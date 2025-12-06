पूजा के बाद जरूरतमंदों को भोजन कराना या खाने-पीने की चीजें दान करना अत्यंत शुभ माना गया है.

तिल, उड़द, काला वस्त्र या तेल का दान विशेष रूप से फलदायी होता है. शनि देव न्याय और करुणा दोनों के प्रतीक हैं, इसलिए दान का महत्व और बढ़ जाता है.