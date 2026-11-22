Aaj Ka Mesh Rashifal 22 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज सुबह 05:55 बजे के बाद आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव (लग्न, आत्मविश्वास, व्यक्तित्व व निर्णय क्षमता स्थान) में संचरण कर रहे हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा.

बिजनेस और नया स्टार्टअप: बिजनेसमैन किसी भी स्थिति में धैर्य न खोएं; धंधे में लाभ-हानि तो चलती ही रहती है, किंतु धैर्य खोने पर नुकसान भी उठा सकते हैं. जो लोग न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक (लाभ-अमृत चौघड़िया) व दोपहर 02:00 से 03:00 बजे (शुभ चौघड़िया) के मध्य का समय अत्यंत शुभ फलदायी रहेगा.

करियर और ऑफिस: मार्केटिंग एम्प्लॉयड पर्सन को सफलता हासिल करने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब जाकर उन्हें सफलता मिल सकेगी. सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से वर्कस्पेस पर आपको कामकाज में अधिक भागीदारी दिखानी होगी, तभी आप सीनियर्स और बॉस की नजरों में आ सकेंगे.

पारिवारिक जीवन और छात्र सतर्कता: आज का दिन आपके लिए बड़प्पन दिखाने का दिन है; इसलिए यदि घर के छोटों से कोई गलती हो गई है, तो उसे माफ कर उन्हें दोबारा न करने की सलाह दें. वहीं, कॉम्पिटिटिव एंड जनरल स्टूडेंट्स वाहन चलाते समय बेहद अलर्ट रहें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें, क्योंकि वाहन दुर्घटना होने के आसार हैं.

स्वास्थ्य: आत्मविश्वास उत्तम रहेगा, बस वाहन चलाते समय और खानपान में सावधानी रखें.

लकी कलर: पर्पल (बैंगनी) | लकी नंबर: 4 | अनलकी नंबर: 9

रविवार विशेष उपाय: प्रातः काल तांबे के लोटे में शुद्ध जल, लाल चंदन, अक्षत और गुड़ मिलाकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, 'आदित्य हृदय स्तोत्र' का पाठ करें और गेहूं या गुड़ का दान करें.

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