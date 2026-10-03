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आज का कर्क राशिफल 3 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से अनैतिक कार्यों से बचें, वाणी पर रखें नियंत्रण, ऑफिस विवाद व धोखे से रहें सावधान

आज का कर्क राशिफल 3 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से अनैतिक कार्यों से बचें, वाणी पर रखें नियंत्रण, ऑफिस विवाद व धोखे से रहें सावधान! पढ़ें करियर, जॉब व उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 03 Oct 2026 06:27 AM (IST)
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Kark Rashifal Today: 3 अक्टूबर 2026, शनिवार के दिन सुबह 08:00 बजे तक आश्विन कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि रहेगी, जिसके उपरांत अष्टमी तिथि (श्राद्ध पक्ष की अष्टमी) आरंभ होगी। सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज संपूर्ण दिन आर्द्रा नक्षत्र प्रभावी रहेगा। आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, वरियान योग और आपकी राशि कर्क होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का प्रभाव रहेगा।

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन मिथुन राशि में, यानी आपकी राशि से 12वें भाव (द्वादश भाव यानी व्यय, हानि, सतर्कता, अनैतिक आकर्षण, कानूनी पेच व दूरगामी विचार स्थान) में संचरण करेंगे। 12वें भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण किसी भी प्रकार के अनैतिक, गैर-कानूनी या अनुचित कार्यों से पूरी तरह दूरी बनाए रखें; तनिक भी असावधानी सामाजिक अपमान या प्रतिष्ठा पर आंच का कारण बन सकती है। शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ मुहूर्त हैं, दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा। वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा। आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा।

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कर्क राशि के कारोबारियों के लिए नए कार्यों को टालने, वाणी पर संयम बरतने और लाभ के उतार-चढ़ाव से सतर्क रहने का रहेगा।

नया काम शुरू करने से बचें: बिजनेसमैन के लिए किसी भी नए व्यापारिक प्रोजेक्ट या वेंचर को शुरू करने के लिए समय अनुकूल नहीं है, क्योंकि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं; कई व्यावसायिक मामलों में कोई नया निर्णय लेते समय रुकावटें और दिक्कतें आ सकती हैं।

कठोर वाणी से हो सकता है नुकसान: ग्रह गोचर के विपरीत प्रभाव के चलते कारोबारियों की वाणी में अकारण कठोरता या तीखापन आ सकता है; ग्राहकों व साझेदारों के साथ बातचीत में विनम्रता बनाए रखें, अन्यथा संबंध प्रभावित होंगे।

प्रॉफिट का ग्राफ डाउन होने की आशंका: व्यापार में बनते हुए काम या सफलता हाथ आते-आते रुक सकती है; बिक्री की रफ्तार धीमी होने से आज प्रॉफिट (मुनाफे) का ग्राफ थोड़ा नीचे आ सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें।

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन नियमित कार्यों में अतिरिक्त परिश्रम, विवादों से दूरी और दोहरे कार्यभार को संभालने का रहेगा।

नियमित कार्यों में एक्स्ट्रा एफर्ट: वर्कप्लेस पर आपको अपनी सामान्य व नियमित गतिविधियों को पूरा करने के लिए भी अतिरिक्त प्रयास (Extra Effort) करना पड़ेगा, तभी जिम्मेदारियां समय पर निपटेंगी।

ऑफिस में झड़प की आशंका से बचें: कार्यस्थल पर किसी सहकर्मी या वरिष्ठ के साथ तीखी बहस या झड़प होने की आशंका बन सकती है; पूरी सावधानी बरतें और अपने गुस्से पर काबू रखें।

अनजान लोगों से विवाद में न पड़ें: एंप्लॉयड पर्सन किसी भी बाहरी या अनजान व्यक्ति से उलझने से बचें; व्यर्थ का विवाद आपको कानूनी या विभागीय मुश्किलों में डाल सकता है, इसलिए केवल अपने काम से काम रखें।

मार्केटिंग वालों पर दोहरा दबाव: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े कर्मियों पर एक तरफ ऑफिस के टारगेट और दूसरी तरफ घरेलू जिम्मेदारियों का दबाव एक साथ बढ़ सकता है।

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से 12वें चंद्रमा का प्रभाव दांपत्य जीवन में संयम और संवाद की मांग कर रहा है।

वैवाहिक संबंधों में परेशानियां: दांपत्य जीवन में आपसी समझ की कमी या किसी पुरानी बात को लेकर परेशानियां और तनाव उत्पन्न हो सकता है। ऐसे समय में शांत रहकर जीवनसाथी की बात को समझें और विवाद को तूल न दें।

घरेलू तालमेल: परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करते समय अपनी भाषा में सौम्यता रखें ताकि घर की शांति भंग न हो।

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

खिलाड़ियों और विद्यार्थियों (Sports Persons & Students) के लिए आज का दिन अत्यधिक सतर्क रहने का है। ट्रैक और मैदान पर स्पोर्ट्स पर्सन को किसी करीबी दोस्त या साथी से धोखा मिल सकता है; किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें और अपने खेल पर ध्यान केंद्रित रखें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 12वें भाव के चंद्रमा और मानसिक तनाव के कारण अनिद्रा, आंखों में जलन, सिरदर्द या अत्यधिक थकान रह सकती है। पर्याप्त पानी पिएं, सुपाच्य भोजन लें और तनाव को खुद पर हावी न होने दें।

शुभ रंग: ऑरेंज (नारंगी)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: शनिवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी के पावन अवसर पर भगवान श्री शनिदेव के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं और काले तिल अर्पित करें। इसके साथ ही भगवान लक्ष्मीनारायण जी का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें। पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से तर्पण करें। किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन या वस्त्र दान करें; इससे 12वें चंद्रमा के अशुभ प्रभाव और अपमान का भय दूर होगा, वाणी में सौम्यता आएगी, व्यापारिक बाधाएं शांत होंगी और दांपत्य जीवन में संतुलन बना रहेगा।

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 03 Oct 2026 06:27 AM (IST)
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