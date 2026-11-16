Aaj Ka Mesh Rashifal 16 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 10वें भाव यानी दशम भाव (कर्म, करियर, पद-प्रतिष्ठा, नेतृत्व, प्रशासन व सामाजिक समझ स्थान) में मकर राशि में संचरण कर रहे हैं. दशम भाव में चंद्रमा की मजबूत स्थिति के चलते आज आप सामने वाले लोगों की प्रवृत्ति और भावनाओं को गहराई से समझने वाले होंगे, जिससे कार्यक्षेत्र और समाज में आपका प्रभाव बढ़ेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 16 November 2026)

दिनांक: 16 नवंबर 2026, सोमवार

16 नवंबर 2026, सोमवार तिथि: पूरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि रहेगी

पूरे दिन रहेगी नक्षत्र: पूरे दिन श्रवण नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, परिजात योग, गण्ड योग और सर्वार्थसिद्धि योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, परिजात योग, गण्ड योग और चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात मकर राशि (आपकी राशि से 10वें भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात में संचरण करेंगे विशेष ग्रह परिवर्तन: सूर्य देव शाम 07:43 बजे के बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे सूर्य-मंगल परिवर्तन योग का निर्माण होगा

सूर्य देव शाम 07:43 बजे के बाद में प्रवेश करेंगे, जिससे का निर्माण होगा शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( शुभ चौघड़िया )

सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( ) दोपहर बाद: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और सेल्स स्ट्रैटेजी (Business Strategy & Growth)

सेल्स टीम को प्रशिक्षित करने से होगा मुनाफा: व्यापारियों को आज अपनी सेल्स टीम को प्रशिक्षित करना चाहिए और उन्हें नई सेल्स स्ट्रैटेजी व आधुनिक टेक्निक्स सिखानी चाहिए; इस कदम से बाजार में बेहतरीन प्रॉफिट आपके हाथ लग सकता है.

सर्वार्थसिद्धि योग में कार्यप्रणाली में करें बदलाव: गण्ड और सर्वार्थसिद्धि योग के शुभ संयोग से व्यापारिक कार्यप्रणाली में समय के अनुसार सकारात्मक परिवर्तन लाएं तथा हर निर्णय पूरी तरह सोच-समझकर लें; इससे आपका व्यापार निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर होगा.

2. करियर, नौकरी और राजनीति (Career, Transfer Letter & Politics)

हाथ में आ सकता है मनचाही जगह का ट्रांसफर लेटर: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को अपने करियर के फील्ड में निरंतर आगे बढ़ते रहना होगा; समय पूरी तरह अनुकूल होने के कारण आपके द्वारा किए गए प्रयासों में बड़ी सफलता मिलेगी. आज एम्प्लॉयड पर्सन के हाथ में मनचाही जगह पर ट्रांसफर लेटर (Transfer Letter) आ सकता है, जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा.

राजनेताओं को संयम रखने की सलाह: राजनीति से जुड़े जातकों (Politicians) को आज किसी भी कार्य या बयान को लेकर अनावश्यक रूप से उत्तेजित न होने और धैर्य बनाए रखने की सलाह दी जाती है.

3. लव, फैमिली, छात्र-कलाकार व स्वास्थ्य (Family, Love, Career Options & Health)

आपसी समझ से बेहतर चलेगी लव व मैरिड लाइफ: पारिवारिक मोर्चे पर आज आपको किसी जरूरी काम के लिए घर के किसी सदस्य की मदद पर निर्भर रहना पड़ सकता है. प्रेम जीवन (Love Life) और वैवाहिक जीवन (Married Life) में एक-दूसरे की भावनाओं को समझने से आपकी लाइफ बेहद खुशनुमा और बेहतर चलेगी.

छात्रों, कलाकारों व खिलाड़ियों को मिलेंगे अच्छे करियर ऑप्शंस: कला जगत से जुड़े कलाकारों, खिलाड़ियों और विद्यार्थियों (Artists, Sports Persons & Students) को आज अपनी प्रतिभा के अनुरूप बेहतरीन करियर ऑप्शंस (Career Options) मिल सकते हैं. वहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे कंपटीटर्स को सफलता पाने के लिए अधिक हार्ड वर्क करना पड़ेगा.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: दशम चंद्रमा के प्रभाव से कार्य के प्रति उत्साह और ऊर्जा बनी रहेगी. शाम को सूर्य-मंगल परिवर्तन योग के बीच शरीर में थकान या पैरों में दर्द से बचने के लिए संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: व्हाइट (सफेद)

लकी नंबर: 7

अनलकी नंबर: 1

सोमवार विशेष अचूक उपाय: आज सोमवार, कार्तिक शुक्ल सप्तमी, सर्वार्थसिद्धि योग और दशम भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि तथा देवाधिदेव महादेव व भगवान सूर्य की विशेष कृपा पाने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात शिवलिंग पर शुद्ध जल, कच्चा गाय का दूध, अक्षत और सफेद चंदन अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. शाम को सूर्य-मंगल परिवर्तन योग के समय भगवान सूर्य का स्मरण करते हुए 'आदित्य हृदय स्तोत्र' या 'हनुमान चालीसा' का पाठ करें तथा किसी जरूरतमंद या मंदिर में चावल, चीनी, दूध अथवा सफेद वस्त्र का दान करें. इससे करियर में मनचाही सफलता व ट्रांसफर का लाभ मिलेगा, व्यवसाय में उन्नति होगी और परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

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