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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का कर्क राशिफल 15 अक्टूबर 2026: 5वें चंद्रमा से बढ़ेगा प्रेमाकर्षण, पीआर से बड़ा मुनाफा, वर्कलोड कम होने से सुकून व पार्टनर की सेहत पर ध्यान

आज का कर्क राशिफल 15 अक्टूबर 2026: 5वें चंद्रमा से बढ़ेगा प्रेमाकर्षण, पीआर से बड़ा मुनाफा, वर्कलोड कम होने से सुकून व पार्टनर की सेहत पर ध्यान

आज का कर्क राशिफल 15 अक्टूबर 2026: 5वें चंद्रमा से प्रेमाकर्षण, अनुभवी से मुलाकात से लाभ, ऑफिस में कम वर्कलोड से सुकून, मार्केटिंग में टारगेट पूरे! पढ़ें मां स्कंदमाता का उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 15 Oct 2026 06:38 AM (IST)
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Kark Rashifal: 15 अक्टूबर 2026, गुरुवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि (शारदीय नवरात्र का पांचवां दिन, मां स्कंदमाता पूजा) पूरे दिन रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज पूरे दिन ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, सौभाग्य योग और आपकी राशि कर्क होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का विशेष शुभ संयोग प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि में (आपकी राशि से 5वें भाव यानी पंचम भाव बुद्धि, प्रेम-रोमांस, प्रेमाकर्षण, पब्लिक रिलेशंस, बिजनेस ट्रैवलिंग व मार्केटिंग टारगेट्स स्थान) में संचरण करेंगे. पंचम भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपके व्यक्तित्व में गजब का प्रेमाकर्षण (Love Appeal) और सौम्यता रहेगी; आपका आकर्षण लोगों को आपकी तरफ खींचेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो शुभ समय हैं, सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कर्क राशि के कारोबारियों के लिए पीआर मजबूत करने, अनुभवी व्यक्ति से लाभ, बिजनेस डील हेतु यात्रा और धोखे से सतर्क रहने का रहेगा.

पब्लिक रिलेशंस करें स्ट्रांग, अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात: बिजनेस में अपने पब्लिक रिलेशंस (PR & Networking) को और अधिक मजबूत करें; आज किसी अनुभवी व वरिष्ठ व्यक्ति (Experienced Person) से होने वाली मुलाकात भविष्य में आपके लिए अत्यधिक प्रॉफिटेबल (लाभदायक) सिद्ध होगी.

व्यावसायिक गतिविधियां उत्तम, पर धोखे से रहें सावधान: व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरह उत्तम रहेंगी और आप अपनी असाधारण कार्यकुशलता के बल पर अन्य रुके हुए कार्यों को भी सुगमता से पूरा कर लेंगे; हालांकि, लेन-देन या साझेदारी में किसी प्रकार का धोखा होने की आशंका है, इसलिए आंख मूंदकर भरोसा न करें.

सूझबूझ से प्रगति व बिजनेस ट्रैवलिंग: सूझबूझ और धैर्य से ही व्यापार में निरंतर प्रगति संभव होगी; आपकी वित्तीय प्रोफाइल (Financial Profile) काफी मजबूत और स्थिर रहेगी. इसके अलावा, किसी बड़ी बिजनेस डील को फाइनल करने के सिलसिले में अचानक लाभकारी यात्रा (Business Travel) हो सकती है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों और मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन वर्कलोड में राहत, बाधाएं दूर होने और फेस्टिव सीजन में टारगेट पूरे करने का रहेगा.

ऑफिस में वर्कलोड कम रहने से मिलेगा सुकून: कार्यक्षेत्र में भले ही कुछ घंटों के लिए सही, लेकिन अचानक वर्कलोड कम रहने से आप गहरी मानसिक शांति और सुकून महसूस करेंगे; सांस लेने की फुर्सत मिलेगी.

बाधाएं होंगी दूर, घटेगी परेशानी: वर्कस्पेस पर पिछले कुछ दिनों से आ रही अड़चनें, तकनीकी मुश्किलें और प्रशासनिक बाधाएं आज स्वतः दूर हो जाएंगी, जिससे आपकी दैनिक परेशानियों में बड़ी कमी आएगी.

मार्केटिंग प्रोफेशनल्स अचीव करेंगे टारगेट: मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े नौकरीपेशा लोगों (Marketing Employed Persons) का आत्मविश्वास आज सातवें आसमान पर रहेगा; इसी आत्मविश्वास और चतुराई के दम पर वे आगामी त्योहारी सीजन (Festive Season) के अपने सभी बड़े सेल्स टारगेट्स को समय पर अचीव करने में पूरी तरह सफल रहेंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से पंचम चंद्रमा प्रेमाकर्षण तो बढ़ाएगा, लेकिन पार्टनर के स्वास्थ्य की चिंता और दूसरों की भावनाओं के सम्मान की सलाह दे रहा है.

लव पार्टनर पड़ सकता है बीमार: लव लाइफ में आज अपने पार्टनर की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है; मौसमी बदलाव या थकान के चलते आपका लव पार्टनर अचानक बीमार पड़ सकता है, उनकी देखभाल करें और संबल दें.

पारिवारिक शांति व भावनाओं की कद्र: घर-परिवार में सुख-शांति का माहौल बना रहेगा; परिजनों के साथ बातचीत करते समय हमेशा दूसरों की भावनाओं की कद्र करें. कामकाज को नया रूप देने के लिए आपके द्वारा किए गए ईमानदार प्रयासों के बहुत जल्द उचित और सुखद परिणाम सामने आएंगे.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन सकारात्मक ऊर्जा और अध्ययन में आनंद का है. प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राएं बिना किसी मानसिक दबाव के बेहद सकारात्मक रूप से पढ़ाई करेंगे और उन्हें अध्ययन में वास्तविक आनंद की अनुभूति होगी. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 5th हाउस के चंद्रमा और सौभाग्य योग के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य आम तौर पर चुस्त-दुरुस्त रहेगा. हालांकि, पार्टनर की बीमारी के चलते हल्की मानसिक चिंता रह सकती है. ताजा व सात्विक आहार लें, भरपूर पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां स्कंदमाता के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: गुरुवार और शारदीय नवरात्र के पांचवें दिन मां स्कंदमाता की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को पीले पुष्प और केले अथवा दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं तथा 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमात्रै नमः' अथवा 'सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया. शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी॥' मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही गुरुवार होने के कारण भगवान श्री हरि विष्णु को पीले फल अर्पित करें और माथे पर केसर अथवा हल्दी का तिलक लगाएं. किसी छोटी कन्या को पीले फल या मिश्री भेंट करें; इससे पंचम भाव के चंद्रमा से आकर्षण व बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, व्यापार में धोखे से बचाव होगा, मार्केटिंग में टारगेट पूरे होंगे और पार्टनर का स्वास्थ्य शीघ्र उत्तम होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 15 Oct 2026 06:38 AM (IST)
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