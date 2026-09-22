Cancer Horoscope Today: 22 सितंबर 2026, मंगलवार, श्री जलझूलनी (परिवर्तिनी) एकादशी के पावन पर्व पर रात्रि 09:44 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी, उसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 07:07 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद पूरे दिन व रात्रि श्रवण नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग, अतिगण्ड योग और आपकी राशि कर्क होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन मकर राशि में, यानी आपकी राशि से 7वें भाव (सप्तम भाव यानी जीवनसाथी, दैनिक व्यवसाय, पब्लिक डीलिंग, पार्टनरशिप व सामाजिक प्रतिष्ठा स्थान) में संचार करेंगे. 7वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज पति-पत्नी के संबंधों में आपसी प्रेम, विश्वास और गहरा सामंजस्य बढ़ेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कर्क राशि के कारोबारियों के लिए आगामी त्योहारी सीजन की तैयारी, बंपर मुनाफे की संभावना और अनुभवी सलाह से आगे बढ़ने का रहेगा.

फेस्टिवल सीजन में अप्रत्याशित लाभ: आने वाले फेस्टिवल सीजन को देखते हुए बिजनेसमैन को शुभ ग्रहों का भरपूर संबल मिलेगा, जिससे बाजार में आपके उत्पादों की बिक्री तेज होगी और सामान्य से कहीं अधिक मुनाफा कमाने के मजबूत योग बनेंगे.

स्टाफ का सहयोग: व्यक्तिगत व पारिवारिक व्यस्तताओं के चलते आप अपने कार्यक्षेत्र पर बहुत अधिक समय नहीं दे पाएंगे; हालांकि, आपके भरोसेमंद कर्मचारियों और स्टाफ के सक्रिय सहयोग से व्यापारिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी.

नए कारोबारियों को सलाह: नए कारोबारियों (New Businessmen) को व्यापार में कोई भी नया प्रयोग या मॉडल आजमाने से पहले संबंधित क्षेत्र के जानकारों से सलाह अवश्य लेनी चाहिए. साथ ही अपने वरिष्ठों के व्यावहारिक अनुभवों का लाभ उठाते रहें, इससे व्यापार सुरक्षित रहेगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन प्रमोशन के लिए मेहनत करने, दोपहर बाद सतर्क रहने और मार्केटिंग में लक्ष्य साधने का रहेगा.

प्रमोशन के लिए प्रयास: एंप्लॉयड पर्सन को कार्यक्षेत्र में पदोन्नति (Promotion) हासिल करने के लिए अपने प्रयासों में कोई ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए. अपने बेहतर काम और समयबद्धता से बॉस को प्रभावित रखें, यह आपके लिए तरक्की के द्वार खोलेगा.

दोपहर बाद लापरवाही से बचें: नौकरीपेशा लोग विशेष रूप से ध्यान रखें कि दोपहर के बाद कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार की असावधानी या लापरवाही न बरतें; अन्यथा गलती भारी पड़ सकती है और परिणाम अपेक्षा के विपरीत हो सकते हैं.

मार्केटिंग फील्ड में सकारात्मकता: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज का दिन अत्यंत सकारात्मक रहेगा. आपकी निरंतर दौड़-धूप रंग लाएगी और आप अपने निर्धारित लक्ष्यों (Targets) के बेहद करीब पहुंचेंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 7वें भाव का चंद्रमा दांपत्य में मिठास, धार्मिक यात्रा और दान-पुण्य का योग बना रहा है.

दांपत्य में प्रगाढ़ प्रेम: सप्तम भाव में चंद्रमा के संचरण से पति-पत्नी के संबंधों में आपसी आकर्षण और प्रेम में जबर्दस्त वृद्धि होगी. पुराने गिले-शिकवे दूर होंगे और वैवाहिक जीवन आनंदमय रहेगा.

धार्मिक यात्रा व दान पर खर्च: परिवार के साथ किसी पवित्र धार्मिक स्थल या मंदिर की यात्रा की योजना बन सकती है. जलझूलनी एकादशी पर दान-पुण्य और धर्म-कर्म के कार्यों पर आपका धन खर्च होने की पूरी संभावना है, जिससे आत्मिक शांति मिलेगी.

लव लाइफ में दोस्तों का साथ: प्रेम जीवन में यदि कोई असमंजस या संवादहीनता की स्थिति थी, तो करीबी दोस्तों की सकारात्मक मदद से वह सुलझ जाएगी और रिश्ते में पुनः ताजगी आएगी.

शिक्षा, कला और स्पोर्ट्स (Education, Artists & Sports)

कलाकारों और खिलाड़ियों को नया मंच: ग्रह-गोचर का अनुकूल साथ मिलने से कर्क राशि के कलाकारों (Artists) और खिलाड़ियों (Sports Persons) को अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के लिए कोई बड़ा और नया प्लेटफॉर्म मिल सकता है. आपकी कला और खेल कौशल की सराहना होगी.

विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा: छात्रों को अपनी नियमित पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित रखना होगा; कलात्मक और रचनात्मक विषयों से जुड़े विद्यार्थियों के लिए दिन विशेष उपलब्धियों भरा रहेगा.

सप्तम भाव में चंद्रमा के प्रभाव से मन में उत्साह और भावनात्मक प्रसन्नता बनी रहेगी. हालांकि, अत्यधिक भागदौड़ और यात्रा के चलते शाम तक हल्की शारीरिक थकान या पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है. जलझूलनी एकादशी के पावन दिन सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में जल पिएं और दिनचर्या को संतुलित रखें.

शुभ रंग: नेवी ब्लू (Navy Blue)

शुभ अंक: 9

अशुभ अंक: 6

आज का उपाय: मंगलवार व जलझूलनी एकादशी के पावन पर्व पर भगवान श्री लक्ष्मीनारायण जी के मंदिर में तुलसी दल और माखन-मिश्री का भोग लगाएं. 7वें चंद्रमा के पूर्ण शुभ फल और मालव्य योग की सिद्धि के लिए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, शहद व सफेद चंदन मिलाकर अभिषेक करें. श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पीले फल, अन्न या वस्त्र का दान करें; इससे दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी, दोपहर बाद के कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी और फेस्टिवल सीजन में व्यापार में मनचाहा लाभ प्राप्त होगा.

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