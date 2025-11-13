हिंदी धर्म में वास्तु शास्त्र का काफी गहरा महत्व है.

ऐसा कहा जाता है कि किसी काम को करने से पहले वास्तु के बताएं गए नियम का पालन करना जरूरी होता है.

हिंदी धर्म में तुलसी के पौधे को काफी पवित्र में माना जाता है,

इसलिए घर में तुलसी का सूखा पौधा नहीं रखना चाहिए.

घर में सूखा तुलसी का पौधा नहीं रखना चाहिए क्योंकि यह

धार्मिक और वास्तु के अनुसार अशुभ माना जाता है और नकारात्मक ऊर्जा ला सकता है.

अगर तुलसी सूख जाए,

तो उसे सम्मानपूर्वक हटाकर नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए .

या किसी पवित्र स्थान पर जमीन में दबा देना

चाहिए और तुरंत नया पौधा लगा लेना चाहिए.

वास्तु शास्त्र में सिर्फ तुलसी के पौधे को ही नहीं बल्कि

इसकी सूखी टहनियों को भी उतना ही पवित्र बताया गया है.

अगर तुलसी की टहनियां सूख गयी हैं तो आप इसका उपयोग

हवन में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री की तरह कर सकते हैं.

जब हवन की अग्नि में जलकर इससे धुआं निकलता है तो

यह पूरे माहौल को पवित्र बनाता है और आपके घर-जीवन में शांति लेकर आता है.

अगर आप चाहें तो सूखी हुई तुलसी के पौधे की

टहनियों से माला तैयार करके भगवान विष्णु को पहना सकते हैं.

