17 अक्टूबर 2026, शनिवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि (शारदीय नवरात्र का सातवां दिन, मां कालरात्रि पूजा) पूरे दिन रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 09:47 बजे तक मूल (मूला) नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, अतिगंड योग, शाम 07:51 बजे के बाद बुधादित्य योग और आपकी राशि मेष होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का विशेष शुभ संयोग प्राप्त होगा. सूर्य देव आज शाम 07:51 बजे के बाद तुला राशि में प्रवेश करेंगे.

चंद्रमा आज पूरे दिन धनु राशि में (आपकी राशि से 9वें भाव यानी नवम भाव भाग्य, धर्म, रचनात्मकता, व्यावसायिक यात्राएं, बैंक बैलेंस व कार्यप्रणाली स्थान) में संचरण करेंगे. नवम भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आप भीतर से बेहद रचनात्मक और कल्पनाशील बने रहेंगे; आपकी नई सोच और मौलिक विचार हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मेष राशि के कारोबारियों के लिए व्यावसायिक यात्राओं से धन लाभ, फेस्टिव सीजन में नए ऑर्डर्स और बैंक बैलेंस में जोरदार बढ़ोतरी का रहेगा.

बिजनेस यात्राओं से मनचाहा धन लाभ व बैंक बैलेंस में वृद्धि: बिज़नेस के सिलसिले में आज की जाने वाली छोटी-बड़ी यात्राएं आपके लिए बेहद शुभ और मनचाहा आर्थिक लाभ दिलाने वाली सिद्ध होंगी; इससे आपके संचित धन और बैंक बैलेंस में उल्लेखनीय व अच्छी वृद्धि होगी.

फेस्टिव सीजन में नए ऑर्डर्स और बिजनेस ग्रोथ: आगामी त्योहारी सीजन (Festive Season) के चलते व्यापार में आप अच्छा-खासा मुनाफा कमाएंगे; बाजार से कई बड़े और नए ऑर्डर्स प्राप्त होंगे, जिससे आपके बिजनेस की ग्रोथ को नई रफ्तार मिलेगी.

पारिवारिक व्यस्तता के बीच सहकर्मियों का साथ: घर-परिवार में नवरात्र और अन्य व्यस्तताओं के कारण आप अपनी दुकान या कार्यस्थल पर अधिक समय नहीं दे पाएंगे; लेकिन राहत की बात यह रहेगी कि आपके वफादार को-वर्कर्स और कर्मचारियों के सक्रिय सहयोग से सभी व्यावसायिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल माहौल, सीनियर से जमकर प्रशंसा मिलने और अतिगंड योग के प्रभाव से सहकर्मियों को प्रभावित करने का रहेगा.

ऑफिस में अनुकूल वातावरण व सीनियर्स की प्रशंसा: वर्कप्लेस पर बेहद सकारात्मक और अनुकूल वातावरण बना रहेगा; दफ्तर में आपको सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा और आपके काम की गुणवत्ता को देखकर उच्चाधिकारी व सीनियर्स आपकी जमकर प्रशंसा करेंगे.

कार्यप्रणाली में बदलाव की जरूरत: नौकरीपेशा लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अपने ऑफिस से संबंधित तौर-तरीकों और पुरानी कार्यप्रणाली में आधुनिकता व सकारात्मक बदलाव लाएं; नई तकनीक सीखने से काम आसान होगा.

अतिगंड योग से सहकर्मियों पर प्रभाव: अतिगंड योग के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में आप अपने बिल्कुल स्पष्ट, सुलझे हुए और सटीक विचारों से सही समय पर अपने सहकर्मियों को गहराई से प्रभावित करने में सफल रहेंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से नवम चंद्रमा जीवनसाथी व लवर की भावनाओं का आदर करने और रिश्तों को परिपक्व बनाने की सलाह दे रहा है.

पार्टनर की भावनाओं की करें कद्र: अपने लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की छोटी-बड़ी भावनाओं व विचारों की दिल से कद्र करें; किसी भी बात पर अपनी राय थोपने के बजाय उनकी बात को तवज्जो देने से रिश्ते में प्रेम और विश्वास प्रगाढ़ होगा.

पारिवारिक माहौल रहेगा सुखद: घर में सप्तमी तिथि और मां कालरात्रि के पूजन के चलते भक्तिमय माहौल रहेगा; परिजनों के साथ सामंजस्य बना रहेगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन ऊर्जा और स्फूर्ति से भरपूर रहेगा. स्पोर्ट्स पर्सन की सेहत आज काफी अच्छी और तंदुरुस्त रहेगी; आपके अंदर मैदान पर गजब की फुर्ती, चपलता और उत्साह देखने को मिलेगा. विद्यार्थियों के लिए भी दिन रचनात्मक विषयों में अच्छी प्रगति का रहेगा. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 9वें भाव के चंद्रमा और मालव्य योग के प्रभाव से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य आम तौर पर बेहद मजबूत और ऊर्जावान बना रहेगा. यात्रा और भागदौड़ के बाद भी ताजगी बनी रहेगी. समय पर पौष्टिक सात्विक आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां कालरात्रि के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: ऑरेंज (नारंगी)

शुभ अंक: 5

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: शनिवार और शारदीय नवरात्र के सातवें दिन मां कालरात्रि की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी अथवा तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को लाल/नीले पुष्प और गुड़ अथवा गुड़ से बने मालपुए का भोग लगाएं तथा 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नमः' अथवा 'एकवेणी जपाकर्णपूरा नग्ना खरास्थिता. लम्बोष्ठी कर्णिकाकर्णी तैलाभ्यक्तशरीरिणी॥' मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही शनिवार होने के कारण शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं और शनि चालीसा का पाठ करें. किसी जरूरतमंद या कन्या को गुड़ और काले तिल की मिठाई भेंट करें; इससे नवम भाव के चंद्रमा से भाग्य मजबूत होगा, बिजनेस यात्राएं सफल होंगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा और कार्यक्षेत्र में मान-प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी.

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