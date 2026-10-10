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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का मेष राशिफल 10 अक्टूबर 2026: छठे चंद्रमा से आलस्य से बचें, री-ब्रांडिंग सुपरहिट, बॉस से मिलेगा बड़ा इंक्रीमेंट

आज का मेष राशिफल 10 अक्टूबर 2026: छठे चंद्रमा से आलस्य से बचें, री-ब्रांडिंग सुपरहिट, बॉस से मिलेगा बड़ा इंक्रीमेंट

आज का मेष राशिफल 10 अक्टूबर 2026: 6वें चंद्रमा से आलस्य त्यागें, री-ब्रांडिंग सुपरहिट, वर्कप्लेस पर बॉस से मिलेगा बड़ा इंक्रीमेंट! पढ़ें सर्वपितृ अमावस्या का उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 10 Oct 2026 12:58 AM (IST)
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Mesh Rashifal: 10 अक्टूबर 2026, शनिवार के दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की सर्वपितृ अमावस्या तिथि (महालया अमावस्या व अज्ञात तिथि श्राद्ध) रात्रि 09:20 तक रहेगी, जिसके उपरांत आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि (शारदीय नवरात्र घटस्थापना) आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 09:43 तक हस्त नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद चित्रा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, ऐन्द्र योग और आपकी राशि मेष होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन कन्या राशि में, यानी आपकी राशि से 6वें भाव (षष्ठ भाव यानी प्रतिस्पर्धा, दैनिक परिश्रम, शत्रु शमन, सप्लाई चेन, रिकवरी व कार्यकुशलता स्थान) में संचरण करेंगे. छठे भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण आज स्वभाव में थोड़ी कठोरता या चिड़चिड़ापन और कार्यों के प्रति आलस्य की प्रवृत्ति उभर सकती है; इस पर नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक रहेगा ताकि बने-बनाए काम न बिगड़ें. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मेष राशि के कारोबारियों के लिए री-ब्रांडिंग की बंपर सफलता, वीकेंड पेमेंट रिकवरी और नए व्यावसायिक स्रोतों के निर्माण का रहेगा.

सप्लाई चेन व सर्विस पॉलिसी से री-ब्रांडिंग सुपरहिट: आपकी मजबूत और व्यवस्थित सप्लाई चेन (Supply Chain) तथा ग्राहकों के लिए तैयार की गई बेहतरीन सर्विस पॉलिसी के बल पर मार्केट में की गई री-ब्रांडिंग का आपका साहसिक फैसला पूरी तरह सुपरहिट साबित होगा; बाजार में आपकी साख तेजी से बढ़ेगी.

वीकेंड पर पेमेंट कलेक्शन और मार्केटिंग पर ध्यान: शनिवार और वीकेंड का पूरा फायदा उठाते हुए कारोबारियों को बाजार से अटकी हुई पेमेंट कलेक्ट करने (Payment Collection) और मार्केटिंग गतिविधियों पर विशेष ध्यान केंद्रित करना चाहिए; इससे नकदी प्रवाह सुधरेगा.

पब्लिक रिलेशन से नए आय स्रोत: आपके मजबूत जनसंपर्क (Public Relations) और प्रभावशाली नेटवर्क आज आपके व्यवसाय के लिए नए और स्थायी आय के स्रोत उत्पन्न करने में अत्यंत मददगार साबित होंगे.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बॉस से बड़े इंक्रीमेंट का उपहार, सहकर्मियों की मदद और कार्यप्रणाली में बदलाव का रहेगा.

डेडलाइन प्रेशर हैंडलिंग से मिलेगा बड़ा इंक्रीमेंट: ऑफिस वर्कप्लेस पर आपकी जबरदस्त कार्यकुशलता और डेडलाइन के भारी दबाव को सहजता से संभालने की क्षमता देखकर बॉस आपसे अत्यंत प्रभावित होंगे; आपको बहुत बड़ा इंक्रीमेंट (Salary Hike) या बड़ा इंसेंटिव मिल सकता है.

सहकर्मियों के टारगेट पूरे कराने में सहयोग: ऐन्द्र योग के शुभ प्रभाव से आप वर्कस्पेस पर केवल अपना काम नहीं करेंगे, बल्कि आगे बढ़कर सहकर्मियों (Colleagues) का सहयोग कर उनके मासिक/साप्ताहिक टारगेट अचीव कराने में उनकी भरपूर मदद करेंगे, जिससे आपकी लीडरशिप चमकेगी.

कार्यप्रणाली में बदलाव की जरूरत: ऑफिस के वर्तमान वातावरण और नई तकनीकी चुनौतियों को देखते हुए एंप्लॉयड पर्सन को अपने काम करने के तौर-तरीकों (Working Style) में समय के अनुसार कुछ जरूरी बदलाव लाने की आवश्यकता रहेगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से षष्ठ चंद्रमा घरेलू रिश्तों में निकटता और आपसी सामंजस्य को गहरा करने का अवसर लेकर आया है.

साथ समय बिताने से बढ़ेंगी नजदीकियां: पारिवारिक सदस्यों का आपस में बैठकर कुछ फुर्सत के पल व्यतीत करना पुराने मनमुटाव को मिटाएगा और रिश्तों में पहले से कहीं अधिक नजदीकियां और आत्मीयता लेकर आएगा.

कठोर व्यवहार से बचें: चंद्रमा के प्रभाव से मन में आने वाली झुंझलाहट को घर के सदस्यों पर न निकालें; शांत और मधुर संवाद बनाए रखने से घर का वातावरण बेहद खुशनुमा रहेगा.

शिक्षा, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन मानसिक दृढ़ता बनाए रखने का है. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी अपने-अपने फील्ड में किसी अप्रत्याशित या अप्रिय घटना के घटित होने से कुछ समय के लिए मानसिक रूप से चिंतित या विचलित हो सकते हैं; ऐसे समय में घबराने के बजाय अपनी एकाग्रता को दोबारा केंद्रित करें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 6th हाउस के चंद्रमा के कारण आलस्य, सुस्ती, कमर दर्द या गैस/अपच की समस्या हो सकती है. कठोर वाणी से मानसिक तनाव बढ़ सकता है, अतः शांत रहें. सुपाच्य और सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, नियमित वॉक करें और दिनचर्या में कुछ समय प्राणायाम को अवश्य दें.

शुभ रंग: ब्लू (नीला)

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: शनिवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की सर्वपितृ अमावस्या तिथि के पावन अवसर पर पितृ देवों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल, काले तिल, दूध और कुशा से विधिवत तर्पण एवं श्राद्ध कर्म करें. पीपल के वृक्ष की जड़ में मीठा जल और दूध अर्पित करें तथा संध्या के समय सरसों के तेल का चौमुखा दीपक प्रज्वलित करें.

भगवान शनिदेव और हनुमान जी का ध्यान करते हुए हनुमान चालीसा अथवा सुंदरकांड का पाठ करें. किसी जरूरतमंद निर्धन, दिव्यांग या सफाई कर्मचारी को उड़द की दाल की खिचड़ी, काले तिल या भोजन का दान करें; इससे 6ठे चंद्रमा का आलस्य व कठोरता दूर होगी, ऐन्द्र व मालव्य योग से कार्यक्षेत्र में बड़ा इंक्रीमेंट मिलेगा, री-ब्रांडिंग से व्यापार चमकेगा और पितरों के आशीर्वाद से घर-परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 10 Oct 2026 12:58 AM (IST)
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