Mesh Rashifal: 6 अक्टूबर 2026, मंगलवार के दिन संपूर्ण दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि (इंदिरा एकादशी / एकादशी श्राद्ध) रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 10:18 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा, जिसके उपरांत मघा नक्षत्र आरंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, लक्ष्मी योग, गजकेसरी योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, सिद्ध योग, साध्य योग और आपकी राशि मेष होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज रात्रि 10:18 तक कर्क राशि में, यानी आपकी राशि से 4वें भाव (चतुर्थ भाव यानी माता, घरेलू सुख-सुविधाएं, मानसिक शांति, अचल संपत्ति व पारिवारिक संबंध स्थान) में रहेंगे, जिसके उपरांत वे सिंह राशि (पंचम भाव) में प्रवेश करेंगे. चौथे भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण आज माताजी के साथ किसी घरेलू या व्यक्तिगत विषय को लेकर वैचारिक मतभेद होने की आशंका बन सकती है; वाणी में मधुरता और संयम बनाए रखना जरूरी होगा. शुभ कार्यों के लिए आज का श्रेष्ठ समय नोट कीजिए, दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मेष राशि के कारोबारियों के लिए विदेश से जुड़े प्रोजेक्ट्स में धैर्य रखने, पेमेंट रिकवरी में सतर्कता और नकारात्मकता से बचने का रहेगा.

विदेश में बिजनेस के लिए थोड़ा इंतजार: यदि आप विदेश में कोई नया बिजनेस स्थापित करने या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है; वैसे भी वर्तमान में श्राद्ध पक्ष (पितृ पक्ष) चल रहा है, जिस दौरान किसी भी प्रकार के नए व शुभ व्यापारिक कार्यों की शुरुआत वर्जित मानी जाती है.

नकारात्मक विचारों का त्याग करें: ग्रह-नक्षत्र आज कारोबारियों के पूर्ण पक्ष में नहीं चल रहे हैं; मन में आने वाले निराशावादी या नकारात्मक विचारों का तुरंत त्याग करें, क्योंकि असमंजस की स्थिति आपकी बाजार में साख व प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकती है.

रुकी हुई पेमेंट से आर्थिक दबाव: बिजनेस में मार्केट या ग्राहकों के पास काफी समय से फंसी हुई पेमेंट समय पर न मिलने से आपकी वित्तीय स्थिति (Cash Flow) थोड़ी कमजोर या डाउन हो सकती है; बजट का विशेष ध्यान रखें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अत्यधिक भागदौड़, वर्कलोड के कारण शारीरिक थकावट और अधिकारियों से संबंध संभालने का रहेगा.

छोटे कार्यों के लिए भी अधिक भागदौड़: एंप्लॉयड पर्सन को आज अपने नियमित व सामान्य छोटे-छोटे कार्यों को पूरा करने के लिए भी अपेक्षा से अधिक भागदौड़ और अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं.

ज्यादा वर्कलोड से कमजोरी व थकान: ऑफिस में अचानक काम का दबाव (Workload) बढ़ने से आप शाम होते-होते शारीरिक रूप से काफी थकावट और कमजोरी महसूस कर सकते हैं; समय-समय पर छोटा ब्रेक लें.

बॉस व अधिकारियों से संबंध बिगड़ने की आशंका: वर्कप्लेस पर उच्चाधिकारियों और बॉस के साथ किसी बात पर तनातनी या संबंध बिगड़ने के योग बन रहे हैं; आज आपको खुद को साबित करने के लिए सामान्य से अधिक कड़ी मेहनत करनी होगी और विवादों से बचना होगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से चतुर्थ चंद्रमा परिजनों के साथ वैचारिक तालमेल और पिता के अपेक्षित सहयोग के अभाव में धैर्य की मांग कर रहा है.

माता से वैचारिक मतभेद: चौथे भाव के चंद्रमा के प्रभाव से माता के साथ विचारों का टकराव हो सकता है; उनकी बातों को आदरपूर्वक सुनें और बहसबाजी से बचें.

पिता से सहयोग न मिलने से मन खिन्न: जीवन या करियर से जुड़े किसी बड़े फैसले को लेते समय पिता से मनचाहा या अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण आपका मन थोड़ा उदास व खिन्न रह सकता है; परिस्थितियां स्पष्ट होने तक प्रतीक्षा करें.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive Students) के लिए आज का दिन तनावमुक्त रहने का है. कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स अपनी आगामी परीक्षा (Next Exam) के परिणाम या तैयारी को लेकर अकारण तनाव न लें; पढ़ाई के लंबे सत्रों के बीच अपने खान-पान, पानी और पोषण का विशेष ध्यान रखें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, दिनभर की अत्यधिक भागदौड़ और मानसिक दबाव के कारण शाम को सिरदर्द, आंखों में खिंचाव, सुस्ती और शारीरिक कमजोरी महसूस हो सकती है. पौष्टिक व हल्का भोजन लें, खुद को अच्छी तरह हाइड्रेटेड रखें और पर्याप्त नींद लें.

शुभ रंग: क्रीम (Cream)

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: मंगलवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी (इंदिरा एकादशी / एकादशी श्राद्ध) के पावन अवसर पर भगवान श्री लक्ष्मीनारायण जी का ध्यान करते हुए उन्हें तुलसी दल और पीले पुष्प अर्पित करें. इसके साथ ही संकटमोचन हनुमान जी के सम्मुख चमेली के तेल का दीपक जलाकर 'हनुमान चालीसा' या 'बजरंग बाण' का पाठ करें. एकादशी श्राद्ध के उपलक्ष्य में परिवार के पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल में काले तिल मिलाकर तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या, वृद्ध या निर्धन व्यक्ति को फल, अन्न अथवा भोजन का दान करें; इससे 4th हाउस के चंद्रमा के दोष दूर होंगे, अटकी हुई पेमेंट मिलने के मार्ग प्रशस्त होंगे, कार्यक्षेत्र में बॉस से रिश्ते सुधरेंगे और पारिवारिक शांति स्थापित होगी.

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