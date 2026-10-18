18 अक्टूबर 2026, रविवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि सुबह 08:29 बजे तक रहेगी, तत्पश्चात महाअष्टमी (शारदीय नवरात्र का आठवां दिन, मां महागौरी पूजा / दुर्गाष्टमी) प्रारंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज दोपहर 12:49 बजे तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, सुकर्मा योग, अत्यंत मंगलकारी सर्वार्थ सिद्धि योग और आपकी राशि मेष होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का अत्यंत शुभ व दुर्लभ संयोग प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज शाम 07:33 बजे तक धनु राशि में (आपकी राशि से 9वें भाव यानी नवम भाव भाग्य, धर्म, उत्सुकता, नए व्यावसायिक उपक्रम, लंबी लाभकारी यात्राएं व परिवार सुख स्थान) में संचरण करेंगे; इसके बाद चंद्रमा मकर राशि (10वें भाव) में प्रवेश करेंगे. नवम भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपके भीतर अपने आसपास के वातावरण, नई तकनीकों और घटनाओं के प्रति बेहद गहरी उत्सुकता, जिज्ञासा और सकारात्मक उमंग बनी रहेगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मेष राशि के कारोबारियों के लिए नए बिजनेस वेंचर की शुरुआत, लंबी दूरी की लाभकारी यात्राएं और नई संभावनाओं को भुनाने का रहेगा.

न्यू बिजनेस वेंचर लॉन्च होने की उम्मीद होगी पूरी: बड़े या छोटे किसी भी स्तर (Big or Small Level) पर, यदि आप कोई नया व्यावसायिक उपक्रम या स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे थे, तो सर्वार्थ सिद्धि योग के शुभ प्रभाव से आज आपकी न्यू बिजनेस वेंचर लॉन्च करने की उम्मीद पूरी तरह साकार हो सकती है.

लंबी दूरी की यात्राएं खोलेंगी नए द्वार: करियर और बिजनेस के सिलसिले में आज आपको लंबी दूरी की व्यावसायिक यात्राएं करनी पड़ सकती हैं; ये यात्राएं आपके लिए अत्यंत लाभदायक, प्रगतिशील और नए वित्तीय अवसर व द्वार खोलने वाली साबित होंगी.

बिजनेस में नई संभावनाएं और बढ़ा हुआ फोकस: बाजार में आपके सामने व्यापार विस्तार की कई नई और सुनहरी संभावनाएं उभरकर आएंगी; इन अनुकूल अवसरों को देखकर आपका पूरा ध्यान और ऊर्जा अपने बिजनेस को नई गति देने पर केंद्रित रहेगी.

नौकरीपेशा जातकों और मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन काम में मशगूल रहने, दोपहर बाद की समस्याओं पर आत्मविश्वास से विजय पाने और सहकर्मियों के सहयोग का रहेगा.

वर्कस्पेस पर व्यस्तता और दोपहर बाद की चुनौतियां: कार्यस्थल पर आप अपने रूटीन काम में पूरी तरह मशगूल रहेंगे; हालांकि, दोपहर के बाद अचानक कुछ अनचाही व पेचीदा प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं.

कॉन्फिडेंस से समस्याओं पर पाएंगे विजय: दोपहर बाद आने वाली इन रुकावटों से घबराने के बजाय आपका गजब का आत्मविश्वास (Confidence) और त्वरित निर्णय क्षमता उन सभी समस्याओं पर पूरी तरह हावी रहेगी और आप सहजता से समाधान निकाल लेंगे.

मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को मिलेगा को-वर्कर्स का साथ: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े नौकरीपेशा लोगों को अपने चुनौतीपूर्ण और बड़े टारगेट्स को समय पर पूरा करने में अपने साथी सहकर्मियों (Co-workers) का भरपूर और सक्रिय सहयोग प्राप्त होगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से नवम चंद्रमा पारिवारिक खुशहाली और एकता पर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा दे रहा है.

परिवार की खुशहाली को बनाएं पहला लक्ष्य: यदि परिवार की खुशहाली आपकी जिंदगी का पहला और सबसे अहम टारगेट है, तो आज घर में आपसी प्रेम, स्नेह और एकता (Love & Unity) को बढ़ावा देने पर पूरा फोकस करें.

दुर्गाष्टमी पर घर में भक्ति और उल्लास: महाअष्टमी और मां महागौरी के पूजन के पावन अवसर पर परिजनों के साथ मिलकर पूजा-अर्चना और कन्या पूजन की तैयारी करने से घर का वातावरण अत्यंत सुखद, मंगलमय और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा रहेगा.

शिक्षा, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन भटकाव से बचने का है. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी व्यर्थ की गपशप, सोशल मीडिया और अनावश्यक गतिविधियों से पूरी तरह दूर रहें; फालतू के प्रपंचों से दूरी बनाए रखना ही आपके उज्ज्वल भविष्य और लक्ष्य प्राप्ति के लिए सबसे अधिक हितकर रहेगा. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 9वें भाव के चंद्रमा और मालव्य योग के प्रभाव से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य आम तौर पर सुदृढ़, सक्रिय और चुस्त बना रहेगा. लंबी दूरी की यात्रा और दिनभर की भागदौड़ के चलते शाम को पैरों में हल्की थकान हो सकती है. पौष्टिक सात्विक आहार लें, पर्याप्त जल का सेवन करें और दिनचर्या में थोड़ा समय मां महागौरी के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: रेड (लाल)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 6

आज का उपाय: रविवार और शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी तिथि के पावन अवसर पर मां महागौरी (मां दुर्गा के आठवें स्वरूप) की षोडशोपचार पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को श्वेत/लाल पुष्प, नारियल, चुनरी और हलवा-पूरी व चने का भोग लगाएं तथा 'ॐ देवी महागौर्यै नमः' अथवा 'श्वेते वृषे समारूढा श्वेताम्बरधरा शुचिः. महागौरी शुभं दद्यान्महादेवप्रमोददा॥' मंत्र का 108 बार जप करें.

इसके साथ ही आज रविवार होने के कारण तांबे के लोटे में जल, रोली, अक्षत और लाल पुष्प डालकर भगवान सूर्य नारायण को 'ॐ सूर्याय नमः' बोलते हुए अर्घ्य दें. छोटी कन्याओं का पूजन कर उन्हें हलवा-चना और उपहार भेंट करें; इससे नवम भाव के चंद्रमा से भाग्य में चार चांद लगेंगे, नए बिजनेस वेंचर में भारी सफलता मिलेगी, सर्वार्थ सिद्धि योग से यात्राएं फलदायी होंगी और परिवार में सुख-समृद्धि व एकता का वास होगा.

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