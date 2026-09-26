26 सितंबर 2026, शनिवार, श्राद्ध पक्ष (पितृ पक्ष) के प्रारंभ के पावन अवसर पर रात्रि 10:19 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहेगी, जिसके उपरांत आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 11:32 तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, गण्ड योग और आपकी राशि कर्क होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का अत्यंत शुभ प्रभाव मिलेगा. चंद्रमा आज सुबह 05:33 के बाद मीन राशि में, यानी आपकी राशि से 9वें भाव (नवम भाव यानी धर्म, भाग्य, आध्यात्मिक चेतना, तीर्थाटन, उच्च शिक्षा व पितृ कृपा स्थान) में संचार करेंगे, जहां चंद्रमा-शनि का विष दोष भी रहेगा.

बुध दोपहर 12:38 के बाद आपकी राशि से चतुर्थ भाव तुला राशि में गोचर करेंगे. 9वें चंद्रमा के पावन प्रभाव से आज आप विभिन्न धार्मिक व मांगलिक कार्यों तथा पितरों के निमित्त तर्पण में बढ़-चढ़कर भाग लेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए आर्थिक मजबूती, संतुलित खर्च और आगामी योजनाओं की तैयारी का रहेगा. यदि आप व्यापार में कोई बिल्कुल नया प्रोजेक्ट या नया कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं, तो श्राद्ध पक्ष (पितृ पक्ष) की समाप्ति के बाद ही शुरुआत करना आपके लिए दीर्घकालिक रूप से लाभकारी रहेगा; तब तक केवल अग्रिम योजनाएं बनाएं. नए कारोबारियों (New Businessmen) का रुझान अचानक भौतिक सुख-सुविधाओं और विलासिता की तरफ बढ़ सकता है, किंतु सावधान रहें और अपने मूल व्यापारिक लक्ष्य से बिल्कुल न भटकें. आगामी फेस्टिवल सीजन की तैयारियों और मांग के चलते बिजनेस में आपकी समग्र आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी. सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि आपके नियमित एक्सपेंडिचर (खर्च) पूरी तरह नॉर्मल और नियंत्रित रहेंगे, जिससे वित्तीय बचत में सुधार होगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति, ट्रांसफर के लाभकारी योग और कार्यक्षेत्र में प्रशंसा पाने का रहेगा. दोपहर 12:38 के बाद बुध के चतुर्थ भाव तुला राशि में जाने से यह अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं, करियर के सपनों और भविष्य की योजनाओं के लिए ठोस प्रयत्न करने का सर्वथा उचित समय है. जो नौकरीपेशा लोग स्थान परिवर्तन या बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनमें से कुछ लोगों के लिए ट्रांसफर का मजबूत योग बन सकता है; यह स्थानांतरण आपकी करियर ग्रोथ और पदोन्नति के लिए बेहद फायदेमंद रहेगा. मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े पर्सन समय पर अपना तय टारगेट पूरा करने के बाद आकर्षक इंसेंटिव (Incentive) या प्रबंधन से विशेष अप्रिशिएसन (प्रशंसा) पा सकते हैं. वर्कस्पेस पर आपके उत्कृष्ट काम के सिलसिले में सहकर्मियों और अधिकारियों द्वारा आपकी मुक्तकंठ से प्रशंसा होगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 9वें चंद्रमा का संचरण गहरा भावनात्मक जुड़ाव और प्रेम में मिठास लेकर आया है. जीवनसाथी (लाइफ पार्टनर) के साथ आपका भावनात्मक लगाव और विश्वास काफी गहरा रहेगा, जिससे पूरा दिन अत्यंत बढ़िया और सुकून भरा बीतेगा. वहीं प्रेम जीवन (Love Life) में भी लवर के साथ खुशी, आनंद और प्रेम भरे यादगार पल बिताने के खूबसूरत अवसर मिलेंगे; आपसी गिले-शिकवे दूर होंगे और घर का माहौल शांत रहेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन अपनी एकाग्रता को बनाए रखने और धर्म व उच्च ज्ञान से जुड़ने का रहेगा. नवम भाव के चंद्रमा के प्रभाव से उच्च शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े छात्रों को सकारात्मक दिशा मिलेगी. हालांकि, चंद्रमा-शनि के विष दोष के प्रभाव से मन में भटकाव या आलस्य आ सकता है, इसलिए पढ़ाई के तय शेड्यूल पर टिके रहें.

नवम भाव में चंद्रमा के संचरण से मन सात्विक और तनावमुक्त रहेगा. हालांकि, मौसम के बदलाव और चंद्रमा-शनि के विष दोष के चलते पैरों या जांघों में हल्का दर्द और मांसपेशियों में खिंचाव रह सकता है. श्राद्ध पक्ष के प्रथम दिन पितरों का स्मरण कर अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखें. शनिवार के दिन हल्का, सुपाच्य और ताजा सात्विक आहार लें, प्रचुर मात्रा में जल पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और स्वयं को सकारात्मक बनाए रखें.

शुभ रंग: व्हाइट (सफेद)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: शनिवार और श्राद्ध पक्ष प्रारंभ के पावन अवसर पर पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल, काले तिल व सफेद पुष्प से तर्पण करें. चंद्रमा-शनि के विष दोष के शमन और मालव्य योग के पूर्ण प्रभाव के लिए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व सफेद चंदन डालकर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद, कुष्ठ रोगी या दिव्यांग व्यक्ति को सफेद अन्न, फल या भोजन का दान करें; इससे 9वें चंद्रमा से धार्मिक शांति मिलेगी, श्राद्ध पक्ष बाद नया काम फलीभूत होगा, फेस्टिवल सीजन से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और करियर में ट्रांसफर से तरक्की मिलेगी.

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