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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का मेष राशिफल 8 अक्टूबर 2026: 5वें चंद्रमा से सुख-सुविधाओं का आनंद, बिजनेस में बड़ा टर्नओवर, वर्कप्लेस पर विवाद सुलझने से राहत

आज का मेष राशिफल 8 अक्टूबर 2026: 5वें चंद्रमा से सुख-सुविधाओं का आनंद, बिजनेस में बड़ा टर्नओवर, वर्कप्लेस पर विवाद सुलझने से राहत

आज का मेष राशिफल 8 अक्टूबर 2026: 5वें चंद्रमा से आकस्मिक धन लाभ, तकनीकी सुधार से व्यापार में मुनाफा, टारगेट का रहेगा दबाव! पढ़ें करियर, जॉब व अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 08 Oct 2026 06:26 AM (IST)
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Mesh Rashifal: 8 अक्टूबर 2026, गुरुवार के दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि (प्रदोष व्रत व त्रयोदशी श्राद्ध) रात्रि 10:16 तक रहेगी, जिसके उपरांत चतुर्दशी तिथि (मासिक शिवरात्रि व चतुर्दशी श्राद्ध) आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 09:20 तक पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र लगेगा.

आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, शुक्ल योग और आपकी राशि मेष होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा. चंद्रमा आज संपूर्ण दिन सिंह राशि में, यानी आपकी राशि से 5वें भाव (पंचम भाव यानी सांसारिक सुख-सुविधाएं, बुद्धि, वित्तीय टर्नओवर, आकस्मिक लाभ व रचनात्मकता स्थान) में संचरण करेंगे; वहीं चंद्रमा-केतु की युति से बनने वाले ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा. पंचम भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आप सांसारिक सुख-सुविधाओं और भौतिक ऐश्वर्य का भरपूर आनंद उठाएंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मेष राशि के कारोबारियों के लिए नए अवसरों, बड़े वित्तीय टर्नओवर और दोपहर बाद व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखने का रहेगा.

नए अवसरों से बढ़ेगा बिजनेस ग्राफ: शुक्ल योग के शुभ प्रभाव से बिजनेसमैन को व्यापार में कई नए और लाभदायक मौके हाथ लगेंगे, जो आपके व्यवसाय की ग्रोथ और लाभ के ग्राफ को काफी ऊपर ले जाएंगे.

बड़ा फाइनेंशियल टर्नओवर व बैंक लिमिट: बिजनेस में आज कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल टर्नओवर होने के प्रबल योग बन रहे हैं; इस वित्तीय उछाल से बैंक में आपकी साख और क्रेडिट लिमिट में बढ़ोतरी होगी.

दोपहर बाद व्यर्थ खर्च से बचें: इसके विपरीत, दोपहर बाद व्यापार में किसी जल्दबाजी या गलत फैसले की वजह से धन व्यर्थ में खर्च हो सकता है; किसी भी नए निवेश या भुगतान में जल्दबाजी से बचें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन सहकर्मियों से विवाद सुलझने, डेडलाइन का दबाव संभालने और ऑफिस में संबंधों को संतुलित रखने का रहेगा.

विवाद सुलझने से राहत व काम में तेजी: वर्कप्लेस पर सहकर्मियों (Co-workers) के साथ चल रहा पुराना मनमुटाव या विवाद सुलझने से बड़ी राहत मिलेगी; इससे अटके हुए कामों में फिर से तेजी आएगी, हालांकि कामकाज में भारी व्यस्तता बनी रहेगी.

संबंध खराब न होने दें: एंप्लॉयड पर्सन अपने ऑफिस में सीनियर्स, जूनियर्स और को-वर्कर्स के साथ किसी भी सूरत में संबंध खराब न होने दें; जिन कामों को आप बेहद सहज और सरल समझ रहे थे, वे तकनीकी अड़चनों के कारण काफी मुश्किल से पूरे हो पाएंगे.

डेडलाइन का प्रेशर बेहतर संभालेंगे: ऑफिस में इधर-उधर की बातें करने वाले और गॉसिप में लगे रहने वाले लोगों से दूरी बनाकर रखें; आप अपनी समझदारी से काम के डेडलाइन प्रेशर को बहुत ही उम्दा तरीके से हैंडल कर लेंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से पंचम चंद्रमा सामान्य पारिवारिक स्थिति और जीवनसाथी के स्वास्थ्य सुधार का संकेत दे रहा है.

पारिवारिक व वैवाहिक जीवन सामान्य: परिवार में सामान्य और शांत वातावरण बना रहेगा; घरेलू तालमेल में कोई बड़ी रुकावट नहीं आएगी.

जीवनसाथी की सेहत में सुधार: यदि आपका जीवनसाथी पिछले कुछ समय से अस्वस्थ या बीमार चल रहा था, तो आज शाम तक उनकी सेहत में स्पष्ट सुधार होने लगेगा, जिससे आपकी चिंताएं कम होंगी.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive Students) के लिए आज का दिन कड़ी मेहनत और लगन का है. प्रतियोगी छात्रों को अपने संबंधित फील्ड और परीक्षाओं में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, लेकिन इसके लिए उन्हें पूरी एकाग्रता और लगन के साथ पढ़ना होगा; पढ़ाई में किसी भी तरह की ढिलाई न बरतें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 5वें भाव के चंद्रमा और दिनभर की व्यस्तता से शाम को हल्की मानसिक थकान या सिरदर्द हो सकता है. जीवनसाथी के स्वास्थ्य में सुधार से मानसिक राहत मिलेगी. समय पर पौष्टिक भोजन लें, गरिष्ठ खान-पान से बचें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

शुभ रंग: सिल्वर (चांदी जैसा सफेद)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 6

आज का उपाय: गुरुवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि (प्रदोष व्रत व त्रयोदशी श्राद्ध) के पावन अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर जल में थोड़ा कच्चा दूध, काले तिल और शहद मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें. साथ ही भगवान लक्ष्मीनारायण जी को पीले पुष्प और चने की दाल-गुड़ अर्पित करें. चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के शमन हेतु महामृत्युंजय मंत्र का जप करें. त्रयोदशी श्राद्ध के उपलक्ष्य में परिवार के पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद ब्राह्मण, कन्या या निर्धन व्यक्ति को पीले फल, अन्न अथवा भोजन का दान करें; इससे 5वें भाव के चंद्रमा से सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी, मालव्य व शुक्ल योग से बिजनेस का टर्नओवर बढ़ेगा, ऑफिस में डेडलाइन का दबाव दूर होगा और परिवार में खुशहाली रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 08 Oct 2026 06:26 AM (IST)
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