धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKark Rashifal 7 September 2026: अजा एकादशी पर लग्न के चंद्रमा व गजकेसरी योग से अटके कामों में आएगी गति

Kark Rashifal 7 September 2026: अजा एकादशी पर लग्न के चंद्रमा व गजकेसरी योग से अटके कामों में आएगी गति

Kark Rashifal 7 September 2026: लग्न के चंद्रमा व गजकेसरी योग से कर्क राशि के अटके काम पकड़ेंगे गति, पैतृक व्यापार में लाभ! पढ़ें 7 सितंबर राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 07 Sep 2026 06:51 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Kark Rashifal 7 September 2026: 7 सितंबर 2026, सोमवार के दिन शाम 05:05 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज शाम 06:14 बजे तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत पुष्य नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, गजकेसरी योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, वरीयान योग और आपकी राशि कर्क होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का अत्यंत शुभ प्रभाव बना रहेगा. बुध दोपहर 01:32 के बाद कन्या राशि में प्रवेश करेंगे.

चंद्रमा दोपहर 12:38 बजे के बाद आपकी ही राशि यानी कर्क राशि (प्रथम भाव यानी लग्न, बौद्धिक विवेक, आंतरिक भावनाएं, आत्मविश्वास व व्यक्तित्व स्थान) में संचार करेंगे. लग्न में चंद्रमा के गोचर से आपके बौद्धिक निर्णय गहरी आंतरिक भावनाओं और संवेदनशीलता से प्रभावित रहेंगे, जिससे आप परिस्थितियों को दिल और दिमाग दोनों से संभालेंगे. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया तथा दूसरा दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए रुकी हुई योजनाओं में गति लाने और पैतृक संपत्ति के विस्तार का रहेगा. वरीयान योग, गजकेसरी योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के शुभ निर्माण से बिजनेसमैन के व्यापार में लंबे समय से अटके हुए कार्य अचानक तेज गति पकड़ेंगे. बिजनेसमैन को अपने व्यस्त शेड्यूल से कुछ समय निकालकर उद्योग जगत के प्रतिष्ठित और प्रभावशाली लोगों के साथ समय बिताना चाहिए; सामाजिक गतिविधियों और व्यावसायिक सम्मेलनों में हिस्सा लेने से आपके व्यक्तित्व में जबर्दस्त निखार आएगा और यह दिन आर्थिक रूप से बेहद लाभदायक सिद्ध होगा. पुश्तैनी या पैतृक व्यवसाय (Ancestral Business) में लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) के मूल्यवान सुझावों और अटूट सहयोग से आप कारोबार में अच्छा-खासा अप्रत्याशित मुनाफा कमाने में पूरी तरह सफल रहेंगे.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए नए सप्ताह की शुरुआत सफलता और शुभ समाचारों के साथ होने वाली है. ऑफिस में आपको अपने प्रोजेक्ट्स में उल्लेखनीय सफलता मिलेगी, किंतु कार्यस्थल पर बेवजह किसी भी सहकर्मी या अधिकारी के साथ बहस में पड़ने से बचें और अपनी वाणी पर पूरा संयम बनाए रखें. फील्ड और मार्केटिंग से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन को संस्थान की ओर से कोई नया और बड़ा सेल्स टारगेट मिल सकता है, जिसे पूरा करना आपके करियर के लिए मील का पत्थर साबित होगा. सामान्य तौर पर एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ और फलदायी रहेगा; विशेष रूप से नए जुड़े कर्मचारियों (New Employed Person) के लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल रहेंगी और उन्हें करियर में तरक्की या कन्फर्मेशन से जुड़ी कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज प्राप्त हो सकती है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से आज अजा एकादशी का पावन दिन असीम प्रेम, सौहार्द और आत्मीयता से परिपूर्ण रहेगा. प्रेम जीवन में आप अपने लवर के साथ गहरा भावनात्मक जुड़ाव, सच्चा प्यार और स्नेह महसूस करेंगे. वहीं वैवाहिक जीवन (Married Life) भी पूरी तरह बेहतरीन और आनंददायक रहेगा; विवाहित जोड़ों के बीच आपसी समझ, विश्वास, प्यार और स्नेह में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलेगी. घर-परिवार में मांगलिक और शांतिपूर्ण माहौल बना रहेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत फलदायी और एकाग्रता बढ़ाने वाला रहेगा. छात्रों की सेहत पूरी तरह दुरुस्त और ठीक रहेगी, जिससे शारीरिक और मानसिक चुस्ती बनी रहेगी. स्वास्थ्य उत्तम रहने के कारण छात्र अपने आगामी परीक्षाओं के पूरे सिलेबस को समय रहते व्यवस्थित ढंग से कवर कर पाने में पूरी तरह सफल रहेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

आपकी ही राशि में चंद्रमा के संचरण से मन शांत और प्रसन्न रहेगा. लग्न का चंद्रमा स्वास्थ्य में ताजगी और मानसिक संतुलन प्रदान करेगा. हालांकि, अत्यधिक भावुक होने या वाणी के असंतुलन से होने वाले मानसिक तनाव से खुद को बचाएं. अजा एकादशी के दिन पूर्ण सात्विक आहार ग्रहण करें, प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें, नियमित रूप से योग व ध्यान (Meditation) करें और पर्याप्त नींद लें.

शुभ रंग: ग्रीन (हरा)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: अजा एकादशी और सोमवार के पावन महासंयोग पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, शहद, गंगाजल, सफेद चंदन व अक्षत अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ सों सोमाय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. साथ ही भगवान श्रीहरि विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्रनाम या 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें. किसी जरूरतमंद को फल, दूध, चावल या भोजन का दान करें; इससे लग्न के चंद्रमा का पूर्ण शुभ फल मिलेगा, गजकेसरी व सर्वार्थ सिद्धि योग से व्यापार के रुके कार्य गति पकड़ेंगे, जीवनसाथी के सहयोग से धन लाभ होगा और ऑफिस में वाणी का मान बढ़ेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 07 Sep 2026 06:51 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kark Rashifal Cancer Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
टैरो राशिफल 7 सितंबर 2026: धनु को विदेश से खुशखबरी, वृश्चिक को पद-प्रतिष्ठा का लाभ; जानें मेष से मीन का भाग्य
टैरो राशिफल 7 सितंबर 2026: धनु को विदेश से खुशखबरी, वृश्चिक को पद-प्रतिष्ठा का लाभ; जानें मेष से मीन का भाग्य
राशिफल
Saptahik Rashifal 6 to 12 September 2026: संभलकर रहें ये 3 राशियां, हो सकता है बड़ा नुकसान; जानें 6 से 12 सितंबर तक का अपना भाग्यफल
साप्ताहिक राशिफल (6 से 12 सितंबर 2026): मेष से मीन तक, जानें किस राशि के खुलेंगे तरक्की के द्वार और किन्हें बरतनी होगी सावधानी
राशिफल
Weekly Tarot Horoscope: साप्ताहिक टैरो राशिफल 6 से 12 सितंबर 2026, सिंह को प्रमोशन और वृश्चिक को नई नौकरी का ऑफर; जानें 12 राशियों का भविष्य
साप्ताहिक टैरो राशिफल (6 से 12 सितंबर 2026): सिंह को प्रमोशन और वृश्चिक को नई नौकरी का ऑफर; जानें 12 राशियों का भविष्य
राशिफल
Kanya Rashifal 7 September 2026: अजा एकादशी पर 11वें चंद्रमा व भद्र योग से मिलेगा बड़ों का साथ, गजकेसरी योग से पुरानी उधारी की वसूली
Kanya Rashifal 7 September 2026: अजा एकादशी पर 11वें चंद्रमा व भद्र योग से मिलेगा बड़ों का साथ, गजकेसरी योग से पुरानी उधारी की वसूली
Advertisement

वीडियोज

Breaking News | Moti Bagh Building Collapse: मलबा हटाने में जुटी JCB...हादसे से दहली दिल्ली!
Moti Bagh Building Collapse | Sansani: दिल्ली के 'कातिल सिस्टम' का कहर ! | Delhi Hostel
Delhi Building Collapse | Sandeep Chaudhary: दिल्ली हादसे ने खोली लापरवाह सिस्टम की पोल? | BJP
Moti Bagh Building Collapse: कैसे हुआ दिल्ली हादसा? चश्मदीदों ने खोले राज, कंपा देगी सच्चाई!
Breaking News | Moti Bagh Building Collapse: दिल्ली में 'मौत का हॉस्टल'..जिम्मेदार कौन? | Janhit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
तेहरान के नक्शे पर ट्रंप, खुद का चेहरा लगाकर बताया असली मकसद, मचा बवाल
तेहरान के नक्शे पर ट्रंप, खुद का चेहरा लगाकर बताया असली मकसद, मचा बवाल
बिहार
'स्वतंत्र भारद्वाज पर क्यों लगाए POSCO और SC-ST एक्ट', बिहार में उसके गांव में आक्रोश
'स्वतंत्र भारद्वाज पर क्यों लगाए POSCO और SC-ST एक्ट', बिहार में उसके गांव में आक्रोश
विश्व
2023 की तरह इजरायल को 'लहूलुहान' करने का प्लान बना रहा ईरान- रिपोर्ट में खुलासा
2023 की तरह इजरायल को 'लहूलुहान' करने का प्लान बना रहा ईरान- रिपोर्ट में खुलासा
क्रिकेट
ईशान किशन के शतक पर गर्लफ्रेंड अदिति की प्रतिक्रिया वायरल, 3 शब्दों से लूटी महफिल
ईशान किशन के शतक पर गर्लफ्रेंड अदिति की प्रतिक्रिया वायरल, 3 शब्दों से लूटी महफिल
साउथ सिनेमा
एक साल में दी थीं 35 फिल्में, 369 कारों और अरबों के मालिक, जानें ममूटी की दिलचस्प बातें
एक साल में दी थीं 35 फिल्में, 369 कारों के मालिक, जानें ममूटी की दिलचस्प बातें
विश्व
RSS का काम नफरत नहीं 'शुद्ध सात्विक प्रेम फैलाना...', लंदन में बोले मोहन भागवत
'RSS का काम नफरत नहीं शुद्ध सात्विक प्रेम फैलाना...', लंदन में बोले मोहन भागवत
ट्रेंडिंग
चेन्नई मेट्रो में गर्लफ्रेंड से ब्याज की तुलना, विज्ञापन पर मचा बवाल
चेन्नई मेट्रो में गर्लफ्रेंड से ब्याज की तुलना, विज्ञापन पर मचा बवाल
टेक्नोलॉजी
Android का Logo हरा Robot ही क्यों है? जानें इसके पीछे की पूरी कहानी
Android का Logo हरा Robot ही क्यों है? जानें इसके पीछे की पूरी कहानी
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget