकती है. नियमित दिनचर्या का पालन करें, सात्विक व ताजा आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां कात्यायनी के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: गोल्डन (सुनहरा)

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 2

आज का उपाय: शुक्रवार और शारदीय नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को लाल पुष्प और शुद्ध शहद अथवा शहद युक्त मीठे पान का भोग लगाएं तथा 'ॐ ह्रीं नमः कात्यायन्यै' अथवा 'चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना.

कात्यायनी शुभं दद्याद् देवी दानवघातिनी॥' मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही शुक्रवार होने के कारण मां महालक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें. किसी छोटी कन्या को फल या सफेद मिठाई भेंट करें; इससे 7वें भाव के चंद्रमा से व्यापार और दांपत्य में लाभ होगा, शोभन योग से महत्वपूर्ण बिजनेस डील्स सफल होंगी, वर्कप्लेस पर आपका प्रभाव बढ़ेगा और छात्रों को उत्तम अवसर प्राप्त होंगे.

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