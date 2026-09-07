Kark Rashifal 7 September 2026: अजा एकादशी पर लग्न के चंद्रमा व गजकेसरी योग से अटके कामों में आएगी गति
Kark Rashifal 7 September 2026: लग्न के चंद्रमा व गजकेसरी योग से कर्क राशि के अटके काम पकड़ेंगे गति, पैतृक व्यापार में लाभ! पढ़ें 7 सितंबर राशिफल.
Aaj Ka Kark Rashifal 7 September 2026: 7 सितंबर 2026, सोमवार के दिन शाम 05:05 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज शाम 06:14 बजे तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत पुष्य नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, गजकेसरी योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, वरीयान योग और आपकी राशि कर्क होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का अत्यंत शुभ प्रभाव बना रहेगा. बुध दोपहर 01:32 के बाद कन्या राशि में प्रवेश करेंगे.
चंद्रमा दोपहर 12:38 बजे के बाद आपकी ही राशि यानी कर्क राशि (प्रथम भाव यानी लग्न, बौद्धिक विवेक, आंतरिक भावनाएं, आत्मविश्वास व व्यक्तित्व स्थान) में संचार करेंगे. लग्न में चंद्रमा के गोचर से आपके बौद्धिक निर्णय गहरी आंतरिक भावनाओं और संवेदनशीलता से प्रभावित रहेंगे, जिससे आप परिस्थितियों को दिल और दिमाग दोनों से संभालेंगे. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया तथा दूसरा दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए रुकी हुई योजनाओं में गति लाने और पैतृक संपत्ति के विस्तार का रहेगा. वरीयान योग, गजकेसरी योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के शुभ निर्माण से बिजनेसमैन के व्यापार में लंबे समय से अटके हुए कार्य अचानक तेज गति पकड़ेंगे. बिजनेसमैन को अपने व्यस्त शेड्यूल से कुछ समय निकालकर उद्योग जगत के प्रतिष्ठित और प्रभावशाली लोगों के साथ समय बिताना चाहिए; सामाजिक गतिविधियों और व्यावसायिक सम्मेलनों में हिस्सा लेने से आपके व्यक्तित्व में जबर्दस्त निखार आएगा और यह दिन आर्थिक रूप से बेहद लाभदायक सिद्ध होगा. पुश्तैनी या पैतृक व्यवसाय (Ancestral Business) में लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) के मूल्यवान सुझावों और अटूट सहयोग से आप कारोबार में अच्छा-खासा अप्रत्याशित मुनाफा कमाने में पूरी तरह सफल रहेंगे.
करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)
नौकरीपेशा जातकों के लिए नए सप्ताह की शुरुआत सफलता और शुभ समाचारों के साथ होने वाली है. ऑफिस में आपको अपने प्रोजेक्ट्स में उल्लेखनीय सफलता मिलेगी, किंतु कार्यस्थल पर बेवजह किसी भी सहकर्मी या अधिकारी के साथ बहस में पड़ने से बचें और अपनी वाणी पर पूरा संयम बनाए रखें. फील्ड और मार्केटिंग से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन को संस्थान की ओर से कोई नया और बड़ा सेल्स टारगेट मिल सकता है, जिसे पूरा करना आपके करियर के लिए मील का पत्थर साबित होगा. सामान्य तौर पर एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ और फलदायी रहेगा; विशेष रूप से नए जुड़े कर्मचारियों (New Employed Person) के लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल रहेंगी और उन्हें करियर में तरक्की या कन्फर्मेशन से जुड़ी कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज प्राप्त हो सकती है.
लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)
पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से आज अजा एकादशी का पावन दिन असीम प्रेम, सौहार्द और आत्मीयता से परिपूर्ण रहेगा. प्रेम जीवन में आप अपने लवर के साथ गहरा भावनात्मक जुड़ाव, सच्चा प्यार और स्नेह महसूस करेंगे. वहीं वैवाहिक जीवन (Married Life) भी पूरी तरह बेहतरीन और आनंददायक रहेगा; विवाहित जोड़ों के बीच आपसी समझ, विश्वास, प्यार और स्नेह में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलेगी. घर-परिवार में मांगलिक और शांतिपूर्ण माहौल बना रहेगा.
शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)
विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत फलदायी और एकाग्रता बढ़ाने वाला रहेगा. छात्रों की सेहत पूरी तरह दुरुस्त और ठीक रहेगी, जिससे शारीरिक और मानसिक चुस्ती बनी रहेगी. स्वास्थ्य उत्तम रहने के कारण छात्र अपने आगामी परीक्षाओं के पूरे सिलेबस को समय रहते व्यवस्थित ढंग से कवर कर पाने में पूरी तरह सफल रहेंगे.
स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)
आपकी ही राशि में चंद्रमा के संचरण से मन शांत और प्रसन्न रहेगा. लग्न का चंद्रमा स्वास्थ्य में ताजगी और मानसिक संतुलन प्रदान करेगा. हालांकि, अत्यधिक भावुक होने या वाणी के असंतुलन से होने वाले मानसिक तनाव से खुद को बचाएं. अजा एकादशी के दिन पूर्ण सात्विक आहार ग्रहण करें, प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें, नियमित रूप से योग व ध्यान (Meditation) करें और पर्याप्त नींद लें.
शुभ रंग: ग्रीन (हरा)
शुभ अंक: 2
अशुभ अंक: 5
आज का उपाय: अजा एकादशी और सोमवार के पावन महासंयोग पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, शहद, गंगाजल, सफेद चंदन व अक्षत अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ सों सोमाय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. साथ ही भगवान श्रीहरि विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्रनाम या 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें. किसी जरूरतमंद को फल, दूध, चावल या भोजन का दान करें; इससे लग्न के चंद्रमा का पूर्ण शुभ फल मिलेगा, गजकेसरी व सर्वार्थ सिद्धि योग से व्यापार के रुके कार्य गति पकड़ेंगे, जीवनसाथी के सहयोग से धन लाभ होगा और ऑफिस में वाणी का मान बढ़ेगा.
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