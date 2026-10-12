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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलसिंह साप्ताहिक राशिफल 12 से 17 अक्टूबर 2026: करियर में बड़ी खुशखबरी, पार्टनरशिप में बंपर मुनाफा, शादी के प्रपोजल को परिवार की मंजूरी

सिंह साप्ताहिक राशिफल 12 से 17 अक्टूबर 2026: करियर में बड़ी खुशखबरी, पार्टनरशिप में बंपर मुनाफा, शादी के प्रपोजल को परिवार की मंजूरी

सिंह साप्ताहिक राशिफल 12 से 17 अक्टूबर 2026: जॉब में बड़ी गुड न्यूज, पार्टनरशिप बिजनेस में बंपर मुनाफा, शादी के प्रपोजल को परिजनों की मंजूरी, कॉम्पिटिटिव में सफलता! पढ़ें अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 12 Oct 2026 03:10 PM (IST)
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Leo Weekly Horoscope 2026: 12 से 17 अक्टूबर 2026 तक चलने वाले शारदीय नवरात्र के पावन सप्ताह में सिंह राशि के जातकों पर मां दुर्गा की विशेष कृपा बरसेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के साप्ताहिक पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, सप्ताह की शुरुआत आश्विन शुक्ल द्वितीया (मां ब्रह्मचारिणी पूजन) से होकर तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी (मां कालरात्रि पूजन) तक विस्तृत रहेगी.

इस दौरान स्वाति और विशाखा नक्षत्रों के प्रभाव के साथ-साथ वाशि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और सप्ताह के मध्य में बनने वाले सर्वार्थ सिद्धि योग का अत्यंत शुभ प्रभाव प्राप्त होगा. यह सप्ताह सिंह राशि के जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में सम्मान, व्यापारिक लाभ, प्रेम संबंधों को विवाह में बदलने और पारिवारिक सुख-समृद्धि का स्वर्णिम काल साबित होगा.

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बिजनेस और फाइनेंस साप्ताहिक राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से 12 से 17 अक्टूबर का यह सप्ताह सिंह राशि के कारोबारियों के लिए पार्टनरशिप में भारी मुनाफे, सर्वार्थ सिद्धि योग से लाभदायक यात्राओं और आर्थिक स्थिरता का रहेगा.

पार्टनरशिप में बड़ा प्रॉफिट: यदि आप साझेदारी (Partnership) में व्यापार कर रहे हैं, तो यह सप्ताह आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा; साझेदारों के बीच बेहतरीन तालमेल रहने से किसी बड़े प्रोजेक्ट से भारी मुनाफा (Big Profit) दर्ज होगा.

सर्वार्थ सिद्धि योग में फ्रूटफुल बिजनेस डील: सप्ताह के दौरान बनने वाले सर्वार्थ सिद्धि योग के शुभ प्रभाव से व्यावसायिक सौदे (Business Deals) आसानी से फाइनल होंगे; व्यापार के सिलसिले में की गई यात्राएं बेहद सुखद, आरामदायक और अप्रत्याशित वित्तीय लाभ देने वाली साबित होंगी.

आर्थिक स्थिति होगी मजबूत: त्योहारी मांग के चलते बाजार से नियमित धन की आवक बनी रहेगी, जिससे संचित धनकोष में उल्लेखनीय वृद्धि होगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत करियर में ऐतिहासिक उपलब्धियों, सम्मान में वृद्धि और सेल्स टारगेट्स को समय पूर्व पूरा करने की रहेगी.

करियर में बहुत बड़ी गुड न्यूज: वीक स्टार्टिंग में नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में किसी प्रमोशन, सैलरी इंक्रीमेंट या मनचाहे ट्रांसफर से जुड़ी कोई बहुत बड़ी खुशखबरी (Big Good News) प्राप्त हो सकती है.

टारगेट समय से पहले होंगे पूरे: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े एम्प्लॉयड पर्सन को कंपनी द्वारा दिए गए सभी सेल्स टारगेट्स तय समय सीमा से काफी पहले पूरे हो जाएंगे; इस शानदार प्रदर्शन से आपका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर रहेगा और वर्कप्लेस पर आपकी प्रतिष्ठा व सम्मान में जबरदस्त इजाफा होगा.

अधिकारियों की मिलेगी सराहना: आपकी कार्यशैली और तत्परता को देखकर उच्च अधिकारी पूरी तरह प्रभावित रहेंगे; महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में आपकी राय को प्राथमिकता दी जाएगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से यह सप्ताह मांगलिक उत्सवों, प्रेम को विवाह की स्वीकृति और ससुराल पक्ष से बड़े सहयोग का रहेगा.

मैरिज प्रपोजल को मिलेगी परिजनों की मंजूरी: यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और विवाह की योजना बना रहे हैं, तो परिवार के सामने बात रखने का यह सबसे अनुकूल समय है; परिजनों से आपके प्रेम संबंधों या मैरिज प्रपोजल को बेहद आसानी से स्वीकृति (Family Permission) मिल जाएगी. घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम की रूपरेखा भी बनेगी.

ससुराल पक्ष से अपेक्षा से अधिक सपोर्ट: शादीशुदा जातकों को अपने ससुराल पक्ष (In-Laws) से उम्मीद से कहीं ज्यादा सहयोग, आदर और फेवर मिलेगा; इससे रिश्तों में नई गर्मजोशी आएगी.

सर्वार्थ सिद्धि योग में फैमिली आउटिंग: परिवार के सदस्यों के साथ किसी मनोरंजक स्थल पर घूमने-फिरने या आउटिंग के योग बनेंगे, जिससे घर का माहौल बेहद खुशनुमा और आनंदमय रहेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Students) और युवा पीढ़ी (New Generation) के लिए सप्ताह का मध्य भाग बेहद संतुलित और उत्साहवर्धक रहेगा. मिड वीक में छात्र-छात्राएं अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने के साथ-साथ दोस्तों के साथ मौज-मस्ती और मनोरंजन का भी भरपूर आनंद लेंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी पुरानी मेहनत का मनचाहा रिजल्ट हासिल होगा, जिससे आगे की राह आसान होगी. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, यह सप्ताह आपके लिए अत्यंत अनुकूल रहेगा. सेहत ओवरऑल पूरी तरह नॉर्मल और बेहतरीन बनी रहेगी. शरीर में स्फूर्ति और मन में सकारात्मक ऊर्जा (Positive Energy) का संचार रहेगा. नियमित दिनचर्या बनाए रखें, पौष्टिक सात्विक आहार लें और मां भगवती की आराधना में समय बिताएं.

साप्ताहिक अचूक उपाय (नवरात्रि विशेष)

  • शारदीय नवरात्र के पावन दिनों में मां दुर्गा के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करें.
  • मां भगवती को गुड़हल का लाल पुष्प, अनार और केसर युक्त खीर या मिठाई का भोग लगाएं.
  • प्रतिदिन 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' अथवा 'ॐ दुं दुर्गायै नमः' मंत्र का 108 बार जप करें तथा सुबह तांबे के लोटे से सूर्य देव को रोली-अक्षत डालकर अर्घ्य दें.

किसी छोटी कन्या को लाल फल या मिठाई भेंट कर उनका आशीर्वाद लें; इससे सर्वार्थ सिद्धि योग का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा, करियर में बड़ी तरक्की मिलेगी, बिजनेस में भारी मुनाफा होगा और घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे.

FAQs 

Q1. 12 से 17 अक्टूबर 2026 के मध्य सिंह राशि के नौकरीपेशा लोगों को क्या बड़ी उपलब्धि मिलेगी?
Ans. करियर में बहुत बड़ी गुड न्यूज मिलेगी और मार्केटिंग वालों के सेल्स टारगेट तय समय से पहले पूरे होने से वर्कप्लेस पर मान-सम्मान व आत्मविश्वास काफी बढ़ेगा.

Q2. इस सप्ताह सिंह राशि के कारोबारियों को पार्टनरशिप और बिजनेस डील्स में क्या लाभ होगा?
Ans. पार्टनरशिप में बड़ा प्रॉफिट होने के प्रबल योग हैं और सर्वार्थ सिद्धि योग से बिजनेस डील्स व यात्राएं अत्यंत सुखद और लाभदायक साबित होंगी.

Q3. इस हफ्ते सिंह राशि के लव लाइफ, पारिवारिक रिश्तों और प्रतियोगी छात्रों के लिए क्या खास योग हैं?
Ans. प्रेम विवाह के प्रपोजल को परिवार से मंजूरी मिलेगी, ससुराल से भरपूर सहयोग मिलेगा, वहीं प्रतियोगी छात्रों को परीक्षाओं में मनचाहा परिणाम प्राप्त होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 Oct 2026 03:10 PM (IST)
Tags :
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