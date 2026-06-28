June 28, 2026

मेष राशिफल शुक्ल योग से आर्थिक स्थिति सुधरेगी, नेटवर्किंग इवेंट्स और

बिजनेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने से बड़ा लाभ होगा.

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June 28, 2026

वृषभ राशिफल चंद्रमा के अष्टम भाव में होने से वाहन सावधानी से चलाएं,

आज निवेश टालें और ऑफिस गॉसिप से दूर रहें.

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June 28, 2026

मिथुन राशिफल ई-कॉमर्स और ऑनलाइन बिजनेस में बंपर मुनाफा होगा,

पिछले कई दिनों से रुकी हुई लीड्स अचानक कनवर्ट होंगी.

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June 28, 2026

कर्क राशिफल गुप्त शत्रुओं से पूरी तरह छुटकारा मिलेगा, आईटी और

टेक प्रोजेक्ट्स (वेबसाइट/ऐप डिजाइन) शुरू करने के लिए दिन सर्वश्रेष्ठ है.

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June 28, 2026

सिंह राशिफल पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव से नया आउटलेट खोलने की प्लानिंग सफल होगी,

ऑफिस में मार्केटिंग टीम को बड़ा इंसेंटिव मिलेगा.

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June 28, 2026

कन्या राशिफल घरेलू और अनएक्सपेक्टेड खर्चों के बढ़ने से बजट बिगड़ेगा,

व्यापारियों को अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन रखने की सख्त जरूरत है.

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June 28, 2026

तुला राशिफल वाणी के जादू से बड़े कॉरपोरेट क्लाइंट्स को इम्प्रेस करेंगे,

ऑफिस में नया प्रोजेक्ट या ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनविटेशन मिलेगा.

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June 28, 2026

वृश्चिक राशिफल टेलीफोनिक या वीडियो कॉल इंटरव्यू में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स रंग लाएगी,

नई नौकरी और प्लेसमेंट का शानदार ऑफर मिलेगा.

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June 28, 2026

धनु राशिफल मूला नक्षत्र और टीम वर्क के बल पर पेंडिंग प्रोजेक्ट्स समय से पहले पूरे होंगे,

अटका हुआ पुराना कंसाइनमेंट पोर्ट से क्लियर होगा.

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June 28, 2026

मकर: कॉरपोरेट लाइफ में भावुकता के बजाय प्रैक्टिकल और डेटा-ओरिएंटेड डिसीजन लें,

आलस्य करने पर काम का बोझ बढ़ सकता है.

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June 28, 2026

कुंभराशिफल सोशल मीडिया पर आपका क्रिएटिव विज्ञापन कैंपेन वायरल होने से प्रोडक्ट की हाइप बढ़ेगी,

शुक्ल योग से बंपर मुनाफा होगा.

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June 28, 2026

मीन: इंटरनल ट्रांसफर या डिपार्टमेंट चेंज की कोशिश कर रहे लोगों को

बड़ी खुशखबरी मिलेगी, फॉरेन कंपनी से अच्छे संकेत मिलेंगे.

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