July 10, 2026

मेष (Aries): कोर्ट-कचहरी के विवादों को आज बातचीत से सुलझाएं, पैसा बचेगा.

दोपहर बाद अचानक धन आगमन से व्यापारिक चिंताएं दूर होंगी.

Published by: हर्षिका मिश्रा
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July 10, 2026

वृषभ (Taurus): लक्ष्मी योग से प्रीमियम क्लाइंट्स के साथ बड़े कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होंगे.

नौकरीपेशा लोगों को पुरानी अचीवमेंट के कारण नई जिम्मेदारी और करियर ग्रोथ मिलेगी.

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July 10, 2026

मिथुन (Gemini): आज का दिन थोड़ा कमजोर है. मार्केट में क्रेडिट लिमिट घट सकती है और को-वर्कर के साथ

पुरानी रंजिश उभरने से ऑफिस का माहौल गरमा सकता है.

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July 10, 2026

कर्क (Cancer): बड़ों की सलाह से इनकम के नए सोर्स मिलेंगे. अपनी बेहतरीन डिप्लोमेसी से आज आप

ऑफिस का सबसे जटिल विवाद सुलझा लेंगे. निवेश के लिए दोपहर का समय शुभ है.

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July 10, 2026

सिंह (Leo): बिजनेस में प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी. नौकरीपेशा लोगों को आज 'वर्क फ्रॉम होम' का

विकल्प मिल सकता है, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी और बढ़ेगी.

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July 10, 2026

कन्या (Virgo): लक्ष्मी और सर्वाअमृत योग के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन में बड़ी खुशखबरी मिलेगी.

बिजनेस चमकाने के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग का सहारा लें, लाभ होगा.

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July 10, 2026

तुला (Libra): आज यात्रा और वाहन प्रयोग में विशेष सावधानी बरतें. ऑफिस में बॉस के साथ तीखी

नोकझोंक होने की आशंका है, अपनी वाणी और गुस्से पर पूरा नियंत्रण रखें.

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July 10, 2026

वृश्चिक (Scorpio): बिजनेस में फंसा हुआ पुराना पेमेंट आज वापस आने से बड़ी राहत मिलेगी.

ऑफिस में आपकी 'क्राइसिस मैनेजमेंट स्किल' को देखकर सीनियर्स आपका सम्मान करेंगे.

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July 10, 2026

धनु (Sagittarius): बाजार में आपकी मोनोपॉली (दबदबा) स्थापित होगी. वर्कप्लेस पर भारी वर्कलोड को भी

आप टाइम-ब्लॉकिंग तकनीक से समय से पहले निपटाने में सफल रहेंगे.

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July 10, 2026

मकर (Capricorn): कोर्ट-कचहरी या टैक्स से जुड़े मामलों के लिए आज वकील से मीटिंग सफल रहेगी.

सर्वाअमृत योग के प्रभाव से ऑफिस में अधिकारियों के साथ चल रहे मतभेद दूर होंगे.

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July 10, 2026

कुंभ (Aquarius): पुराने टैक्स रिकॉर्ड में गड़बड़ी के कारण परेशानी हो सकती है.

ऑफिस में आज एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक भी बड़े विवाद का रूप ले सकती है, सचेत रहें.

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July 10, 2026

मीन (Pisces): आपकी 'जीरो-डिफेक्ट पॉलिसी' के कारण बिजनेस में ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा.

नौकरी में आगे बढ़ने के शानदार मौके मिलेंगे और विरोधियों पर आपकी विजय होगी.

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