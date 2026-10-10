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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का मिथुन राशिफल 10 अक्टूबर 2026: चौथे चंद्रमा से घरेलू सुख में कमी, बिजनेस में आय पर असर, वर्कस्पेस पर ईगो और गुस्से से बचें

आज का मिथुन राशिफल 10 अक्टूबर 2026: चौथे चंद्रमा से घरेलू सुख में कमी, बिजनेस में आय पर असर, वर्कस्पेस पर ईगो और गुस्से से बचें

आज का मिथुन राशिफल 10 अक्टूबर 2026: चौथे चंद्रमा से घरेलू सुख में कमी, बिजनेस में बाहरी दखल से बचें, वर्कप्लेस पर ईगो त्यागें! पढ़ें सर्वपितृ अमावस्या का उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 10 Oct 2026 01:05 AM (IST)
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Mithun Rashifal: 10 अक्टूबर 2026, शनिवार के दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की सर्वपितृ अमावस्या तिथि (महालया अमावस्या व अज्ञात तिथि श्राद्ध) रात्रि 09:20 तक रहेगी, जिसके उपरांत आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि (शारदीय नवरात्र घटस्थापना) आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 09:43 तक हस्त नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद चित्रा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और ऐन्द्र योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन कन्या राशि में, यानी आपकी राशि से 4वें भाव (चतुर्थ भाव यानी घरेलू सुख-सुविधाएं, आंतरिक शांति, पारिवारिक सामंजस्य, कार्य समीक्षा, संतान व्यवहार व मानसिक संतुलन स्थान) में संचरण करेंगे. चतुर्थ भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण आज आपकी अच्छी-खासी घरेलू सुख-सुविधाओं और भौतिक साधनों में कुछ अनपेक्षित कमी या व्यवधान आ सकता है; घर का माहौल थोड़ा अशांत रह सकता है. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मिथुन राशि के कारोबारियों के लिए आय में संकुचन, बाहरी हस्तक्षेप से बचने और नए काम को कुछ समय टालने का रहेगा.

आय व बिजनेस ग्रोथ में कमी: ग्रह-गोचर के विपरीत होने के कारण बिजनेस में दैनिक आय (Cash Flow) में कुछ कमी दर्ज हो सकती है; राजस्व घटने के चलते कारोबार की समग्र ग्रोथ की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ सकती है.

न्यू बिजनेसमैन नया काम अभी टालें: नए कारोबारियों (New Businessmen) को यह स्पष्ट सलाह दी जाती है कि यदि आप किसी बिल्कुल नए प्रोजेक्ट, फर्म या स्टार्टअप की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं, तो वर्तमान में सर्वपितृ अमावस्या (श्राद्ध पक्ष) का समापन होने तक इसे स्थगित रखना ही बुद्धिमानी होगी; नवरात्र से नई शुरुआत करें.

बिजनेस मीटिंग में बाहरी दखल न होने दें: किसी भी महत्वपूर्ण व्यापारिक बैठक या क्लाइंट डील में किसी भी बाहरी या तीसरे व्यक्ति (External Person) का हस्तक्षेप बिल्कुल न होने दें; बाहरी दखलंदाजी आपके बने-बनाए सौदे को बिगाड़ सकती है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन ईगो और गुस्से पर नियंत्रण रखने, अधिकारियों की नाराजगी से बचने और मार्केटिंग में आंख मूंदकर भरोसा न करने का रहेगा.

ईगो और गुस्से में बदलाव जरूरी: वर्कस्पेस पर अपने अहंकार (Ego) और उग्र गुस्से जैसे नकारात्मक स्वभाव में तुरंत सकारात्मक बदलाव लाना बहुत आवश्यक है; आपका कड़ा रवैया सहकर्मियों और सीनियर्स के साथ संबंधों को खराब कर सकता है.

अधिकारियों की नाराजगी व अधूरे काम: नौकरीपेशा जातकों के कार्यप्रदर्शन या सुस्त रफ्तार से उच्च अधिकारी असंतुष्ट और नाखुश हो सकते हैं; पहले से सोचे गए और तय किए गए कार्य आज समय पर पूरे नहीं हो पाएंगे.

मार्केटिंग वाले सोच-विचार कर करें भरोसा: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े नौकरीपेशा लोग इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि बाजार में आपके सामने मीठा बोलने वाले सभी करीबी दिल से आपके सच्चे दोस्त या हितैषी नहीं हैं; किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा करने के बजाय हर बात की पुष्टि करें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से चतुर्थ चंद्रमा संतान के आचरण से मानसिक कष्ट और घरेलू असंतुलन का संकेत दे रहा है.

संतान के आचरण से मन दुखी: पारिवारिक जीवन में आपकी संतान कोई अनुचित या गलत कदम उठाकर आपको गहरा मानसिक दुख और चिंता दे सकती है; ऐसे समय में अत्यधिक क्रोध करने के बजाय ठंडे दिमाग से समझाएं.

परिजनों के साथ संयम बरतें: घरेलू स्तर पर सुख-सुविधाओं की कमी और विचारों के टकराव के कारण तनाव रह सकता है; जीवनसाथी और परिवार के साथ बातचीत में धैर्य और विनम्रता बनाए रखें.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन पारिवारिक तालमेल और एकाग्रता को लेकर चुनौतियों भरा रह सकता है. विशेष रूप से घर से दूर हॉस्टल या अन्य शहरों में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्रों का अपने परिवार के साथ सामंजस्य कुछ कम रह सकता है; संवाद की कमी से घर की याद या अकेलापन पढ़ाई को प्रभावित कर सकता है. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 4th हाउस के चंद्रमा के कारण सीने में भारीपन, गैस, एसिडिटी, उच्च रक्तचाप या मानसिक बेचैनी की समस्या हो सकती है. अपने गुस्से को काबू में रखें, क्योंकि अत्यधिक उत्तेजना स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती है. हल्का, ताजा और सुपाच्य सात्विक भोजन लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और मानसिक शांति के लिए ध्यान (Meditation) लगाएं.

शुभ रंग: ब्लैक (काला)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: शनिवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की सर्वपितृ अमावस्या तिथि के पावन अवसर पर पितृ देवों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल, काले तिल, दूध, जौ और कुशा से विधिवत तर्पण एवं श्राद्ध कर्म करें. पीपल के वृक्ष की जड़ में मीठा जल और कच्चा दूध अर्पित करें तथा सायंकाल में सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाकर पितृ शांति की प्रार्थना करें.

शनिदेव और हनुमान जी के समक्ष बैठकर हनुमान चालीसा अथवा दशरथकृत शनि स्तोत्र का पाठ करें. किसी जरूरतमंद निर्धन, दिव्यांग या सफाई कर्मचारी को काले तिल, उड़द की दाल, काला कंबल अथवा भोजन का दान करें; इससे 4th हाउस के चंद्रमा से घरेलू सुख की बाधाएं शांत होंगी, बिजनेस में आय की रुकावटें दूर होंगी, वर्कप्लेस पर अधिकारियों की नाराजगी टलेगी और संतान को सद्बुद्धि मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 10 Oct 2026 01:05 AM (IST)
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