21 सितंबर 2026, सोमवार के दिन रात्रि 08:00 बजे तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि रहेगी, उसके बाद एकादशी तिथि आरंभ होगी। आज पूरे दिन व रात्रि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। आज शोभन योग सायं 04:06 बजे तक रहेगा, उसके उपरांत अतिगण्ड योग प्रभावी होगा। चंद्रमा सुबह 11:15 बजे तक धनु राशि में रहेंगे, उसके बाद मकर राशि में यानी आपकी राशि से 7वें भाव (सप्तम भाव यानी दैनिक व्यवसाय, साझेदारी, जीवनसाथी व सामाजिक प्रतिष्ठा स्थान) में संचार करेंगे। 7वें भाव का चंद्रमा साझेदारी के कार्यों और दांपत्य जीवन में विशेष अनुकूलता व विस्तार के अवसर प्रदान करेगा। शुभ कार्यों के लिए आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 से 12:38 बजे तक रहेगा। सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा।

व्यापार और नौकरी (Business & Job)

कारोबार में आज पूरी सूझबूझ और सोच-समझकर उठाया गया जोखिम आपको अप्रत्याशित और अच्छा लाभ दे सकता है। यदि आप व्यापार विस्तार की कोई योजना बना रहे हैं, तो उस पर कदम आगे बढ़ाने के लिए दिन अनुकूल है। नए लोगों के साथ व्यावसायिक साझेदारी (Partnership) की मजबूत संभावनाएं बन रही हैं, किंतु अनुबंध की शर्तों और दस्तावेजों को भली-भांति पढ़ने के बाद ही हस्ताक्षर करें। नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे उच्चाधिकारियों का आपके काम और निष्ठा पर विश्वास और अधिक मजबूत होगा।

करियर और शिक्षा (Career & Education)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन काफी अनुकूल और उत्साहवर्धक रहने वाला है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे छात्रों को सकारात्मक परिणाम और प्रगति के संकेत मिलेंगे। करियर को लेकर जो योजनाएं आप काफी समय से मन में संजोए हुए थे, वे अब धीरे-धीरे धरातल पर उतरती और साकार होती नजर आएंगी। निरंतर अभ्यास जारी रखें।

पारिवारिक जीवन (Family Life)

परिवार से आपको हर मोड़ पर पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और घर-परिवार में सकारात्मक व सुखद वातावरण बना रहेगा। किसी पुराने अटके हुए घरेलू काम को पूरा करने के लिए आज परिस्थितियां पूरी तरह आपके पक्ष में बन सकती हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि घर के किसी भी सदस्य की जरूरतों को नजरअंदाज न करें, अन्यथा रिश्तों में अकारण असहजता पैदा हो सकती है। यदि किसी करीबी व्यक्ति की कोई बात आपको असहज या परेशान करे, तो उस पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय धैर्य से काम लें।

प्रेम और दांपत्य जीवन (Love & Relationship)

पार्टनर के साथ आपका भावनात्मक जुड़ाव पहले से कहीं अधिक गहरा और मजबूत होगा, जिससे प्रेम संबंधों में आपसी विश्वास बढ़ेगा। यदि किसी छोटी बात पर पार्टनर से कोई नाराजगी चल रही हो, तो उसे अहंकार में बदलने के बजाय प्यार से बातचीत करके सुलझा लें। विवाहित जातकों को आज अपने जीवनसाथी की ओर से कोई सुखद और अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे मन प्रफुल्लित रहेगा।

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

धन संबंधी मामलों में आज का दिन सकारात्मक और संतोषजनक स्थिति लेकर आया है। कारोबार में गति आने से लाभ होगा और पूर्व में किए गए किसी पुराने निवेश से भी अच्छा वित्तीय फायदा होने के योग बने हुए हैं। हालांकि, किसी भी प्रकार के सट्टेबाजी या अत्यधिक जोखिम वाले नए सौदों में पूरी जांच-पड़ताल और तथ्यों की पुष्टि के बाद ही अपना पैसा लगाएं।

मानसिक रूप से आप पिछले दिनों की तुलना में खुद को पहले से काफी बेहतर और हल्का महसूस करेंगे। हालांकि, किसी बात का भावनात्मक तनाव आपके शरीर और ऊर्जा के स्तर पर असर डाल सकता है, इसलिए ज्यादा सोचने से बचें। नियमित समय पर भोजन करें, दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और देर रात तक जागने की आदत से बचें। योग, प्राणायाम और शांत वातावरण आपके स्वास्थ्य के लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होंगे।

लकी अंक: 8

लकी रंग: क्रीम (Cream)

आज का उपाय: सोमवार के दिन शिवलिंग पर गंगाजल व कच्चा दूध चढ़ाएं और माताजी के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद अवश्य लें। इसके साथ ही गाय को हरा चारा खिलाएं तथा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद वस्तु (चावल, चीनी या दूध) का दान करें। इससे आपके सभी कार्य निर्विघ्न पूरे होंगे और दिन अत्यंत शुभ फलदायी रहेगा।

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