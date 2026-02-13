घर में कैसे बना सकते हैं टेस्टी फिश?

नॉन – वेज लवर्स को चिकन और मटन के अलावा फिश भी बहुत पसंद आती है
मैरिनेट के लिए एक बाउल लें, फिर मछली के सभी टुकड़े डालें और 1 कप बेसन, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, 2 चम्मच नींबू का रस, 2 चम्मच तेल, थोड़ा पानी डाल कर मिश्रण को मिक्स करें
एक ग्राइंडर में प्याज, टमाटर, अदरक और लहसुन को साबूत पेस्ट बना लें
एक पैन में तेल गर्म करें और मैरिनेट हुई मछली के टुकड़े को एक साथ भूनें, 2 मिनट तक फ्राई करते रहें, निकाल कर एक प्लेट में अलग रख दें
अब दूसरी साइड में एक कड़ाई में राई, हरि मिर्च डालें, फिर थोड़ी से उसमें प्याज-टमाटर का पेस्ट डालें, मिलाएं और तेज़ से धीमी आंच पर 20 मिनट तक भूनें जब तक कि पेस्ट फ्राई ना हो और तेल अलग होने दें
अब मसाला पाउडर और नमक डालें, मिलाएं और धीमी आंच पर 5-6 मिनट तक भूनें जब तक दानेदार और तेल अलग न हो जाएं
फिर 400 ml पानी डालें, और तली हुई मछली को डालें,ढककर धीमी आंच पर 10 मिनट तक पकाएं
थोड़े देर बाद ढक्कन हटा दें और भुनी हुई मछली में पिसी हुई कसूरी मेथी डालें. एक मिश्रण दें और लगभग 2-3 मिनट तक उबालें और फिर हरी धनिया डालकर 5 मिनट के लिए ढक दें