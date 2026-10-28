Aaj Ka Kanya Rashifal 28 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा के चौथे भाव यानी चतुर्थ भाव (माता, सुख, मानसिक शांति, घरेलू वातावरण व भावनात्मक स्थिरता स्थान) में होने से आपको भावनात्मक तनाव से जूझना पड़ सकता है; मन विचलित रह सकता है और परिवार के सदस्यों की शिकायतों का सामना करना पड़ सकता है.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 28 October 2026)

दिनांक: 28 अक्टूबर 2026, बुधवार

तिथि: आज पूरे दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि रहेगी

नक्षत्र: दोपहर 01:26 तक कृतिका नक्षत्र, तत्पश्चात रोहिणी नक्षत्र रहेगा

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और वरियान योग (मेष, कर्क, तुला, मकर राशि के लिए मालव्य योग)

चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन वृषभ राशि (आपकी राशि से चतुर्थ भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

सुबह काल: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

शाम काल: शाम 05:15 से 06:15 बजे तक (लाभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नए कार्यों और बड़े फैसलों से बचें)

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और वित्तीय प्रबंधन (Business & Finance)

शुभ योगों से बढ़ेगा आत्मविश्वास, दूर होंगी अड़चनें: नवम (9th) भाव में चंद्रमा की उपस्थिति से आपकी रचनात्मकता और कल्पनाशीलता शिखर पर रहेगी. वरियान और सर्वार्थ सिद्धि योग के शुभ प्रभाव से कारोबारियों का आत्मविश्वास मजबूत रहेगा, जिससे व्यापार में लंबे समय से आ रही परेशानियां और बाधाएं समाप्त होंगी.

बड़े संपर्कों से लाभ, क्रोध पर नियंत्रण जरूरी: व्यापारियों को उच्च अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखना चाहिए; यह नेटवर्क भविष्य में बड़ा मुनाफा दिलाएगा. वहीं, नए कारोबारियों (New Businessmen) को विशेष सलाह है कि वे अपने गुस्से पर पूरा नियंत्रण रखें और शांत रहकर फैसले लें, ताकि कोई बना-बनाया सौदा न बिगड़े.

करियर और नौकरी (Career & Job)

नई जिम्मेदारियों का आगमन, विरोधियों पर दबदबा: नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन उत्कृष्ट रहने वाला है. कार्यक्षेत्र में आपको नई और बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं. अपने कार्यों को सटीक व बेहतर तरीके से पूरा करके आप ऑफिस में अपने विरोधियों व प्रतिद्वंद्वियों पर पूरी तरह भारी पड़ेंगे.

दोपहर बाद सतर्कता जरूरी: दोपहर के बाद ग्रह गोचर नौकरीपेशा लोगों के पक्ष में नहीं रहेगा. इसलिए वर्कप्लेस पर किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें और अपने काम को लेकर पूरी तरह अलर्ट रहें, ताकि विरोधी किसी चूक का फायदा न उठा सकें.

लव, फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family, Students & Health)

पारिवारिक सौहार्द और संतान की बुद्धिमता से सुकून: घर-परिवार का माहौल बेहद सुखद और सकारात्मक रहेगा. जीवनसाथी और परिवार के सभी सदस्य आपके आसपास रहेंगे, जिससे भावनात्मक संबल मिलेगा. संतान के विवेकपूर्ण व्यवहार और बुद्धिमत्ता को देखकर मन शांत व प्रसन्न रहेगा.

खिलाड़ी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए लगाएंगे जोर: स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ी) ट्रैक और मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने और पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ने के लिए जी-जान से जुटे रहेंगे. रचनात्मक कार्यों से जुड़े विद्यार्थियों का मन भी पढ़ाई व कला में रमेगा.

स्वास्थ्य व मानसिक संतुलन: भाग्य स्थान का चंद्रमा मानसिक रूप से प्रसन्नता और ताजगी प्रदान करेगा. दिन के उत्तरार्ध में काम की अधिकता से हल्की थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम और तरल पदार्थों का सेवन करें.

लकी कलर: सिल्वर (चांदी जैसा)

लकी नंबर: 5

अनलकी नंबर: 4

विशेष अचूक उपाय: बुधवार के दिन भाग्य भाव के चंद्रमा की शुभता बढ़ाने और दोपहर बाद के गोचर दोष के निवारण हेतु प्रातः काल भगवान श्री गणेश को 11 दूर्वा दल अर्पित कर 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें.

शिवलिंग पर थोड़ा सा कच्चा दूध, जल और सफेद चंदन अर्पित करें. पक्षियों को हरी मूंग की दाल अथवा दाना डालें और किसी कन्या को हरे फल या मीठा प्रसाद दें. इससे कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी, नए अवसर प्राप्त होंगे और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा.

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