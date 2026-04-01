April 1, 2026

मेष राशि वाले अपने लकी चार्म के रूप में लाल

हकीक पत्थर अपने साथ रखें, उनके बिगड़े कार्य बनने लगेंगे.

Published by: हर्षिका मिश्रा
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April 1, 2026

कोड़ी माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है .वृष राशि वाले अगर

सफेद कोड़ी को अपने पास रखें तो उनका भाग्य प्रबल रहेगा.

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April 1, 2026

मिथुन राशि वाले अपने लकी चार्म के रूप में गणेश रूद्राक्ष को

अपने साथ रखे , उनके कार्यों में कोई भी विघ्न नहीं आएंगे.

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April 1, 2026

कर्क राशि वाले चांदी का चंद्रमा को हमेशा अपने साथ रखे

तो उन्हें अपने सभी कार्यों में आसानी से सफलता प्राप्त होगी.

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April 1, 2026

सिंह राशि वालें अपने लकी चार्म के रूप में तांबे का बना

सूर्य का लॉकेट साथ में रखें , धन-यश सब आपके पास रहेगा.

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April 1, 2026

कन्या राशि वालें गणेश जी का लॉकेट पहने या

अपने साथ रखें, सभी कार्य बनते नज़र आएंगे.

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April 1, 2026

तुला राशि वाले अपने लकी चार्म के रूप में गौमती चक्र अपने पास रखे.

वाकपटुता और आत्मविश्वास बढ़ेगा, धन का भी आगमन आसानी से होगा.

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April 1, 2026

वृश्चिक राशि वाले लोग हाथी दांत से बनी कोई भी वस्तु या

लॉकेट पहनें या अपने साथ रखें, यश और कीर्ति बढ़ेगी.

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April 1, 2026

धनु राशि वाले जातक अपने लकी चार्म के

रूप में हल्दी की गांठ को अपने पास रखे.

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April 1, 2026

मकर राशि वाले जातक अपने लकी चार्म के रूप में

फिरोजा रत्न को लॉकेट में पहने भाग्य साथ देता रहेगा.

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April 1, 2026

कुम्भ राशि का स्वामी शनि देव है अत:

इस राशि के लोग अष्ट धातु की अंगुठी को पहनें, किस्मत का सितारा बुलंद होगा.

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April 1, 2026

मीन राशि वाले जातक लकी चार्म के रूप में

सोने की चैन या अँगूठी धारण करें, भाग्य चमकने लगेगा.

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