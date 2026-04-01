हकीक पत्थर अपने साथ रखें, उनके बिगड़े कार्य बनने लगेंगे.
सफेद कोड़ी को अपने पास रखें तो उनका भाग्य प्रबल रहेगा.
अपने साथ रखे , उनके कार्यों में कोई भी विघ्न नहीं आएंगे.
तो उन्हें अपने सभी कार्यों में आसानी से सफलता प्राप्त होगी.
सूर्य का लॉकेट साथ में रखें , धन-यश सब आपके पास रहेगा.
अपने साथ रखें, सभी कार्य बनते नज़र आएंगे.
वाकपटुता और आत्मविश्वास बढ़ेगा, धन का भी आगमन आसानी से होगा.
लॉकेट पहनें या अपने साथ रखें, यश और कीर्ति बढ़ेगी.
रूप में हल्दी की गांठ को अपने पास रखे.
फिरोजा रत्न को लॉकेट में पहने भाग्य साथ देता रहेगा.
इस राशि के लोग अष्ट धातु की अंगुठी को पहनें, किस्मत का सितारा बुलंद होगा.
सोने की चैन या अँगूठी धारण करें, भाग्य चमकने लगेगा.