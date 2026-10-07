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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का कर्क राशिफल 7 अक्टूबर 2026: वाणी पर नियंत्रण की जरूरत, सोशल मीडिया से बिजनेस में उन्नति

आज का कर्क राशिफल 7 अक्टूबर 2026: वाणी पर नियंत्रण की जरूरत, सोशल मीडिया से बिजनेस में उन्नति

आज का कर्क राशिफल 7 अक्टूबर 2026: कठोर वाणी से बचें, सोशल मीडिया से बिजनेस में उन्नति, वर्कप्लेस पर लीडरशिप की होगी जमकर तारीफ! पढ़ें पंडित सुरेश श्रीमाली का उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 07 Oct 2026 06:10 AM (IST)
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Kark Rashifal: 7 अक्टूबर 2026, बुधवार के दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रात्रि 11:17 तक रहेगी, जिसके उपरांत त्रयोदशी तिथि (प्रदोष व्रत व त्रयोदशी श्राद्ध) आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 09:40 तक मघा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, शुभ योग और आपकी राशि कर्क होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन सिंह राशि में, यानी आपकी राशि से दूसरे भाव (द्वितीय भाव यानी धन, वाणी, कुटुंब, संचित पूंजी व सामाजिक संबंध स्थान) में संचरण करेंगे; वहीं चंद्रमा-केतु की युति से बनने वाले ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा. दूसरे भाव में चंद्रमा और ग्रहण दोष के प्रभाव से आज बातचीत में कठोर या तीखे शब्दों के प्रयोग से बनते हुए काम बिगड़ने की आशंका बन सकती है; इसलिए अपनी वाणी में अत्यधिक विनम्रता और मिठास बनाए रखें. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कर्क राशि के कारोबारियों के लिए मार्केटिंग पर फोकस करने, सोशल मीडिया से विस्तार और फंसा हुआ धन निकालने का रहेगा.

रुका पैसा जल्दी निकालें, मार्केटिंग पर दें ध्यान: कारोबारियों को मार्केटिंग से जुड़े कार्यों पर विशेष ध्यान देना चाहिए; बाजार में फंसा हुआ या रुका हुआ पैसा जल्द से जल्द निकलवाने का प्रयास करें, अन्यथा भुगतान लंबे समय के लिए अटक सकता है.

सोशल मीडिया से व्यापार में बड़ी उन्नति: मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स और सेवाओं की रीच बढ़ाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेना आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा; इससे कारोबार में तेजी से उन्नति देखने को मिलेगी.

नए कर्मचारियों की खुले दिल से करें मदद: बिजनेसमैन अपने संस्थान में जुड़े नए कर्मचारियों (New Employees) को काम सिखाने और आगे बढ़ाने में खुले दिल से सहयोग करें; आपकी यह सकारात्मक सोच भविष्य में एक मजबूत और निष्ठावान टीम तैयार करेगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन लीडरशिप की जबरदस्त तारीफ, पदोन्नति के योग और भारी वर्कलोड के बीच अधिकारियों से रियायत मिलने का रहेगा.

लीडरशिप की जमकर तारीफ व बड़ा पद: वर्कप्लेस पर आपकी कार्यकुशलता और कुशल नेतृत्व क्षमता (Leadership Quality) देखकर सीनियर्स और बॉस आपकी खुलकर तारीफ करेंगे; संस्थान में कोई बड़ा पद, नया केबिन या महत्वपूर्ण अथॉरिटी मिलने के प्रबल योग हैं.

अधिकारियों से मिलेगी विशेष रियायत: नौकरी में चल रहे कुछ जटिल नियमों या मामलों में आपको उच्चाधिकारियों की तरफ से विशेष छूट या रियायत मिल सकती है, जिससे कार्य आसान होगा.

ज्यादा वर्कलोड से घर पर भी काम: ऑफिस में काम का दबाव (Workload) काफी ज्यादा रहेगा, जिसके कारण आपको घर पर भी देर शाम तक आधिकारिक काम करना पड़ सकता है; किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर दोबारा मेहनत (Rework) भी करनी पड़ सकती है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से द्वितीय चंद्रमा घरेलू सामंजस्य और आपकी सलाह को महत्व मिलने का संकेत दे रहा है.

परिवार में आपकी राय को मिलेगा सम्मान: पारिवारिक मामलों में अपनी राय खुलकर और स्पष्टता से सभी सदस्यों के सामने रखें; परिजनों को आपके विचार और दृष्टिकोण बेहद पसंद आएंगे और सभी उस पर पूरी तरह अमल भी करेंगे.

कटु वाणी से बचें: बातचीत के दौरान आवेश या जल्दबाजी में आकर किसी को चुभने वाली बात न कहें; वाणी में मधुरता ही घर की सुख-शांति को बनाए रखेगी.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन अडियल रवैये को छोड़कर नया ज्ञान अर्जित करने का है. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी अपने जिद्दी और अड़ियल स्वभाव को पूरी तरह त्याग दें; सीखने के प्रति लचीलापन रखने से आज का दिन आपके लिए बेहद शानदार रहेगा और आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, बुधादित्य योग, वाशि योग और सुनफा योग के संयुक्त शुभ प्रभाव से आज सेहत के मामले में दिन बहुत ही शानदार और ऊर्जावान बना रहेगा. पुरानी किसी स्वास्थ्य समस्या से राहत मिलेगी. हालांकि, ज्यादा वर्कलोड के कारण आंखों में थकान या देर रात जागने से बचें; पौष्टिक आहार लें और पर्याप्त पानी पिएं.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)

शुभ अंक: 6

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: बुधवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के पावन अवसर पर प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए उन्हें 21 दूर्वा दल और बेसन के मोदक/लड्डू अर्पित करें. इसके साथ ही चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के शमन के लिए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल और थोड़ा गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें.

द्वादशी श्राद्ध के उपलक्ष्य में परिवार के पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या, वृद्ध या निर्धन व्यक्ति को हरी मूंग दाल, फल अथवा भोजन का दान करें; इससे दूसरे भाव के चंद्रमा से वाणी का दोष शांत होगा, बुधादित्य व शुभ योग से स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, सोशल मीडिया से बिजनेस में उन्नति होगी और ऑफिस में पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 07 Oct 2026 06:10 AM (IST)
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