इसलिए आर्थिक लेन-देन में पारदर्शिता रखें और शत्रुओं से बेहद सावधान रहें.
लेकिन बढ़ता कार्यभार मानसिक और शारीरिक थकान दे सकता है.
बस महीने के बीच में जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें.
और कमाई के नए स्रोत बनने से आर्थिक राहत मिलेगी.
घर में सुख-सुविधाओं की वृद्धि के साथ वाहन खरीदने के प्रबल योग हैं.
इसलिए दूसरों के बहकावे में न आएं और वाणी व व्यवहार पर संयम रखें.
इसलिए अपने प्लान्स को गुप्त रखें और भारी निवेश करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लें.
इसलिए समय का सदुपयोग करें; महीने के अंत में प्रेम संबंध विवाह में बदल सकते हैं.
साथ ही सेहत के मोर्चे पर थकान और कमजोरी परेशान कर सकती है.
साथ ही किसी भी दस्तावेज पर बिना पढ़े साइन न करें.
लेकिन प्रेम जीवन में किसी तीसरे के दखल से तनाव और जीवनसाथी की सेहत बिगड़ने की आशंका है.
लेकिन महीने के बीच में किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा करने से नुकसान हो सकता है.