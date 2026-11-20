Aaj Ka Mithun Rashifal 20 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 10वें भाव यानी दशम भाव (कर्म, करियर, पद-प्रतिष्ठा, आत्म-समझ, प्रशासन व व्यवसाय विस्तार स्थान) में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। दशम भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते आज आप खुद की प्रवृत्ति और भावनाओं को बेहद अच्छी तरह समझने वाले होंगे, जिससे आपके निर्णय पहले से अधिक सटीक और परिपक्व रहेंगे।

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 20 November 2026)

दिनांक: 20 नवंबर 2026, शुक्रवार

20 नवंबर 2026, शुक्रवार तिथि: सुबह 07:16 बजे तक कार्तिक शुक्ल पक्ष दशमी तिथि, तत्पश्चात पूरे दिन देवप्रबोधिनी (देवउठनी) एकादशी तिथि रहेगी

सुबह 07:16 बजे तक कार्तिक शुक्ल पक्ष दशमी तिथि, तत्पश्चात पूरे दिन रहेगी नक्षत्र: पूरे दिन उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और वज्र योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और चंद्र गोचर व विशेष योग: चंद्रमा पूरे दिन-रात मीन राशि (आपकी राशि से 10वें भाव) में संचरण करेंगे। साथ ही आज चंद्रमा-शनि का विष दोष रहेगा

चंद्रमा पूरे दिन-रात में संचरण करेंगे। साथ ही आज रहेगा शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( ) दोपहर काल: दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( शुभ चौघड़िया )

दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस, नई प्लानिंग और डील (Business Planning & Deal Finalization)

नई प्लानिंग और फैमिली सपोर्ट से महसूस करेंगे हल्कापन: फेस्टिवल के जाने के बाद मार्केट की सेल को देखते हुए आज बिजनेसमैन अपने कारोबार में कुछ नई और ठोस प्लानिंग बना सकते हैं। राहत की बात यह है कि बिजनेस में आपको पूरा फैमिली सपोर्ट (Family Support) मिलेगा, जिससे आप स्वयं को मानसिक रूप से काफी हल्का और तनावमुक्त महसूस करेंगे।

डील फाइनल करने के लिए बेहतर दिन, राजनीति में विशेष उपलब्धि: यदि बिजनेसमैन आज किसी महत्वपूर्ण डील को फाइनल करने जा रहे हैं, तो यह आपके लिए बेहद बेहतर और लाभकारी रहेगा। इसके साथ ही, सामाजिक कार्य या राजनीति (Politics) से जुड़े लोगों के लिए आज कुछ विशेष उपलब्धि हासिल करने के योग हैं; आपको समय-समय पर मित्रों और शुभचिंतकों का भरपूर समर्थन मिलता रहेगा।

2. करियर, सरकारी सेवा और इनकम के नए स्रोत (Career Target & New Income)

सरकारी कर्मियों पर कार्य का दबाव, लंबित असाइनमेंट होंगे पूरे: वज्र योग बनने से सरकारी सेवारत लोगों (Government Employees) पर आज कार्य का दबाव बना रहेगा; हालांकि अच्छी तरह से सोचा और लिया गया डिसीजन आपको अच्छा लाभ देगा। आप अपने टारगेट को कंप्लीट करने पर फोकस करने में सफल होंगे, तथा अनुकूल ग्रह गोचर के कारण वर्कस्पेस पर लंबित असाइनमेंट को भी पूरा करने में सक्षम होंगे।

इनकम के नए सोर्स की तलाश होगी सार्थक: जो जातक लंबे समय से इनकम के न्यू सोर्स (New Income Sources) सर्च कर रहे थे, आज उनके प्रयास सार्थक होंगे; कुछ ऐसे बेहतरीन अवसर हाथ लगेंगे, जिसके बाद से लगातार पैसे हाथ में आने शुरू होंगे।

3. लव, पारिवारिक जीवन, छात्र व स्वास्थ्य (Love Romance, Family Support & Students)

जीवनसाथी का भावनात्मक सहयोग व लव लाइफ में रोमांस की बहार: आज आपको जीवनसाथी तथा परिवारजनों का भरपूर भावनात्मक सहयोग मिलेगा, जिससे आप पूरे मनोयोग से अपने कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे। प्रेम जीवन (Love Life) में आज रोमांस की बहार आएगी और रिश्तों में नई ऊर्जा जुड़ेगी।

छात्रों को दूसरों की समस्याओं से दूर रहने की सलाह: विद्यार्थी वर्ग (Students) आज किसी और की समस्या को लेकर अनावश्यक रूप से परेशान हो सकते हैं, जिसका सीधा नकारात्मक असर आपकी पढ़ाई और फील्ड को प्रभावित करेगा; इसलिए केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: दशम भाव में चंद्रमा-शनि विष दोष के प्रभाव से कार्य के दबाव के बीच थकान, घुटनों में दर्द या मानसिक तनाव से बचने के लिए संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें।

लकी कलर: पिंक (गुलाबी)

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 2

शुक्रवार व देवप्रबोधिनी एकादशी विशेष अचूक उपाय: आज शुक्रवार, पावन देवप्रबोधिनी (देवउठनी) एकादशी और दशम भाव में बनने वाले चंद्र-शनि विष दोष की शांति तथा भगवान श्रीहरि विष्णु व माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात भगवान विष्णु, माता तुलसी और माता लक्ष्मी का विधिवत पूजन करें। शाम के समय तुलसी जी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं, 'विष्णु सहस्रनाम' और 'श्रीसूक्त' का पाठ करें तथा प्रथम पूज्य भगवान श्रीगणेश को दूर्वा अर्पित करें। किसी जरूरतमंद या मंदिर में सफेद मिठाई, खीर, चावल, चीनी या हरी मूंग का दान करें तथा शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक कर 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें। इससे कार्यक्षेत्र का दबाव कम होगा, इनकम के नए स्रोत खुलेंगे और पारिवारिक व प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

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