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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mesh Rashifal 7 November 2026: 6वें चंद्रमा और प्रीति योग से मिलेगा नया इनकम सोर्स, पुश्तैनी बिजनेस में पिता का सहारा व रोगमुक्ति के योग

Aaj Ka Mesh Rashifal 7 November 2026: 6वें चंद्रमा और प्रीति योग से मिलेगा नया इनकम सोर्स, पुश्तैनी बिजनेस में पिता का सहारा व रोगमुक्ति के योग

Aaj Ka Mesh Rashifal 7 November 2026: मेष राशि का दैनिक राशिफल! छठे चंद्रमा का प्रभाव, प्रीति योग, नया इनकम सोर्स, पुश्तैनी बिजनेस, ऑफिस की समस्याएं व शनिवार के अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 07 Nov 2026 01:04 AM (IST)
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Aaj Ka Mesh Rashifal 7 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 6वें भाव यानी षष्ठ भाव (रोग, ऋण, शत्रु, सेवा, प्रतिस्पर्धा व दैनिक कार्यभार स्थान) में कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं. षष्ठ भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते आपका शरीर बलवान, चुस्त और ऊर्जावान बना रहेगा तथा पुरानी बीमारियों व व्याधियों से राहत मिलने से आप स्वयं को पूरी तरह रोगमुक्त महसूस करेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 7 November 2026)

  • दिनांक: 7 नवंबर 2026, शनिवार
  • तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि सुबह 10:48 बजे तक, तत्पश्चात चतुर्दशी तिथि (नरक चतुर्दशी / रूप चौदस)
  • नक्षत्र: पूरे दिन-रात चित्रा नक्षत्र रहेगा
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और प्रीति योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात कन्या राशि (आपकी राशि से छठे भाव) में संचरण करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया व अभिजीत):
  • अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक
  • दोपहर काल: दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और वित्तीय लाभ (Business & Income Source)

प्रीति योग से सितारों का साथ, नया इनकम सोर्स: प्रीति योग के शुभ संयोग से व्यापारिक मोर्चे पर सितारों का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे बंपर लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी. आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होगा और अप्रत्याशित रूप से कहीं से रुका हुआ धन प्राप्त होने के मजबूत योग हैं. इस पावन दिन आपको कमाई का कोई नया जरिया या इनकम सोर्स (New Income Source) मिल सकता है.

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पुश्तैनी काम में पिता का सहयोग, निरंतर प्रयास जरूरी: पैतृक या पुश्तैनी कारोबार (Ancestral Business) से जुड़े जातकों के सामने यदि कोई जटिल कानूनी या व्यापारिक उलझन खड़ी होती है, तो उसमें पिता का अनुभव और मार्गदर्शन रामबाण साबित होगा. हालांकि, सामान्य कारोबार में सफलता पाने के लिए आपको बार-बार और लगातार प्रयास करते रहने की जरूरत होगी; ढिलाई न बरतें.

2. करियर और नौकरी (Career & Workplace Challenges)

वर्कस्पेस पर अप्रिय घटनाओं से तनाव, काम में देरी: कार्यस्थल (Workspace) पर कुछ अनपेक्षित या अप्रिय घटनाओं के चलते आपका मन थोड़ा चिंतित और विचलित हो सकता है. इस मानसिक उहापोह का सीधा असर आपकी कार्यक्षमता पर दिखेगा, जिससे काम समय पर पूरा करने में थोड़ी देरी हो सकती है.

समस्याएं सुलझाने में सफल होंगे एम्प्लॉई: नौकरीपेशा जातक (Employed Persons) अपने धैर्य और व्यावहारिक समझ के दम पर दफ्तर में आ रही बाधाओं और चुनौतियों को समय रहते सुलझाने में सफल रहेंगे. उच्चाधिकारियों के सामने अपनी बात स्पष्टता से रखें.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love & Education)

भाग्य का साथ, लवर संग सुनहरी यादें: भाग्य पूरी तरह आपके पक्ष में होने के कारण जीवन में किसी बड़ी समस्या या संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा. दांपत्य और निजी जीवन सुखद रहेगा. वहीं, प्रेम संबंधों (Love Life) में लवर के साथ पूर्व में बिताए गए खूबसूरत और आत्मीय लम्हों को याद करके मन रोमांचित और प्रसन्न रहेगा.

छात्रों को परिवार संग वक्त बिताने की सलाह: प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं की तैयारी में जुटे विद्यार्थी (Competitive & General Students) पढ़ाई के दबाव के बीच फेस्टिव सीजन को देखते हुए थोड़ा समय अपने माता-पिता और परिजनों के साथ भी जरूर बिताएं; इससे मानसिक ताजगी मिलेगी.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: षष्ठ चंद्रमा के प्रभाव से शारीरिक बल उत्तम रहेगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी. मौसमी बदलाव से बचाव रखें, नियमित व्यायाम करें और खान-पान में सात्विकता बनाए रखें.

लकी कलर: रेड (लाल)

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 6

शनिवार व रूप चौदस विशेष अचूक उपाय: शनिवार और रूप चतुर्दशी के पावन पर्व पर षष्ठ भाव के चंद्रमा और शनि दोष के शमन हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, काले तिल, शहद और लाल चंदन मिलाकर अभिषेक करें. सायंकाल के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं तथा हनुमान चालीसा व 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जप करें. किसी जरूरतमंद या सफाईकर्मी को काले तिल, उड़द की दाल या भोजन का दान करें. इससे कार्यक्षेत्र की अप्रिय घटनाएं शांत होंगी, नया इनकम सोर्स मजबूत होगा और स्वास्थ्य हमेशा निरोगी बना रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 07 Nov 2026 01:04 AM (IST)
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