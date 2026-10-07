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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का मेष राशिफल 7 अक्टूबर 2026: 5वें चंद्रमा से आकस्मिक धन लाभ, तकनीकी सुधार से व्यापार में मुनाफा, टारगेट पूरा करने का रहेगा दबाव

आज का मेष राशिफल 7 अक्टूबर 2026: 5वें चंद्रमा से आकस्मिक धन लाभ, तकनीकी सुधार से व्यापार में मुनाफा, टारगेट पूरा करने का रहेगा दबाव

आज का मेष राशिफल 7 अक्टूबर 2026: 5वें चंद्रमा से आकस्मिक धन लाभ, तकनीकी सुधार से व्यापार में मुनाफा, टारगेट का रहेगा दबाव! पढ़ें करियर, जॉब व अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 07 Oct 2026 05:58 AM (IST)
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Mesh Rashifal: 7 अक्टूबर 2026, बुधवार के दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रात्रि 11:17 तक रहेगी, जिसके उपरांत त्रयोदशी तिथि (प्रदोष व्रत व त्रयोदशी श्राद्ध) आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 09:40 तक मघा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, शुभ योग और आपकी राशि मेष होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन सिंह राशि में, यानी आपकी राशि से 5वें भाव (पंचम भाव यानी आकस्मिक धन लाभ, संतान, तकनीकी उन्नति, बुद्धि-विवेक, रचनात्मकता व निर्णय क्षमता स्थान) में संचरण करेंगे; वहीं चंद्रमा-केतु की युति से बनने वाले ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा, जिससे मानसिक संशय या असमंजस से बचना होगा. पंचम भाव में चंद्रमा के प्रभाव से आज अप्रत्याशित वित्तीय लाभ और धन प्राप्ति के मजबूत योग बनेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मेष राशि के कारोबारियों के लिए आधुनिक तकनीकों के समावेश, कार्यप्रणाली में सुधार और शानदार धन लाभ का रहेगा.

तकनीकी साधनों से सकारात्मक सुधार: बिजनेस में आधुनिक सॉफ्टवेयर, ऑटोमेशन और तकनीकी साधनों (Technical Tools) के उपयोग से आपकी कार्यप्रणाली में बड़ा और सकारात्मक बदलाव आएगा, जिससे समय और धन दोनों की बचत होगी.

नई कार्यप्रणाली पर विचार फायदेमंद: बिजनेस से जुड़ी नई कार्यप्रणाली, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और डिजिटल डिलीवरी मॉडल्स पर गहराई से विचार करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा.

शुभ योग से मुनाफा व आकस्मिक लाभ: शुभ योग और पंचम चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से कारोबार में धन लाभ के शानदार अवसर बनेंगे और मुनाफा बढ़ेगा; अपनी मेहनत को निरंतर जारी रखें, परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन ठोस निर्णयों, नौकरी में स्थायित्व और टारगेट के दबाव के बीच धैर्य बनाए रखने का रहेगा.

कामकाज में लें ठोस फैसले: वर्कप्लेस पर अपने कामकाज और प्रोजेक्ट्स को लेकर ठोस, व्यावहारिक और महत्वपूर्ण फैसले लेना आपके करियर के लिए अत्यंत फायदेमंद साबित होगा.

जॉब में स्थायित्व व टारगेट का दबाव: एंप्लॉयड पर्सन की नौकरी में स्थिरता (Job Stability) बनी रहेगी; हालांकि, कंपनी द्वारा दिए गए मासिक या तिमाही टारगेट को समय पर पूरा करने के लिए मानसिक दबाव भी बना रहेगा.

मार्केटिंग वालों को फल व क्षमा का भाव: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े नौकरीपेशा लोगों को अपनी पूर्व की कठिन मेहनत का मीठा फल जल्द ही प्राप्त होगा; यदि कार्यस्थल पर किसी सहकर्मी या क्लाइंट की बात या व्यवहार से आपको ठेस पहुंची है, तो उसे दिल से माफ करके आगे बढ़ें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से पंचम चंद्रमा घरेलू खुशियां, सुखद यात्रा और शुभ समाचार लेकर आया है.

पारिवारिक वातावरण में प्रसन्नता: घर-परिवार का सुखद, शांत और सकारात्मक वातावरण देखकर आपका मन अत्यंत प्रसन्न रहेगा; परिवार से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है.

सुखद यात्रा के योग: परिजनों या जीवनसाथी के साथ किसी धार्मिक या मनोरंजक यात्रा की रूपरेखा बन सकती है, जिससे आपसी संबंधों में निकटता आएगी.

शिक्षा, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन निराशा को त्यागकर लक्ष्य पर टिके रहने का है. ग्रहण दोष के प्रभाव से मन में कभी-कभार नकारात्मकता या निराशा के भाव आ सकते हैं; ध्यान रहे कि ऐसे भाव आपको अपने तय लक्ष्य से दो कदम पीछे धकेल सकते हैं, इसलिए निराशा को हावी न होने दें और अपनी मेहनत जारी रखें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 5वें भाव के चंद्रमा और काम के दबाव के कारण पेट में गैस, अपच या मानसिक थकावट हो सकती है. संतुलित और हल्का भोजन लें, अत्यधिक चाय-कॉफी से बचें, पर्याप्त पानी पिएं और मानसिक शांति के लिए ध्यान (Meditation) करें.

शुभ रंग: स्काई ब्लू (आसमानी नीला)

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: बुधवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के पावन अवसर पर भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए उन्हें 21 दूर्वा दल और मोदक/लड्डू अर्पित करें. इसके साथ ही भगवान लक्ष्मीनारायण जी का स्मरण करें. चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के शमन के लिए शिवलिंग पर जल में काले तिल और थोड़ा कच्चा दूध मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें.

द्वादशी श्राद्ध के उपलक्ष्य में पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या, वृद्ध या निर्धन व्यक्ति को हरे फल, हरी मूंग दाल अथवा भोजन का दान करें; इससे 5वें भाव के चंद्रमा से आकस्मिक धन लाभ होगा, मालव्य व शुभ योग से कार्यप्रणाली में सुधार आएगा, जॉब में टारगेट पूरे होंगे और मानसिक निराशा दूर होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 07 Oct 2026 05:58 AM (IST)
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