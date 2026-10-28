धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kanya Rashifal 28 October 2026: 9वें चंद्रमा और शुभ योगों से बढ़ेगा आत्मविश्वास, नौकरी में मिल सकती है नई जिम्मेदारी

Aaj Ka Kanya Rashifal 28 October 2026: 9वें चंद्रमा और शुभ योगों से बढ़ेगा आत्मविश्वास, नौकरी में मिल सकती है नई जिम्मेदारी

Aaj Ka Kanya Rashifal 28 October 2026: दोपहर बाद कार्यक्षेत्र में सतर्क रहने की सलाह. बिजनेस में बड़े संपर्कों से लाभ, परिवार का सहयोग और आज के लकी नंबर्स जानें.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 28 Oct 2026 03:25 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Kanya Rashifal 28 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा के चौथे भाव यानी चतुर्थ भाव (माता, सुख, मानसिक शांति, घरेलू वातावरण व भावनात्मक स्थिरता स्थान) में होने से आपको भावनात्मक तनाव से जूझना पड़ सकता है; मन विचलित रह सकता है और परिवार के सदस्यों की शिकायतों का सामना करना पड़ सकता है.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 28 October 2026)

दिनांक: 28 अक्टूबर 2026, बुधवार

तिथि: आज पूरे दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि रहेगी

नक्षत्र: दोपहर 01:26 तक कृतिका नक्षत्र, तत्पश्चात रोहिणी नक्षत्र रहेगा

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और वरियान योग (मेष, कर्क, तुला, मकर राशि के लिए मालव्य योग)

चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन वृषभ राशि (आपकी राशि से चतुर्थ भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

सुबह काल: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

शाम काल: शाम 05:15 से 06:15 बजे तक (लाभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नए कार्यों और बड़े फैसलों से बचें)

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और वित्तीय प्रबंधन (Business & Finance)
शुभ योगों से बढ़ेगा आत्मविश्वास, दूर होंगी अड़चनें: नवम (9th) भाव में चंद्रमा की उपस्थिति से आपकी रचनात्मकता और कल्पनाशीलता शिखर पर रहेगी. वरियान और सर्वार्थ सिद्धि योग के शुभ प्रभाव से कारोबारियों का आत्मविश्वास मजबूत रहेगा, जिससे व्यापार में लंबे समय से आ रही परेशानियां और बाधाएं समाप्त होंगी.

बड़े संपर्कों से लाभ, क्रोध पर नियंत्रण जरूरी: व्यापारियों को उच्च अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखना चाहिए; यह नेटवर्क भविष्य में बड़ा मुनाफा दिलाएगा. वहीं, नए कारोबारियों (New Businessmen) को विशेष सलाह है कि वे अपने गुस्से पर पूरा नियंत्रण रखें और शांत रहकर फैसले लें, ताकि कोई बना-बनाया सौदा न बिगड़े.

करियर और नौकरी (Career & Job)
नई जिम्मेदारियों का आगमन, विरोधियों पर दबदबा: नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन उत्कृष्ट रहने वाला है. कार्यक्षेत्र में आपको नई और बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं. अपने कार्यों को सटीक व बेहतर तरीके से पूरा करके आप ऑफिस में अपने विरोधियों व प्रतिद्वंद्वियों पर पूरी तरह भारी पड़ेंगे.

दोपहर बाद सतर्कता जरूरी: दोपहर के बाद ग्रह गोचर नौकरीपेशा लोगों के पक्ष में नहीं रहेगा. इसलिए वर्कप्लेस पर किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें और अपने काम को लेकर पूरी तरह अलर्ट रहें, ताकि विरोधी किसी चूक का फायदा न उठा सकें.

लव, फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family, Students & Health)
पारिवारिक सौहार्द और संतान की बुद्धिमता से सुकून: घर-परिवार का माहौल बेहद सुखद और सकारात्मक रहेगा. जीवनसाथी और परिवार के सभी सदस्य आपके आसपास रहेंगे, जिससे भावनात्मक संबल मिलेगा. संतान के विवेकपूर्ण व्यवहार और बुद्धिमत्ता को देखकर मन शांत व प्रसन्न रहेगा.

खिलाड़ी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए लगाएंगे जोर: स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ी) ट्रैक और मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने और पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ने के लिए जी-जान से जुटे रहेंगे. रचनात्मक कार्यों से जुड़े विद्यार्थियों का मन भी पढ़ाई व कला में रमेगा.

स्वास्थ्य व मानसिक संतुलन: भाग्य स्थान का चंद्रमा मानसिक रूप से प्रसन्नता और ताजगी प्रदान करेगा. दिन के उत्तरार्ध में काम की अधिकता से हल्की थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम और तरल पदार्थों का सेवन करें.

लकी कलर: सिल्वर (चांदी जैसा)

लकी नंबर: 5

अनलकी नंबर: 4

विशेष अचूक उपाय: बुधवार के दिन भाग्य भाव के चंद्रमा की शुभता बढ़ाने और दोपहर बाद के गोचर दोष के निवारण हेतु प्रातः काल भगवान श्री गणेश को 11 दूर्वा दल अर्पित कर 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें. 

शिवलिंग पर थोड़ा सा कच्चा दूध, जल और सफेद चंदन अर्पित करें. पक्षियों को हरी मूंग की दाल अथवा दाना डालें और किसी कन्या को हरे फल या मीठा प्रसाद दें. इससे कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी, नए अवसर प्राप्त होंगे और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 28 Oct 2026 03:25 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kanya Rashifal Virgo Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj Ka Kark Rashifal 28 October 2026: 11वें चंद्रमा से बिजनेस में बड़े सौदे के योग, लाइफ पार्टनर की सलाह से मिलेगा फायदा
11वें चंद्रमा से बिजनेस में बड़े सौदे के योग, लाइफ पार्टनर की सलाह से मिलेगा फायदा
राशिफल
Aaj Ka Singh Rashifal 28 October 2026: 10वें भाव का चंद्रमा खोलेगा तरक्की की राह, सूझबूझ से सुलझेंगी कारोबार की उलझनें
10वें भाव का चंद्रमा खोलेगा तरक्की की राह, सूझबूझ से सुलझेंगी कारोबार की उलझनें
राशिफल
Aaj Ka Mithun Rashifal 28 October 2026: 12वें भाव के चंद्रमा से बढ़ेंगे खर्चे, ऑफिस और कारोबार में जल्दबाजी से बचें
12वें भाव के चंद्रमा से बढ़ेंगे खर्चे, ऑफिस और कारोबार में जल्दबाजी से बचें
राशिफल
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 28 October 2026: सर्वार्थ सिद्धि योग से मजबूत होगी आर्थिक स्थिति, वर्कप्लेस पर प्रमोशन के मजबूत आसार
सर्वार्थ सिद्धि योग से मजबूत होगी आर्थिक स्थिति, वर्कप्लेस पर प्रमोशन के मजबूत आसार
Advertisement

वीडियोज

Sansani: चाची के गहने...भतीजे की थार..गुप्त खेल का खुलासा ! Special Report। ABP News
MLC Election Results: काउंटिंग के बीच पुलिस से भिड़े सपा कार्यकर्ता | Bihar | Congress | NDA | JDU
UP MLC Election Result News: UP में इन सीटों पर BJP की जीत | Uttar Pradesh | Breaking | SP | ABP
Bharat Ki Baat: SIR संग्राम का 'दिवाली धमाका' बाकी! | Gyanesh Kumar | Supreme Court | Rahul Gandhi
Sandeep Chaudhary: CEC पर कब थमेगा घमासान? SIR का सटीक विश्लेषण!| Rahul | Akhilesh Yadav | MLC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'आखिर हो क्या रहा है?' शिवसेना सांसदों के खिलाफ याचिका पर SC में बोले कपिल सिब्बल
'आखिर हो क्या रहा है?' शिवसेना सांसदों के खिलाफ याचिका पर SC में बोले कपिल सिब्बल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP MLC Election Results 2026 Live: मेरठ-सहारनपुर खंड की शिक्षक और स्नातक, दोनों MLC सीटों पर BJP की जीत
Live: मेरठ-सहारनपुर खंड की शिक्षक और स्नातक, दोनों MLC सीटों पर BJP की जीत
इंडिया
लद्दाख में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग, सड़कों पर उतरीं महिलाएं
लद्दाख में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग, सड़कों पर उतरीं महिलाएं
क्रिकेट
अभिषेक शर्मा की तूफानी बैटिंग ने PAK दिग्गजों के उड़ाए होश, बोले- न्यूजीलैंड को तबाह कर दिया
अभिषेक शर्मा की तूफानी बैटिंग ने PAK दिग्गजों के उड़ाए होश, बोले- न्यूजीलैंड को तबाह कर दिया
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: कुणाल का नंबर ‘जय बलकारी’ नाम से सेव, पांच कारतूस की तस्वीरें डिलीट
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: कुणाल का नंबर ‘जय बलकारी’ नाम से सेव, पांच कारतूस की तस्वीरें डिलीट
इंडिया
Cyclone Arnab Live: अर्नब के आने से पहले ही उत्तरी चेन्नई में समुद्री तूफान, आंध्र की ओर तेजी से बढ़ रहा चक्रवात
Live: अर्नब के आने से पहले ही उत्तरी चेन्नई में समुद्री तूफान, आंध्र की ओर तेजी से बढ़ रहा चक्रवात
विश्व
इजरायल में चुनाव नेतन्याहू के लिए अहम परीक्षा, विरोधियों ने लगाए बैलेट से छेड़छाड़ के आरोप
इजरायल में चुनाव नेतन्याहू के लिए अहम परीक्षा, विरोधियों ने लगाए बैलेट से छेड़छाड़ के आरोप
ट्रेंडिंग
फुटपाथ पर बाइक चढ़ा राहगीरों को हॉर्न बजाता रहा शख्स, नहीं मिली साइड
फुटपाथ पर बाइक चढ़ा राहगीरों को हॉर्न बजाता रहा शख्स, नहीं मिली साइड
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget