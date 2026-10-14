Mesh Rashifal: 14 अक्टूबर 2026, बुधवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि (शारदीय नवरात्र का चौथा दिन, मां कुष्मांडा पूजा) पूरे दिन रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज पूरे दिन अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, आयुष्मान योग, सर्वाअमृत योग और आपकी राशि मेष होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि में (आपकी राशि से 8वें भाव यानी अष्टम भाव आकस्मिक घटनाएं, कानूनी पेचीदगियां, व्यवहार की मधुरता, वर्कप्लेस पर सतर्कता व शारीरिक खिंचाव स्थान) में संचरण करेंगे. आठवें भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण आज आपको दिनभर अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी; किसी भी प्रकार की अनहोनी, आकस्मिक बाधा या अप्रत्याशित घटना से बचने के लिए सतर्कता और धैर्य अनिवार्य रहेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो शुभ समय हैं, सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मेष राशि के कारोबारियों के लिए आर्थिक परिणामों में सतर्कता, कानूनी विवादों से बचाव और नेटवर्क विस्तार के लिए मधुर व्यवहार अपनाने का रहेगा.

आर्थिक रूप से नहीं मिलेंगे सकारात्मक परिणाम: आज बिजनेस में फाइनेंस के मोर्चे पर मनचाहे सकारात्मक परिणाम हासिल नहीं होंगे; किसी नए निवेश या बड़े सौदे से तुरंत मुनाफा होने की उम्मीद न रखें.

कानूनी अड़चनें खड़ी कर सकती हैं मुश्किलें: व्यापार से जुड़ी कोई पुरानी कानूनी अड़चन या प्रशासनिक नियम आपके काम में रुकावटें डाल सकते हैं; सरकारी नियमों और टैक्स संबंधी मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें.

नेटवर्क बढ़ाने के लिए व्यवहार में रखें मधुरता: विपरीत परिस्थितियों में भी अपने व्यावसायिक व्यवहार में विनम्रता और मधुरता बनाए रखें; आपका यही मधुर स्वभाव व्यापारिक संपर्कों और नेटवर्क को बढ़ाएगा, जिसका बड़ा लाभ आपको आगे चलकर प्राप्त होगा.

डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का प्लान एग्जीक्यूट होते-होते रुकेगा: अपने प्रोडक्ट या सर्विस के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को गांव-गांव और सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाने की आपकी जो महत्वाकांक्षी योजना थी, वह आज क्रियान्वित (Execute) होते-होते किसी तकनीकी या लॉजिस्टिक अड़चन के कारण ऐन वक्त पर अटक सकती है.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन वर्तमान कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने और किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करने की चेतावनी दे रहा है.

वर्तमान गतिविधियों पर ही लगाएं पूरी ऊर्जा: एंप्लॉयड पर्सन को सलाह दी जाती है कि वे नई योजनाओं में हाथ डालने के बजाय वर्कप्लेस पर चल रही अपनी वर्तमान गतिविधियों और प्रोजेक्ट्स पर ही अपनी पूरी ऊर्जा लगाएं; जो काम बिगड़ा हुआ है, सबसे पहले उसे ही सही करने में जुट जाएं.

आंख बंद करके भरोसा करने पर मिलेगा धोखा: वर्कस्पेस पर किसी भी सहकर्मी या अनजान व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल न करें; अत्यधिक विश्वास करने के परिणामस्वरूप आपको कार्यक्षेत्र में बड़ा धोखा या विश्वासघात मिल सकता है, जिससे आपकी साख पर आंच आ सकती है.

काम की गोपनीयता बनाए रखें: अपने आधिकारिक आइडियाज और फाइलों को किसी के साथ साझा न करें; अपने हिस्से का काम स्वयं के स्तर पर पूरा करें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से अष्टम चंद्रमा वाणी में आक्रामकता और दांपत्य जीवन में अहंकारी व्यवहार से बचने की सख्त हिदायत दे रहा है.

लव लाइफ में आक्रामक वाणी से पहुंचेगी ठेस: प्रेम संबंधों (Love Life) में आपकी वाणी आक्रामक, कटु और तीखी हो सकती है, जिससे लवर की भावनाएं बुरी तरह आहत हो सकती हैं; बातचीत में कोमलता बरतें.

दांपत्य जीवन में अहंकारी व्यवहार से समस्याएं: जीवनसाथी के साथ संबंधों में कुछ गंभीर समस्याएं और तनाव पैदा हो सकते हैं; इसका मुख्य कारण आपका अहंकारी (Egoistic) व्यवहार रहेगा. यदि आप दांपत्य में सुख चाहते हैं, तो 'मैं' का भाव त्यागकर जीवनसाथी की राय का भी आदर करें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन मैदान पर विशेष सतर्कता बरतने का है. प्रैक्टिस सेशन या वर्कआउट के दौरान मांसपेशियों और नसों में गंभीर खिंचाव (Nerve Pull / Muscle Sprain) की समस्या पैदा हो सकती है; इसलिए बिना वार्म-अप किए कोई भी भारी व्यायाम न करें और पूरी तरह सचेत रहें. विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता की कमी से जूझने का रह सकता है, इसलिए पढ़ाई के दौरान छोटे ब्रेक लेकर रिवीजन पर ध्यान दें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 8th हाउस के चंद्रमा के प्रभाव से पेट में गड़बड़ी, ब्लड प्रेशर का उतार-चढ़ाव या नसों का दर्द परेशान कर सकता है. किसी भी अनहोनी से बचाव के लिए वाहन सावधानी से चलाएं और जल्दबाजी से बचें. ताजा व सात्विक आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां कुष्मांडा के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: बुधवार और शारदीय नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को लाल/गुलाबी पुष्प और कुम्हड़े (पेठे) की मिठाई अथवा मालपुए का भोग लगाएं तथा 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडायै नमः' अथवा 'सुरासम्पूर्णकलशं रुधिराप्लुतमेव च. दधाना हस्तपद्माभ्यां कूष्माण्डा शुभदास्तु मे॥' मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही बुधवार होने से भगवान श्री गणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित करें तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें.

किसी छोटी कन्या को फल या हरी चूड़ियां भेंट करें; इससे 8वें भाव के चंद्रमा से होने वाली अनहोनी व कानूनी अड़चनें टलेंगी, कार्यक्षेत्र में धोखे से बचाव होगा, नसों के खिंचाव से राहत मिलेगी और दांपत्य जीवन में शांति स्थापित होगी.

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