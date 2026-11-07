Aaj Ka Mithun Rashifal 7 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से चौथे भाव यानी चतुर्थ भाव (माता, सुख, आंतरिक शांति, घरेलू माहौल, सरकारी मान-प्रतिष्ठा व पद-प्रतिष्ठा स्थान) में कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं. चतुर्थ भाव में चंद्रमा की प्रतिकूल स्थिति के चलते सरकारी क्षेत्र, प्रशासन या किसी उच्च पद की प्राप्ति की दिशा में चल रहे प्रयास अंतिम मोड़ पर आकर रुक सकते हैं; यानी उच्च पद मिलते-मिलते रह जाने की निराशा हो सकती है.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 7 November 2026)

दिनांक: 7 नवंबर 2026, शनिवार

7 नवंबर 2026, शनिवार तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि सुबह 10:48 बजे तक, तत्पश्चात चतुर्दशी तिथि (नरक चतुर्दशी / रूप चौदस)

कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि सुबह 10:48 बजे तक, तत्पश्चात नक्षत्र: पूरे दिन-रात चित्रा नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन-रात रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और प्रीति योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात कन्या राशि (आपकी राशि से चौथे भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात कन्या राशि (आपकी राशि से चौथे भाव) में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया व अभिजीत):

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक

दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक दोपहर काल: दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नए वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा (इस दौरान नए वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और वित्तीय जोखिम (Business & Debt Caution)

फेस्टिवल सीजन में उतार-चढ़ाव, धन हानि का खतरा: त्योहारी सीजन (Festive Season) के बावजूद व्यापारिक मोर्चे पर आज का दिन काफी उतार-चढ़ाव भरा रहने वाला है. गलत निर्णय या जल्दबाजी के चलते किसी प्रकार की अप्रत्याशित धन हानि (Financial Loss) हो सकती है; इसलिए किसी भी नई योजना में धन का निवेश बेहद सोच-समझकर और अनुभवी लोगों की राय के बाद ही करें.

यात्रा कैंसिल होने के आसार, दिखावे में कर्ज न लें न्यू बिजनेसमैन: ग्रह गोचर अनुकूल न होने के कारण कारोबार के सिलसिले में तय की गई महत्वपूर्ण व्यावसायिक यात्रा किसी कारणवश अचानक कैंसिल हो सकती है. नए उद्यमियों (New Businessmen) को विशेष सलाह है कि मार्केट में अपनी झूठी साख या अधिक दिखावे के चक्कर में आकर किसी से भारी कर्ज (Debt) न लें, अन्यथा भविष्य में बड़ी आर्थिक मुश्किलों में फंस सकते हैं.

2. करियर और नौकरी (Career & Overthinking)

वर्कप्लेस की समस्याओं में उलझन, अनचाहे तनाव से बचें: नौकरीपेशा जातकों के कार्यस्थल (Workspace) से जुड़ी कुछ पेचीदा समस्याओं में उलझने की प्रबल संभावना है. ऐसी स्थिति में सबसे खराब परिणाम या आशंका की कल्पना (Worst Case Scenario) करके खुद का मानसिक तनाव न बढ़ाएं; संयम और सावधानी के साथ समाधान पर ध्यान दें.

घरेलू झगड़े का कार्यशैली पर असर, काम से जुड़ी बुरी खबर: घर-परिवार में चल रहे मनमुटाव का नकारात्मक असर आपकी ऑफिस की कार्यप्रणाली पर साफ दिखाई देगा. इसके अलावा, वीकेंड पर काम या किसी प्रोजेक्ट को लेकर कोई अनपेक्षित बुरी खबर सुनने को मिल सकती है, जिससे मन खिन्न रह सकता है.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Students & Health Alert)

पारिवारिक तालमेल में गिरावट, छात्रों को असमंजस: घर के भीतर परिजनों के आचार-विचार और सोच में तालमेल बिगड़ा रह सकता है, जिससे माहौल में तनाव रहेगा. प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र (Competitive & General Students) इस पशोपेश और दुविधा में घिरे रहेंगे कि "क्या करें और क्या न करें"; व्यर्थ की चिंताओं में कीमती समय बर्बाद करने के बजाय अपने मूल लक्ष्य और सिलेबस पर ध्यान केंद्रित करें.

ऑफिस प्रोग्राम में पेट खराब होने का अलर्ट: कार्यस्थल पर किसी ऑफिस प्रोग्राम, पार्टी या कैंटीन के खान-पान के चलते स्वास्थ्य को लेकर विशेष सतर्कता बरतें; गरिष्ठ या बाहरी भोजन से पेट खराब, अपच या संक्रमण होने की पूरी संभावना है.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा)

लकी नंबर: 6

अनलकी नंबर: 8

शनिवार व रूप चौदस विशेष अचूक उपाय: आज रूप चतुर्दशी और शनिवार के पावन संयोग पर चतुर्थ भाव के चंद्रमा के दोषों को दूर करने और शनि देव की कृपा पाने हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, गंगाजल, काले तिल और थोड़ा सा शहद मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' का जप करें. रूप चौदस के निमित्त शरीर पर तिल के तेल या उबटन का लेप लगाकर स्नान करें. सायंकाल पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जप करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करें. किसी जरूरतमंद या सफाईकर्मी को साबुत उड़द, काले तिल या भोजन का दान करें. इससे सरकारी अड़चनों का प्रभाव कम होगा, धन हानि से रक्षा होगी, मानसिक तनाव शांत होगा और कार्यक्षेत्र की रुकावटें दूर होंगी.

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