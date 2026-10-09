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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का मेष राशिफल 9 अक्टूबर 2026: छठे चंद्रमा से परिश्रम की परीक्षा, री-ब्रांडिंग से जुड़ेगी युवाओं की टीम, वर्कप्लेस पर प्रतिभा की सराहना

आज का मेष राशिफल 9 अक्टूबर 2026: छठे चंद्रमा से परिश्रम की परीक्षा, री-ब्रांडिंग से जुड़ेगी युवाओं की टीम, वर्कप्लेस पर प्रतिभा की सराहना

आज का मेष राशिफल 9 अक्टूबर 2026: 6वें चंद्रमा से अतिरिक्त मेहनत, डिजिटल एड से बिजनेस बूम, वर्कप्लेस पर प्रतिभा की सराहना! पढ़ें पंडित सुरेश श्रीमाली का उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 09 Oct 2026 02:00 AM (IST)
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Mesh Rashifal: 9 अक्टूबर 2026, शुक्रवार के दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि (मासिक शिवरात्रि व चतुर्दशी श्राद्ध) रात्रि 09:36 तक रहेगी, जिसके उपरांत सर्वपितृ अमावस्या तिथि आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 09:20 तक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद हस्त नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, ब्रह्म योग और आपकी राशि मेष होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज अलसुबह 03:28 के बाद सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में, यानी आपकी राशि से 6वें भाव (षष्ठ भाव यानी प्रतिस्पर्धा, दैनिक परिश्रम, शत्रु दमन, कार्य-चुनौतियां, स्वास्थ्य व कागजी सतर्कता स्थान) में संचरण करेंगे. छठे भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण आज आपको अपने प्रयासों के तुरंत और पूर्ण अच्छे फल मिलने में थोड़ी असमर्थता महसूस हो सकती है; इसके लिए आपको सामान्य से अधिक धैर्य और अतिरिक्त परिश्रम की आवश्यकता होगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मेष राशि के कारोबारियों के लिए डील्स में कानूनी सतर्कता बरतने, नए प्रयोगों की सफलता और री-ब्रांडिंग से नई टीम जुड़ने का रहेगा.

बड़ी डील के नियम-शर्तें अच्छी तरह पढ़ें: आगामी त्योहारी सीजन (Festive Season) को देखते हुए यदि आप बिजनेस में किसी बहुत बड़ी व्यापारिक डील या अनुबंध की प्लानिंग बना रहे हैं, तो उसके सभी नियम व शर्तें (Terms & Conditions) बारीकी से पढ़ लें; साथ ही इस डील को श्राद्ध पक्ष समाप्त होने के बाद (नवरात्र में) फाइनल करना ही आपके लिए अधिक मंगलकारी रहेगा.

नए प्रयोग होंगे सफल, न हारें उम्मीद: व्यापार को बढ़ाने के लिए किया गया कोई नया प्रयोग, नई तकनीक या नई रणनीति पूरी तरह सफल रहेगी; बहुत जल्द इसके सुखद नतीजे सामने आएंगे, हालांकि वर्तमान में ज्यादा मेहनत की जरूरत है इसलिए उम्मीद बिल्कुल न हारें.

री-ब्रांडिंग व डिजिटल एड से जुड़ेगी युवाओं की टीम: थोक और रिटेल व्यापार में आपके द्वारा की गई नई री-ब्रांडिंग (Re-branding) और असरदार डिजिटल एडवर्टाइजमेंट के चलते नए, ऊर्जावान युवाओं की एक बड़ी टीम आपके कारोबार के साथ जुड़ेगी, जिससे बिक्री में तेजी आएगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन ब्रह्म योग से बेहतरीन परिणामों, प्रतिभा की सराहना और व्यर्थ की गॉसिप से दूरी बनाए रखने का रहेगा.

काम के सिलसिले में बेहतरीन नतीजे: ब्रह्म योग के शुभ प्रभाव से वर्कस्पेस पर आधिकारिक काम के सिलसिले में किए गए आपके प्रयास रंग लाएंगे और आपको बेहतरीन नतीजे हासिल होंगे.

प्रतिभा व योग्यता की सराहना: ऑफिस में एंप्लॉयड पर्सन की कार्यकुशलता, बौद्धिक योग्यता और अद्भुत प्रतिभा की उच्च प्रबंधन और सहकर्मियों द्वारा खुलकर सराहना की जाएगी.

व्यर्थ की बातचीत से बनाएं दूरी: नौकरीपेशा लोग स्वयं को ऑफिस में होने वाली व्यर्थ की बातचीत, इधर-उधर की चर्चाओं और गॉसिप से पूरी तरह दूर रखें; काम पर फोकस बनाए रखना ही आपके दिन को और अधिक बेहतर बनाएगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से षष्ठ चंद्रमा पारिवारिक सुख और स्वयं के व्यवहार पर नियंत्रण रखने का संकेत दे रहा है.

पारिवारिक जीवन रहेगा उत्तम: घर-परिवार का माहौल सामान्यतः सुखद, शांत और उत्तम बना रहेगा; परिजनों के बीच आत्मीयता बनी रहेगी.

छोटी बातों पर व्यवहार न बिगाड़ें: किसी मामूली बात या मतभेद को लेकर घर में अपना व्यवहार, वाणी और रवैया बिल्कुल न बिगाड़ें; संयम और समझदारी से पेश आने पर घरेलू सौहार्द बना रहेगा.

शिक्षा, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन शानदार सफलताओं और नई उपलब्धियों से भरा रहेगा. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी अपनी निरंतर मेहनत और लगन के दम पर अपने-अपने संबंधित क्षेत्रों में कोई बड़ा मुकाम या उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करेंगे. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, ब्रह्म योग और मालव्य योग के प्रभाव से आपकी सेहत काफी मजबूत और स्फूर्तिवान बनी रहेगी. हालांकि, 6th हाउस के चंद्रमा के कारण दिनभर की भागदौड़ से शाम को पैरों में हल्की थकान हो सकती है. संतुलित और पौष्टिक आहार लें, गरिष्ठ खान-पान से बचें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या को अनुशासित रखें.

शुभ रंग: ऑफ व्हाइट (हल्का सफेद/क्रीम)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: शुक्रवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि (मासिक शिवरात्रि व चतुर्दशी श्राद्ध) के पावन अवसर पर जगतजननी मां महालक्ष्मी और भगवान शिव का ध्यान करें. शिवलिंग पर जल में थोड़ा कच्चा दूध, शहद और बेलपत्र अर्पित करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जप करें. इसके साथ ही देवी लक्ष्मी को खीर या सफेद मिष्ठान्न का भोग लगाएं और श्री सूक्त का पाठ करें.

चतुर्दशी श्राद्ध के उपलक्ष्य में परिवार के पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या, वृद्ध या निर्धन व्यक्ति को सफेद वस्त्र, अन्न अथवा दूध का दान करें; इससे 6वें भाव के चंद्रमा की रुकावटें दूर होंगी, ब्रह्म व मालव्य योग से व्यापारिक डील्स में लाभ होगा, वर्कप्लेस पर मान-सम्मान बढ़ेगा और दिन उपलब्धियों से परिपूर्ण रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 09 Oct 2026 02:00 AM (IST)
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