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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 2 September 2026: बुधवार को मंगल की बदलेगी चाल, इन 4 राशियों के जीवन में आएगा बड़ा बदलाव, ये राशियां रहें सावधान

Kal Ka Rashifal 2 September 2026: बुधवार को मंगल की बदलेगी चाल, इन 4 राशियों के जीवन में आएगा बड़ा बदलाव, ये राशियां रहें सावधान

Kal Ka Rashifal 2 September 2026: भरणी नक्षत्र, सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग का संयोग! जानिए मेष से मीन तक 12 राशियों का लकी रंग, अंक और नौकरी-व्यापार का पूरा भविष्यफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 01 Sep 2026 12:07 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal, 2 September 2026 (कल का राशिफल): बुधवार का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए ग्रह-नक्षत्रों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहने वाला है. 2 सितंबर को भाद्रपद कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी. वहीं भरणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा और चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेंगे.

बुधवार को भगवान गणेश की कृपा के साथ ग्रहों की स्थिति कई राशियों के लिए नए अवसर लेकर आ सकती है. नौकरी, व्यापार, आर्थिक मामलों और पारिवारिक जीवन में ग्रह-नक्षत्रों का प्रभाव देखने को मिलेगा. आइए जानते हैं 2 सितंबर का संपूर्ण पंचांग और मेष से मीन तक 12 राशियों का विस्तृत दैनिक राशिफल.

पंचांग (2 सितंबर 2026, बुधवार)

  • तिथि: भाद्रपद कृष्ण पक्ष पंचमी
  • नक्षत्र: अश्विनी नक्षत्र
  • चन्द्र राशि: मेष राशि
  • वार: बुधवार
  • शुभ योग: वृद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि, अमृत योग बन रहा है.
  • राहुकाल (अशुभ समय): दोपहर 12.21 - दोपहर 1.56
  • दिशाशूल: उत्तर दिशा

मेष राशि

व्यापार में नए विचार: आज व्यापार के मामलों में नए-नए विचार आ सकते हैं और दिन बेहतरीन रहेगा.

मित्रों की सलाह: किसी काम में मित्रों की सलाह फायदेमंद साबित हो सकती है.

पारिवारिक खुशहाली: परिवार में खुशहाली का वातावरण रहेगा.

वृषभ राशि

काम में व्यस्तता: काम की वजह से आज घर से दूर जाना पड़ सकता है.

रिश्तों में धैर्य: क्रोध और आवेश में आकर संबंधों को खराब न करें, धैर्य से काम लें.

आर्थिक लाभ: आर्थिक स्थिति में अचानक शुभ बदलाव होने की संभावना है.

मिथुन राशि

पेचीदा हालात में धैर्य: मुश्किल परिस्थितियों में घबराने के बजाय धैर्य से काम लें.

सामाजिक आयोजन: मूड बदलने के लिए किसी सामाजिक आयोजन में शामिल हो सकते हैं.

मुश्किलों से सीख: ऐसी परिस्थितियां आपको खुशियों की सही कीमत समझा सकती हैं.

कर्क राशि

पारिवारिक सहयोग: पारिवारिक कामों में घर के सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा.

निजी बातें साझा करने से बचें: मित्र से निजी समस्याएं शेयर करने से बचना चाहिए.

बयानों से परेशानी: कुछ लोगों के गलत बयान आपकी परेशानी बढ़ा सकते हैं.

सिंह राशि

दाम्पत्य जीवन में मधुरता: वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी और नसीब का साथ मिलेगा.

व्यापार में चुनौती: व्यापार बढ़ाने की लगातार चुनौती से थोड़ी परेशानी हो सकती है.

पराक्रम और समय प्रबंधन: पराक्रम बढ़ेगा और समय का सही प्रबंधन कर पाएंगे.

घर की सजावट: घर की सजावट में व्यस्त रहेंगे.

कन्या राशि

चिंता छोड़ने की जरूरत: चिंता को छोड़ना जीवन की बेहतरीन चीजों को महसूस करने की ओर पहला कदम है.

आर्थिक लाभ: आकस्मिक मुनाफे या सट्टेबाजी से आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं.

तुला राशि

परिवार के साथ समय: आज का दिन परिवार वालों के साथ बीत सकता है.

घूमने का प्लान: साथियों के साथ बाहर घूमने की योजना बन सकती है.

गुस्से पर नियंत्रण: गुस्से में किसी से बात करने से बचें.

व्यवहार का प्रभाव: आपके व्यवहार से लोग प्रभावित हो सकते हैं.

वृश्चिक राशि

परिवार का सहयोग: परिवार से भरपूर सहयोग मिलेगा, हालांकि वैचारिक मतभेद हो सकते हैं.

माता-पिता का आशीर्वाद: माता-पिता का पूरा साथ और आशीर्वाद प्राप्त होगा.

संपत्ति में निवेश: संपत्ति में निवेश से लाभ होने के संकेत हैं.

सफलता के योग: सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है.

धनु राशि

धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि: धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों के लिए दिन अच्छा है.

आर्थिक सुधार: दिन चढ़ने के साथ वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा.

परिवार के साथ आयोजन: व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर परिवार के साथ किसी आयोजन में शामिल हों.

मकर राशि

ऑफिस में अतिरिक्त काम: एक्स्ट्रा वर्क करने से रुका हुआ काम जल्दी पूरा हो सकता है.

व्यापार में व्यस्तता: बिजनेसमैन आज काफी व्यस्त रहेंगे.

विवादों से बचें: किसी भी तरह के विवाद में पड़ने से बचना चाहिए.

कुंभ राशि

नौकरी में पदोन्नति: नौकरी में पदोन्नति की संभावना बन रही है.

नौकरी-धंधे की चिंता खत्म: नौकरी-धंधे से जुड़ी चिंता खत्म हो सकती है.

उलझे मामलों में सफलता: जटिल मामलों में सफलता मिलने के योग हैं.

मीन राशि

आर्थिक स्थिति मजबूत: आज आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा और दिन खुशनुमा रहेगा.

ऑफिस में तारीफ: बॉस आपके काम की तारीफ कर सकते हैं.

दोस्त की पार्टी का निमंत्रण: किसी दोस्त की पार्टी का इनविटेशन मिल सकता है और वहां खूब आनंद आएगा.

FAQs

1. 2 सितंबर 2026 को किन राशियों को लाभ होगा?
मेष, वृषभ, कन्या, वृश्चिक और कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन आर्थिक और करियर के लिहाज से लाभदायक रह सकता है.

2. किन राशियों को सावधानी बरतनी होगी?
कर्क, सिंह, तुला और मकर राशि के जातकों को विवाद, क्रोध और कार्यक्षेत्र के तनाव से बचना चाहिए.

3. किस राशि के लिए नौकरी में तरक्की के योग हैं?
कुंभ राशि के जातकों को नौकरी में पदोन्नति और उलझे मामलों में सफलता मिल सकती है.

4. किस राशि के लिए आर्थिक लाभ के संकेत हैं?
वृषभ, कन्या और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आर्थिक लाभ के संकेत हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 01 Sep 2026 12:07 PM (IST)
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