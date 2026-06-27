June 27, 2026

मेष राशि: महीने की शुरुआत चुनौतीपूर्ण रहेगी और कामकाज में रुकावटें आएंगी,

इसलिए आर्थिक लेन-देन में पारदर्शिता रखें और शत्रुओं से बेहद सावधान रहें.

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June 27, 2026

वृषभ राशि: करियर-कारोबार में तरक्की और अटका हुआ लाभ मिलने के योग हैं,

लेकिन बढ़ता कार्यभार मानसिक और शारीरिक थकान दे सकता है.

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June 27, 2026

मिथुन राशि: अलग-अलग स्रोतों से बड़ा आर्थिक फायदा होगा और रुके काम पूरे होंगे,

बस महीने के बीच में जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें.

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June 27, 2026

कर्क राशि: नौकरीपेशा जातकों को मनचाहा ट्रांसफर या प्रमोशन मिल सकता है

और कमाई के नए स्रोत बनने से आर्थिक राहत मिलेगी.

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June 27, 2026

सिंह राशि: भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, विदेश से जुड़े काम बनेंगे और

घर में सुख-सुविधाओं की वृद्धि के साथ वाहन खरीदने के प्रबल योग हैं.

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June 27, 2026

कन्या राशि: कार्यस्थल पर सहकर्मियों से टकराव की स्थिति बन सकती है,

इसलिए दूसरों के बहकावे में न आएं और वाणी व व्यवहार पर संयम रखें.

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June 27, 2026

तुला राशि: गुप्त शत्रु आपकी बड़ी योजनाओं में बाधा डाल सकते हैं,

इसलिए अपने प्लान्स को गुप्त रखें और भारी निवेश करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लें.

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June 27, 2026

वृश्चिक राशि: आलस्य के कारण बनते काम अटक सकते हैं,

इसलिए समय का सदुपयोग करें; महीने के अंत में प्रेम संबंध विवाह में बदल सकते हैं.

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June 27, 2026

धनु राशि: पारिवारिक मतभेदों और भारी जिम्मेदारियों के कारण मानसिक तनाव रहेगा,

साथ ही सेहत के मोर्चे पर थकान और कमजोरी परेशान कर सकती है.

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June 27, 2026

मकर राशि: ऑफिस में गॉसिप और हल्के मजाक से बचें क्योंकि आपकी बातें तोड़ी-मरोड़ी जा सकती हैं,

साथ ही किसी भी दस्तावेज पर बिना पढ़े साइन न करें.

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June 27, 2026

कुंभ राशि: सरकारी नौकरी वालों को रुका हुआ प्रमोशन मिल सकता है,

लेकिन प्रेम जीवन में किसी तीसरे के दखल से तनाव और जीवनसाथी की सेहत बिगड़ने की आशंका है.

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June 27, 2026

मीन राशि: कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से बड़ी सफलता मिलेगी,

लेकिन महीने के बीच में किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा करने से नुकसान हो सकता है.

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