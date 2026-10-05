Mesh Rashifal Today: 5 अक्टूबर 2026, सोमवार के दिन संपूर्ण दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि (दशमी श्राद्ध) रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 11:09 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा, जिसके उपरांत आश्लेषा नक्षत्र आरंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, शिव योग, लक्ष्मी योग, गजकेसरी योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और आपकी राशि मेष होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन कर्क राशि में, यानी आपकी राशि से 4वें भाव (चतुर्थ भाव यानी माता, घरेलू सुख-सुविधाएं, वाहन, मानसिक शांति, अचल संपत्ति व आंतरिक चुनौतियां स्थान) में संचरण करेंगे. चौथे भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण आज आपकी अच्छी-खासी घरेलू सुख-सुविधाओं में कुछ तात्कालिक कमी या असुविधा महसूस हो सकती है. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मेष राशि के कारोबारियों के लिए यात्राएं टालने, कागजी सतर्कता बरतने और अप्रत्याशित सहयोग का रहेगा.

व्यावसायिक यात्राएं टालें: बिजनेस के सिलसिले में आज की जाने वाली यात्राएं बहुत अनुकूल नहीं रहेंगी; अनावश्यक भागदौड़ से आपके संचित धन और बैंक बैलेंस में कमी आने की आशंका रहेगी, इसलिए संभव हो तो यात्रा स्थगित रखें.

कागजी कार्यवाही में सावधानी: व्यापार में किसी भी प्रकार की कागजी कार्यवाही (Paperwork), कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करते समय विशेष सावधानी बरतें; बिना बारीकी से पढ़े किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें.

अनजान व्यक्ति से अचानक बड़ा सहयोग: दिन के मध्य में अचानक बिजनेस में बेहतरीन परिस्थितियां बन सकती हैं; किसी अनजान या अप्रत्याशित व्यक्ति का समय पर मिला सहयोग आपको सुखद आश्चर्यचकित कर देगा.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन प्रतिकूल माहौल में धैर्य रखने, नई नौकरी के लिए निरंतर प्रयास करने और अनैतिक रास्तों से पूरी तरह दूर रहने का रहेगा.

ऑफिस में प्रतिकूल वातावरण: कार्यस्थल पर आपके अनुकूल वातावरण नहीं रहेगा; कोवर्कर्स और सीनियर्स द्वारा आपके नियमित कार्यों में अड़चनें या रुकावटें खड़ी की जा सकती हैं, अतः शांति से अपना काम निपटाएं.

जॉब की तलाश में और प्रयास जरूरी: प्रतिकूल ग्रह गोचर के प्रभाव से जो लोग नए रोजगार या मनचाही नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, उन्हें अभी थोड़ा और संघर्ष व निरंतर प्रयास करने होंगे; हताश न हों.

अवैध या अनुचित प्रयासों से बचें: कार्यक्षेत्र में जल्दबाजी या दबाव के चलते किसी भी तरह का गैर-कानूनी या अवैध तरीका अपनाने की गलती न करें; ऐसा करने से सामाजिक प्रतिष्ठा और करियर दोनों को नुकसान पहुंच सकता है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से चतुर्थ चंद्रमा घरेलू मोर्चे पर संयम और जीवनसाथी के प्रति धैर्य की मांग कर रहा है.

घरेलू मोर्चे पर तनाव व कठोरता: परिवार में किसी पुरानी बात या घरेलू असुविधा को लेकर तनाव और सदस्यों के व्यवहार में थोड़ी कठोरता देखने को मिल सकती है.

जीवनसाथी के साथ रखें धैर्य: जीवनसाथी के साथ बातचीत या व्यवहार करते समय आपको अत्यधिक धैर्य, समझदारी और वाणी में नरमी रखने की आवश्यकता है, ताकि बात बिगड़ने न पाए.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

कलाकारों, खिलाड़ियों और विद्यार्थियों (Artists, Sports Persons & Students) के लिए आज का दिन बचकाने फैसलों से बचने का है. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी अति-उत्साह या भ्रम में आकर कुछ बेवकूफी भरे कार्य या निर्णय ले सकते हैं, जिससे उनका समय और ऊर्जा नष्ट होगी; वरिष्ठों की सलाह लेकर ही कदम उठाएं. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, चौथे भाव के चंद्रमा और घरेलू तनाव के कारण सीने में भारीपन, गैस, सिरदर्द या बेचैनी महसूस हो सकती है. गरिष्ठ भोजन से परहेज करें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और मानसिक शांति के लिए कुछ समय ध्यान में लगाएं.

शुभ रंग: नेवी ब्लू (Navy Blue)

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 6

आज का उपाय: सोमवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के पावन अवसर पर भगवान शिव का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल, अक्षत व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें और बेलपत्र अर्पित करें. इसके साथ ही भगवान लक्ष्मीनारायण जी का स्मरण करें.

दशमी श्राद्ध के उपलक्ष्य में पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या, भिक्षुक या निर्धन व्यक्ति को भोजन, फल अथवा दूध का दान करें; इससे 4th हाउस के चंद्रमा से मिलने वाली घरेलू असुविधाएं दूर होंगी, सर्वार्थ सिद्धि व गजकेसरी योग से अचानक धन लाभ के अवसर बनेंगे, ऑफिस की अड़चनें शांत होंगी और पारिवारिक शांति स्थापित होगी.

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