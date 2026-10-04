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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का मेष राशिफल 4 अक्टूबर 2026: तीसरे चंद्रमा से मनपसंद काम में सफलता, मालव्य व परिध योग से टैक्स विवाद का समाधान, कार्यक्षेत्र में प्रशंसा

आज का मेष राशिफल 4 अक्टूबर 2026: तीसरे चंद्रमा से मनपसंद काम में सफलता, मालव्य व परिध योग से टैक्स विवाद का समाधान, कार्यक्षेत्र में प्रशंसा

आज का मेष राशिफल 4 अक्टूबर 2026: तीसरे चंद्रमा से मनपसंद काम में सफलता, मालव्य योग से सुलझेगा टैक्स विवाद, कार्यक्षेत्र में प्रशंसा! पढ़ें करियर, जॉब व उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 04 Oct 2026 06:35 AM (IST)
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Mesh Rashifal Today: 4 अक्टूबर 2026, रविवार के दिन संपूर्ण दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि (मातृ नवमी श्राद्ध) रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज संपूर्ण दिन पुनर्वसु नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, परिध योग और आपकी राशि मेष होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज शाम 06:32 तक मिथुन राशि में, यानी आपकी राशि से तीसरे भाव (तृतीय भाव यानी पराक्रम, अभिरुचि, मनपसंद कार्य, नेटवर्किंग, संवाद व पुरुषार्थ स्थान) में रहेंगे, जिसके उपरांत वे कर्क राशि (चौथे भाव) में प्रवेश करेंगे. तीसरे भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपको अपने पसंद के रचनात्मक व व्यावहारिक कार्यों में जुटने से विशेष आत्मसंतुष्टि और सफलता मिलने की संभावना है. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मेष राशि के कारोबारियों के लिए रुके कार्यों को पूरा करने, बड़े ऑर्डर्स मिलने और सामाजिक-सरकारी सम्मान का संकेत दे रहा है.

रुके कार्य होंगे पूरे व नए ऑर्डर्स: व्यापार में लंबे समय से अटके या अधूरे पड़े कार्य पूर्णता की ओर बढ़ेंगे. बाजार से नए और बड़े ऑर्डर्स मिलने से आपकी आर्थिक चिंताएं दूर होने की संभावना है.

इन्वेस्टमेंट प्लानिंग श्राद्ध पक्ष के बाद: यदि बिजनेसमैन किसी नए पूंजी निवेश (New Investment) या बड़े विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो उसका अंतिम क्रियान्वयन श्राद्ध पक्ष (पितृ पक्ष) के बाद करना ही व्यावहारिक और अनुकूल रहेगा.

समाज व सरकार से सम्मान: व्यापारियों द्वारा किए गए किसी उत्कृष्ट कार्य, जनहित या व्यावसायिक योगदान के लिए आज समाज अथवा सरकारी मंच पर सम्मानित किए जाने के मजबूत योग बन रहे हैं.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन समय पर कार्य पूर्ण करने, सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने और करियर में लाभदायक ट्रांसफर का रहेगा.

ऑफिस के काम समय पर: अनुकूल ग्रह-गोचर का मजबूत साथ मिलने से नौकरीपेशा लोगों के ऑफिस से जुड़े सभी आधिकारिक काम तय समय सीमा पर आसानी से पूरे होते जाएंगे.

परिस्थितियों से मुकाबला व मानसिक सुकून: नौकरीपेशा लोग कार्यक्षेत्र में अपने अनुसार परिस्थितियों का सामना करने और समाधान खोजने की स्वस्थ आदत डालेंगे; इससे आत्मबल बढ़ेगा और कार्यस्थल पर दिन सुखद बीतेगा.

करियर में लाभदायक ट्रांसफर: कुछ कर्मचारियों के लिए मनचाहे या नए स्थान पर तबादले (Transfer) की संभावना बन सकती है; यह परिवर्तन आगे चलकर आपके पेशेवर करियर के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से आज का दिन सेवा भाव और घर के बड़ों की सेहत में सुधार लेकर आया है.

बुजुर्गों की सेहत में सुधार: आपके द्वारा की गई समर्पित सेवा और देखभाल से परिवार के किसी बीमार बुजुर्ग सदस्य की तबीयत में स्पष्ट सुधार आएगा, जिससे घर का तनाव घटेगा और आपकी कई चिंताएं कम होंगी.

पारिवारिक वातावरण में शांति: घर के सदस्यों के बीच तालमेल बना रहेगा और बड़ों का स्नेह व आशीर्वाद परिवार पर बना रहेगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन अत्यंत अनुकूल और सुखद परिणाम देने वाला रहेगा. आपकी नियमित मेहनत और अभ्यास का सकारात्मक प्रतिफल देखने को मिलेगा, जिससे मनोबल ऊंचा रहेगा. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, दिन की शुरुआत में शारीरिक स्फूर्ति अच्छी रहेगी. बुजुर्गों की सेहत सुधरने से मानसिक रूप से भी राहत महसूस होगी. हालांकि, भागदौड़ के चलते शाम को बांहों या कंधों में हल्की थकान हो सकती है. खान-पान में सात्विकता बनाए रखें और पर्याप्त जल ग्रहण करें.

शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)

शुभ अंक: 5

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: शनिवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के अवसर पर भगवान श्री शनिदेव का पूजन करें और पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं. इसके साथ ही भगवान लक्ष्मीनारायण जी का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें. पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन अथवा काले तिल/उड़द का दान करें; इससे तीसरे चंद्रमा का बल मिलेगा, मालव्य व वरियान योग से रुके कार्य सिद्ध होंगे और सरकारी सम्मान का मार्ग प्रशस्त होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 04 Oct 2026 06:35 AM (IST)
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