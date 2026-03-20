March 20, 2026

चैत्र नवरात्रि 2026: दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की महिमा तपस्या,

शक्ति और अनुशासन का महापर्व तारीख: 20 मार्च 2026

Published by: हर्षिका मिश्रा
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March 20, 2026

कैसा है माँ का स्वरूप? श्वेत वस्त्र धारण की हुई दिव्य देवी.

दाहिने हाथ में जप माला और बाएं हाथ में कमंडल.

'ब्रह्मचारिणी' अर्थात—कठोर तप का आचरण करने वाली.

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March 20, 2026

शुभ रंग: लाल (Red)
महत्व: लाल रंग ऊर्जा, शक्ति और संकल्प का प्रतीक है.

लाभ: इस रंग के वस्त्र पहनने से आत्मविश्वास और कार्य क्षमता में वृद्धि होती है.

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मंत्र का जाप करें:
या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥

बीज मंत्र: ॐ देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः।

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माँ को क्या प्रिय है?
भोग: शक्कर (चीनी), मिश्री और फल.

फल: माता को चीनी का भोग लगाने से लंबी आयु और सौभाग्य का वरदान मिलता है.

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March 20, 2026

पूजा विधि (Puja Vidhi):

ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें.
माँ को पंचामृत से स्नान कराएं.

चमेली के पुष्प और अक्षत अर्पित करें.
धूप-दीप जलाकर आरती करें.

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अनुशासन और सफलता के लिए:
संकल्प (Intention): पूजा के समय अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहने का संकल्प लें.

आत्म-नियंत्रण (Self-Control): केवल भोजन का नहीं, बल्कि क्रोध और ईर्ष्या का भी त्याग करें.

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मौन साधना: कुछ समय मौन रहकर अंतर्मन से जुड़ें.

ध्यान (Meditation): 'स्वाधिष्ठान चक्र' पर ध्यान लगाकर मानसिक शक्ति बढ़ाएं.

परोपकार: किसी जरूरतमंद की मदद करें.

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क्या न करें?
आलस्य और टालमटोल से बचें.

तामसिक भोजन (प्याज, लहसुन) न लें.

किसी का अपमान या वाद-विवाद न करें.

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March 20, 2026

माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से व्यक्ति को कठिन से कठिन परिस्थितियों में धैर्य और साहस मिलता है.

कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है.

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