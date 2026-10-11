Mesh Rashifal: 11 अक्टूबर 2026, रविवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि (शारदीय नवरात्र घटस्थापना व मां शैलपुत्री पूजा) रात्रि 09:32 तक रहेगी, जिसके उपरांत द्वितीया तिथि आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 10:33 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद स्वाति नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और आपकी राशि मेष होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज सुबह 10:04 के बाद कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में, यानी आपकी राशि से 7वें भाव (सप्तम भाव यानी साझेदारी, दांपत्य जीवन, व्यक्तित्व आकर्षण, व्यावसायिक सहयोगी, जनसंपर्क व लाभ स्थान) में संचरण करेंगे. सातवें भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपका व्यक्तित्व अत्यंत सुंदर, सुव्यवस्थित और आकर्षक रहेगा; आपका मन भीतर से प्रसन्न और भावनाओं से परिपूर्ण (भावुक) रहेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मेष राशि के कारोबारियों के लिए व्यावसायिक साझेदारों से मजबूत रिश्ते, ठोस वित्तीय लाभ और एकाग्रता से नई डील्स फाइनल करने का रहेगा.

व्यावसायिक सहयोगियों से संबंध होंगे मजबूत: बिजनेस पार्टनर्स, वेंडर्स और व्यावसायिक सहयोगियों के साथ आपके संबंध पहले से कहीं अधिक प्रगाढ़ और मजबूत होंगे; आपसी विश्वास बढ़ने से व्यापार की नींव मजबूत होगी.

मुनाफे से बनेगी आगे की रणनीति: व्यापार में आज आपको कुछ बेहतरीन व्यावसायिक लाभ (Commercial Profits) हासिल होंगे; इस आकस्मिक वित्तीय लाभ के बल पर आप कारोबार के आगामी विस्तार और नई रणनीतियों को अंतिम रूप देंगे.

न्यू बिजनेसमैन पूरी एकाग्रता से करें डील: नए कारोबारियों (New Businessmen) को यह निर्देश दिया जाता है कि वे बाजार में जो भी नई डील या कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, उसे बिना किसी भटकाव के पूरी एकाग्रता और सूझबूझ के साथ करें; जल्दबाजी में कोई शर्त नजरअंदाज न करें.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन दोपहर तक सतर्क रहने, वर्कप्लेस पर विवाद से संडे खराब होने से बचाने और निजी कार्यों को पूरा करने का रहेगा.

दोपहर तक काम के सिलसिले में समय कमजोर: एंप्लॉयड पर्सन के लिए ऑफिस के काम या पेंडिंग फाइलों के सिलसिले में दिन दोपहर तक थोड़ा कमजोर और सुस्त रहेगा; इस दौरान महत्वपूर्ण निर्णयों को टालना ही बेहतर रहेगा.

बखेड़ा खड़ा होने से संडे खराब होने का खतरा: वर्कस्पेस या ऑफिस के ऑफिशियल ग्रुप्स में किसी भी छोटी-मोटी बात को लेकर अकारण बखेड़ा या विवाद खड़ा हो सकता है; इसलिए बातचीत में अत्यधिक सावधानी बरतें, वरना आपकी छुट्टी और संडे का मूड पूरी तरह खराब हो सकता है.

निजी कार्य व वरिष्ठों का आशीर्वाद: नौकरीपेशा लोग आज अपने लंबित व्यक्तिगत कार्यों को आसानी से निपटाएंगे और परिवार के साथ बेहतर समय व्यतीत करेंगे; घर के वरिष्ठ सदस्यों का आत्मीय स्नेह और आशीर्वाद आपको मानसिक सुकून देगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से सप्तम चंद्रमा शारदीय नवरात्र के पहले दिन परिवार संग आनंद और त्योहार की रौनक लेकर आया है.

मनोरंजन और ऑनलाइन शॉपिंग में बीतेगा संडे: रविवार का अवकाश होने और शारदीय नवरात्र के फेस्टिव सीजन की शुरुआत होने के चलते आपका अधिकांश समय परिजनों के साथ मौज-मस्ती, मनोरंजन और जमकर ऑनलाइन शॉपिंग (Online Shopping) करने जैसी गतिविधियों में व्यतीत होगा.

सुखद दांपत्य व भावनात्मक जुड़ाव: 7वें भाव के चंद्रमा के कारण जीवनसाथी के साथ आपका भावनात्मक तालमेल बहुत गहरा रहेगा; एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने से दांपत्य में मिठास घुलेगी.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों (Students & Sports Persons) के लिए आज का दिन अपने संबंधित क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित करने का है. छात्र और स्पोर्ट्स पर्सन अपने-अपने फील्ड में एकाग्रचित्त होकर शानदार प्रदर्शन (Outstanding Performance) करेंगे; आपकी प्रतिभा की हर तरफ तारीफ होगी. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 7वें भाव के चंद्रमा और मालव्य योग के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य सामान्य रूप से चुस्त-दुरुस्त और ऊर्जावान बना रहेगा. हालांकि, अत्यधिक भावुक होने से मानसिक संवेदनशीलता बढ़ सकती है और स्क्रीन टाइम अधिक होने से आंखों में थकान हो सकती है. पौष्टिक सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय देवी आराधना व ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: ऑफ व्हाइट (हल्का सफेद)

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: रविवार और शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घटस्थापना के शुभ मुहूर्त में माता रानी के समक्ष गाय के घी का अखंड अथवा एकमुखी दीपक प्रज्वलित करें. मां शैलपुत्री को सफेद पुष्प, गाय के दूध से बनी मिठाई अथवा रबड़ी का भोग लगाएं और 'ॐ देवी शैलपुत्र्यै नमः' अथवा 'ॐ ह्रीं श्रीं शैलपुत्री दुर्गायै नमः' मंत्र की एक माला का जप करें. सूर्य देव को तांबे के लोटे से रोली व लाल पुष्प डालकर अर्घ्य दें. किसी जरूरतमंद कन्या को फल या सफेद मिठाई भेंट करें; इससे 7वें भाव के चंद्रमा से दांपत्य व संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, मालव्य योग से व्यापारिक लाभ और नई योजनाओं को गति मिलेगी, कार्यक्षेत्र के विवाद टलेंगे और पूरे परिवार पर देवी भगवती की कृपा बनी रहेगी.

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