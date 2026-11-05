Aaj Ka Kark Rashifal 5 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज सुबह 09:34 के बाद आपकी राशि से तीसरे भाव यानी तृतीय भाव (पराक्रम, संचार कौशल, भाई-बहन, ऊर्जा, साहस व कला-अभिरुचि स्थान) में कन्या राशि में संचरण करेंगे. तृतीय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के शुभ प्रभाव से आप अपनी पसंद और रुचि के रचनात्मक कार्यों में हाथ डालेंगे, जिससे मानसिक संतोष और नई ऊर्जा का अनुभव होगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 5 November 2026)

दिनांक: 5 नवंबर 2026, गुरुवार

5 नवंबर 2026, गुरुवार तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष रमा एकादशी तिथि सुबह 10:36 बजे तक, तत्पश्चात द्वादशी तिथि

कार्तिक कृष्ण पक्ष सुबह 10:36 बजे तक, तत्पश्चात द्वादशी तिथि नक्षत्र: पूरे दिन-रात उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन-रात रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, बुधादित्य योग और केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से मालव्य योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, बुधादित्य योग और केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से चंद्र गोचर: चंद्रमा सुबह 09:34 के बाद कन्या राशि (आपकी राशि से तीसरे भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा सुबह 09:34 के बाद कन्या राशि (आपकी राशि से तीसरे भाव) में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक ( ) सायंकाल: शाम 05:00 से 06:00 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

शाम 05:00 से 06:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें)

दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Expansion)

सरकारी काम पूरे करने का उत्तम अवसर, बनेंगे नए व्यावसायिक संबंध: यदि आपका कोई जरूरी सरकारी कार्य, टेंडर या लाइसेंस से जुड़ा काम लंबे समय से अटका हुआ था, तो उसे पूरा करने के लिए आज का दिन बेहद अनुकूल और प्रभावी साबित होगा. व्यापारिक मोर्चे पर नए व्यावसायिक संबंध और साझेदारियां स्थापित होंगी, जो आने वाले भविष्य में अत्यंत लाभदायक सिद्ध होंगी और आपके घर-परिवार में सुख-समृद्धि की वृद्धि करेंगी.

पारिवारिक बिजनेस में बदलाव जरूरी: यदि आप पुश्तैनी या पारिवारिक कारोबार (Family Business) से जुड़े हैं, तो वर्तमान मार्केट ट्रेंड को देखते हुए कामकाज की पुरानी नीतियों और तौर-तरीकों में जरूरी बदलाव लाना अनिवार्य होगा; इन सकारात्मक परिवर्तनों के दम पर ही आप व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकेंगे.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

ग्रह गोचर से हाई एनर्जी, वर्कस्पेस पर बड़ी सफलता: ग्रह गोचर पूरी तरह आपके पक्ष में होने के कारण नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) की आंतरिक ऊर्जा और कार्यक्षमता का स्तर काफी ऊंचा (High) रहेगा. आपकी सक्रियता देखकर सहकर्मी भी प्रेरित होंगे.

खर्चों के बावजूद चिंता मुक्त: कार्यक्षेत्र में आपके प्रोजेक्ट्स और प्रयासों में सफलता मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं. हालांकि, त्योहारी सीजन के चलते दैनिक खर्चों में वृद्धि देखने को मिलेगी, परंतु अपनी मजबूत आर्थिक स्थिति और बेहतर भविष्य की उम्मीदों के कारण आप बिल्कुल भी विचलित या चिंतित नहीं होंगे.

3. लव, फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family, Love & Education)

माता-पिता से लाभ, छोटे भाई-बहन के व्यवहार से न हों खिन्न: पारिवारिक और वैवाहिक जीवन सामान्य गति से आगे बढ़ेगा. आपको अपने माता-पिता के आशीर्वाद और सहयोग से विशेष वित्तीय व सामाजिक लाभ की प्राप्ति होगी. हालांकि, छोटे भाई-बहनों का उदासीन और बेरुखा रवैया आपके मन को थोड़ा आहत या परेशान कर सकता है; संयम रखें और बातचीत से मतभेद सुलझाएं.

अपने फील्ड में व्यस्त रहेंगे छात्र व खिलाड़ी: विद्यार्थी वर्ग, कला से जुड़े जातक और खिलाड़ी (Students, Artists & Sports Persons) अपने-अपने प्रोजेक्ट्स, आगामी प्रतियोगिताओं और अभ्यास में पूरी एकाग्रता के साथ व्यस्त रहेंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: तृतीय चंद्रमा से शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी. मौसम के बदलाव को ध्यान में रखते हुए नियमित सैर और योगाभ्यास जारी रखें तथा खान-पान को संतुलित रखें.

लकी कलर: व्हाइट (सफेद)

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 6

गुरुवार व रमा एकादशी विशेष अचूक उपाय: आज रमा एकादशी और उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र के पावन संयोग पर तृतीय भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि हेतु प्रातः काल भगवान श्रीहरि विष्णु और माता महालक्ष्मी की आराधना करें. भगवान विष्णु को तुलसी पत्र और पीले पुष्प अर्पित करें तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जप करें. शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल और अक्षत मिलाकर अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद या मंदिर में दूध, चावल, चीनी या चने की दाल का दान करें. इससे सरकारी अड़चनें दूर होंगी, कार्यक्षेत्र में ऊर्जा का संचार होगा और पारिवारिक व्यापार में निरंतर समृद्धि आएगी.

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