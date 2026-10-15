Mesh Rashifal: 15 अक्टूबर 2026, गुरुवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि (शारदीय नवरात्र का पांचवां दिन, मां स्कंदमाता पूजा) पूरे दिन रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज पूरे दिन ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, सौभाग्य योग और आपकी राशि मेष होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का विशेष प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि में (आपकी राशि से 8वें भाव यानी अष्टम भाव रुकावटें, प्रतिस्पर्धा, गुणवत्ता पर ध्यान, सरकारी सेवा में सतर्कता व स्ट्रेस प्रबंधन स्थान) में संचरण करेंगे. आठवें भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण आज कुछ अनचाहे फलों की प्राप्ति होते-होते रह जाएगी; बनते काम ऐन वक्त पर रुक सकते हैं, इसलिए धैर्य और सतर्कता के साथ आगे बढ़ना होगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो शुभ समय हैं, सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मेष राशि के कारोबारियों के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच व्यवस्थित कार्यशैली अपनाने, प्रोडक्ट क्वालिटी पर फोकस करने और विवादों से बचने का रहेगा.

व्यवस्थित कार्यशैली व अधिकतम संपर्क: बाजार में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा (Tough Competition) की वजह से आपको अपने व्यवसाय को अधिक व्यवस्थित तथा बेहतर तरीके से संचालित करना होगा; इस समय अधिक से अधिक नए और पुराने ग्राहकों व व्यापारियों के संपर्क में रहें.

गुणवत्ता पर दें विशेष ध्यान: आगामी त्योहारी सीजन (Festive Season) को ध्यान में रखते हुए अपने व्यापारिक उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता (Quality) पर और अधिक ध्यान देने की सख्त जरूरत है; लापरवाही बरतने पर आपका कॉम्पिटिटर आपसे काफी आगे निकल जाएगा.

विवादों से रहें दूर, शांति से बिताएं दिन: बिजनेसमैन का दिन बाजार में चल रही समस्याओं और आपसी विवादों को सुलझाने में व्यस्त रहने की संभावना है; आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप पूरे दिन को शांति, सूझबूझ और संयम से बिताएं.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन आलस्य त्यागने, काम के दबाव को साथियों संग साझा करने और सरकारी कर्मचारियों के लिए पब्लिक डीलिंग में सतर्क रहने का रहेगा.

आलस्य के कारण हाथ से निकल सकते हैं अवसर: एंप्लॉयड पर्सन वर्कप्लेस पर सुस्ती और आलस्य के कारण हाथ आए सुनहरे मौकों को गंवा सकते हैं; समय का सही उपयोग करना आज आपके करियर के लिए बेहद निर्णायक साबित होगा.

काम का दबाव और स्ट्रेस मैनेजमेंट: नौकरीपेशा लोगों के ऊपर काम का प्रेशर अचानक बढ़ने से थोड़ा स्ट्रेस (तनाव) रह सकता है; मानसिक शांति बनाए रखने के लिए बेहतर होगा कि आप अपना काम विश्वसनीय साथियों के साथ शेयर कर लें.

गवर्नमेंट एम्प्लॉयड लोग बरतें भारी सावधानी: ग्रह-गोचर पूरी तरह अनुकूल न होने के कारण सरकारी नौकरी (Government Job) में कार्यरत लोग पब्लिक डीलिंग करते समय बहुत अधिक सतर्कता और पारदर्शिता बरतें, किसी भी नियम की अनदेखी न करें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से अष्टम चंद्रमा शांत रहकर अपनों के साथ तालमेल बनाए रखने की सलाह दे रहा है.

घरेलू मामलों में वाणी पर संयम: बाहर के तनाव या ऑफिस के वर्क प्रेशर का असर घर-परिवार पर बिल्कुल न आने दें; जीवनसाथी और परिजनों के साथ शांत रहकर बातचीत करें.

अपनों का संबल: परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से बातचीत करने से आपको मानसिक राहत मिलेगी और समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान ढूंढने में मदद मिलेगी.

शिक्षा, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन आत्ममंथन करने का है. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी अति-उत्साह या मुगालते में रहने के बजाय अपनी वास्तविक और सही स्थिति का ईमानदारी से आकलन (Self-Assessment) करें; अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन पर काम करने से ही आगे की राह आसान होगी. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 8th हाउस के चंद्रमा के प्रभाव से आलस, सुस्ती और अत्यधिक तनाव के चलते सिरदर्द या थकान हावी रह सकती है. समय पर पौष्टिक और सात्विक आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां स्कंदमाता के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: नेवी ब्लू

शुभ अंक: 9

अशुभ अंक: 6

आज का उपाय: गुरुवार और शारदीय नवरात्र के पांचवें दिन मां स्कंदमाता की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को पीले पुष्प और केले अथवा दूध-शहद से बने नैवेद्य का भोग लगाएं तथा 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमात्रै नमः' अथवा 'सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया. शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी॥' मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का ध्यान कर माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं. किसी छोटी कन्या को पीले फल या मिश्री भेंट करें; इससे 8वें भाव के चंद्रमा के अनचाहे परिणाम टलेंगे, व्यापार में प्रतिस्पर्धा से पार पाएंगे, आलस्य दूर होगा और मानसिक शांति प्राप्त होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.