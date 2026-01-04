Railone ऐप से कैसे बुक करते हैं जनरल टिकट?

रोजमर्रा की भाग दौर की ज़िंदगी में लोगों को समय की कमी होती जा रही है, यात्री भीड़ या लाइन में लगकर जनरल टिकट बुक करने से कतराते हैं लेकिन अब उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है
रेलवे ने हाल ही में एक मोबाइल ऐप्लकैशन RailOne जारी किया है जिसकी मदद से बिना किसी लाइन का इंतज़ार किए जनरल टिकट बुक कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं टिकट बुकिंग
सबसे पहले प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लॉग इन करें, इसके बाद Search Train या Unreserved Ticket का विकल्प चुनें
यात्रा विवरण यानी कहाँ से कहाँ तक का टिकट बुक करना है वो दर्ज करें साथ ही ट्रेन का चयन करें, वहीं इसके बाद यात्रियों का विवरण जैसे नाम, उम्र, लिंग दर्ज कर भुगतान विकल्पों जैसे UPI कार्ड, नेट बैंकिंग का चयन करें
टिकट बुक होने के बाद My Bookings सेक्शन में जाएं QR के रूप में टिकट मिल जाएगा जिसे आप TT दिखा को सकते हैं
इसके साथ-साथ टिकट कैंसिलेशन का भी ऑप्शन इस ऐप में शामिल है जिससे यात्री आसानी से अपना टिकट रद्द कर सकते हैं
वहीं रेलवे का दावा है कि इस ऐप से टिकट बुक करने पर यात्रियों को किराये पर 3% तक की छूट भी मिलेगी
इसके अलावा RailOne ऐप से यात्री आरक्षित व प्लेटफॉर्म टिकट भी आसानी से बुक कर सकते हैं
रेलवे द्वारा जारी किए इस ऐप से यात्रियों को सफर करने में काफी सुविधा मिलेगा साथ ही जनरल टिकट या प्लेटफॉर्म टिकट बुक करने के लिए परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा