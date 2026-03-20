शक्ति और अनुशासन का महापर्व तारीख: 20 मार्च 2026
दाहिने हाथ में जप माला और बाएं हाथ में कमंडल.
'ब्रह्मचारिणी' अर्थात—कठोर तप का आचरण करने वाली.
लाभ: इस रंग के वस्त्र पहनने से आत्मविश्वास और कार्य क्षमता में वृद्धि होती है.
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥
बीज मंत्र: ॐ देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः।
फल: माता को चीनी का भोग लगाने से लंबी आयु और सौभाग्य का वरदान मिलता है.
चमेली के पुष्प और अक्षत अर्पित करें.
धूप-दीप जलाकर आरती करें.
आत्म-नियंत्रण (Self-Control): केवल भोजन का नहीं, बल्कि क्रोध और ईर्ष्या का भी त्याग करें.
ध्यान (Meditation): 'स्वाधिष्ठान चक्र' पर ध्यान लगाकर मानसिक शक्ति बढ़ाएं.
परोपकार: किसी जरूरतमंद की मदद करें.
तामसिक भोजन (प्याज, लहसुन) न लें.
किसी का अपमान या वाद-विवाद न करें.
कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है.
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