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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलकर्क राशिफल 22 सितंबर 2026: 7वें चंद्रमा व मालव्य योग से दांपत्य में बढ़ेगा प्रेम, फेस्टिवल सीजन से बंपर लाभ, दोपहर बाद लापरवाही से बचें

कर्क राशिफल 22 सितंबर 2026: 7वें चंद्रमा व मालव्य योग से दांपत्य में बढ़ेगा प्रेम, फेस्टिवल सीजन से बंपर लाभ, दोपहर बाद लापरवाही से बचें

कर्क राशिफल 22 सितंबर 2026: 7वें चंद्रमा व मालव्य योग से दांपत्य में बढ़ेगा प्रेम, फेस्टिवल सीजन से व्यापार में बंपर लाभ! कलाकारों को मिलेगा नया प्लेटफॉर्म. लकी नंबर 9, लकी रंग नेवी ब्लू.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 22 Sep 2026 08:30 AM (IST)
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Cancer Horoscope Today: 22 सितंबर 2026, मंगलवार, श्री जलझूलनी (परिवर्तिनी) एकादशी के पावन पर्व पर रात्रि 09:44 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी, उसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 07:07 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद पूरे दिन व रात्रि श्रवण नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग, अतिगण्ड योग और आपकी राशि कर्क होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन मकर राशि में, यानी आपकी राशि से 7वें भाव (सप्तम भाव यानी जीवनसाथी, दैनिक व्यवसाय, पब्लिक डीलिंग, पार्टनरशिप व सामाजिक प्रतिष्ठा स्थान) में संचार करेंगे. 7वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज पति-पत्नी के संबंधों में आपसी प्रेम, विश्वास और गहरा सामंजस्य बढ़ेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कर्क राशि के कारोबारियों के लिए आगामी त्योहारी सीजन की तैयारी, बंपर मुनाफे की संभावना और अनुभवी सलाह से आगे बढ़ने का रहेगा.

फेस्टिवल सीजन में अप्रत्याशित लाभ: आने वाले फेस्टिवल सीजन को देखते हुए बिजनेसमैन को शुभ ग्रहों का भरपूर संबल मिलेगा, जिससे बाजार में आपके उत्पादों की बिक्री तेज होगी और सामान्य से कहीं अधिक मुनाफा कमाने के मजबूत योग बनेंगे.

स्टाफ का सहयोग: व्यक्तिगत व पारिवारिक व्यस्तताओं के चलते आप अपने कार्यक्षेत्र पर बहुत अधिक समय नहीं दे पाएंगे; हालांकि, आपके भरोसेमंद कर्मचारियों और स्टाफ के सक्रिय सहयोग से व्यापारिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी.

नए कारोबारियों को सलाह: नए कारोबारियों (New Businessmen) को व्यापार में कोई भी नया प्रयोग या मॉडल आजमाने से पहले संबंधित क्षेत्र के जानकारों से सलाह अवश्य लेनी चाहिए. साथ ही अपने वरिष्ठों के व्यावहारिक अनुभवों का लाभ उठाते रहें, इससे व्यापार सुरक्षित रहेगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन प्रमोशन के लिए मेहनत करने, दोपहर बाद सतर्क रहने और मार्केटिंग में लक्ष्य साधने का रहेगा.

प्रमोशन के लिए प्रयास: एंप्लॉयड पर्सन को कार्यक्षेत्र में पदोन्नति (Promotion) हासिल करने के लिए अपने प्रयासों में कोई ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए. अपने बेहतर काम और समयबद्धता से बॉस को प्रभावित रखें, यह आपके लिए तरक्की के द्वार खोलेगा.

दोपहर बाद लापरवाही से बचें: नौकरीपेशा लोग विशेष रूप से ध्यान रखें कि दोपहर के बाद कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार की असावधानी या लापरवाही न बरतें; अन्यथा गलती भारी पड़ सकती है और परिणाम अपेक्षा के विपरीत हो सकते हैं.

मार्केटिंग फील्ड में सकारात्मकता: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज का दिन अत्यंत सकारात्मक रहेगा. आपकी निरंतर दौड़-धूप रंग लाएगी और आप अपने निर्धारित लक्ष्यों (Targets) के बेहद करीब पहुंचेंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 7वें भाव का चंद्रमा दांपत्य में मिठास, धार्मिक यात्रा और दान-पुण्य का योग बना रहा है.

दांपत्य में प्रगाढ़ प्रेम: सप्तम भाव में चंद्रमा के संचरण से पति-पत्नी के संबंधों में आपसी आकर्षण और प्रेम में जबर्दस्त वृद्धि होगी. पुराने गिले-शिकवे दूर होंगे और वैवाहिक जीवन आनंदमय रहेगा.

धार्मिक यात्रा व दान पर खर्च: परिवार के साथ किसी पवित्र धार्मिक स्थल या मंदिर की यात्रा की योजना बन सकती है. जलझूलनी एकादशी पर दान-पुण्य और धर्म-कर्म के कार्यों पर आपका धन खर्च होने की पूरी संभावना है, जिससे आत्मिक शांति मिलेगी.

लव लाइफ में दोस्तों का साथ: प्रेम जीवन में यदि कोई असमंजस या संवादहीनता की स्थिति थी, तो करीबी दोस्तों की सकारात्मक मदद से वह सुलझ जाएगी और रिश्ते में पुनः ताजगी आएगी.

शिक्षा, कला और स्पोर्ट्स (Education, Artists & Sports)

कलाकारों और खिलाड़ियों को नया मंच: ग्रह-गोचर का अनुकूल साथ मिलने से कर्क राशि के कलाकारों (Artists) और खिलाड़ियों (Sports Persons) को अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के लिए कोई बड़ा और नया प्लेटफॉर्म मिल सकता है. आपकी कला और खेल कौशल की सराहना होगी.

विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा: छात्रों को अपनी नियमित पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित रखना होगा; कलात्मक और रचनात्मक विषयों से जुड़े विद्यार्थियों के लिए दिन विशेष उपलब्धियों भरा रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

सप्तम भाव में चंद्रमा के प्रभाव से मन में उत्साह और भावनात्मक प्रसन्नता बनी रहेगी. हालांकि, अत्यधिक भागदौड़ और यात्रा के चलते शाम तक हल्की शारीरिक थकान या पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है. जलझूलनी एकादशी के पावन दिन सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में जल पिएं और दिनचर्या को संतुलित रखें.

शुभ रंग: नेवी ब्लू (Navy Blue)

शुभ अंक: 9

अशुभ अंक: 6

आज का उपाय: मंगलवार व जलझूलनी एकादशी के पावन पर्व पर भगवान श्री लक्ष्मीनारायण जी के मंदिर में तुलसी दल और माखन-मिश्री का भोग लगाएं. 7वें चंद्रमा के पूर्ण शुभ फल और मालव्य योग की सिद्धि के लिए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, शहद व सफेद चंदन मिलाकर अभिषेक करें. श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पीले फल, अन्न या वस्त्र का दान करें; इससे दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी, दोपहर बाद के कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी और फेस्टिवल सीजन में व्यापार में मनचाहा लाभ प्राप्त होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 22 Sep 2026 07:13 AM (IST)
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