भगवान गणेश को गणपत्ति

बप्पा और मोरया कहा जाता है.

Image Source: abplive

भगवान गणेश को बप्पा इसलिए कहा जाता है क्योंकि महाराष्ट्र में 'बप्पा' का अर्थ 'पिता' होता है,

और गणेश जी को पिता समान माना जाता है.

Image Source: abplive

मोरया नाम मोरया गोसावी नामक एक महान गणेश भक्त से जुड़ा है,

जिन्होंने गणेश जी के प्रति अपनी गहरी भक्ति दिखाई थी.

Image Source: abplive

यह नारा 'गणपति बप्पा मोरया' भगवान गणेश और

उनके महान भक्त मोरया गोसावी के प्रति सम्मान व्यक्त करता है.

Image Source: abplive

'बप्पा' एक स्नेही शब्द है,

जिसे भक्त गणेश जी को पिता के समान मानकर पुकारते हैं.

Image Source: abplive

मोरया गोसावी यह एक प्रसिद्ध गणेश भक्त थे, जिनका जन्म 1375 ई.

के आसपास हुआ था और वे भगवान गणेश के अंश माने जाते थे.

Image Source: abplive

वृद्धावस्था में मोरया गोसावी के लिए मयूरेश्वर मंदिर जाना मुश्किल हो गया था,

तो गणेश जी ने उन्हें सपने में दर्शन दिए और कहा कि वे स्नान के बाद उन्हें नदी में पाएंगे. ऐसा ही हुआ और उन्हें गणेश जी की एक छोटी मूर्ति मिली.

Image Source: abplive

उस मूर्ति को चिंचवड़ में स्थापित करने के बाद,

गणेश जी ने मोरया गोसावी से कहा कि आज से उनका नाम उनके (गणेश जी) नाम के साथ जोड़ा जाएगा.

Image Source: abplive

इस घटना के बाद, भगवान और उनके भक्त (मोरया गोसावी) के

बीच का अंतर कम हो गया और भक्त 'गणपति बप्पा मोरया' का नारा लगाने लगे.

Image Source: abplive

ये भी देखें

गीता के उपदेश जो मिटा देते हैं जीवन की निराशा और उदासी!

चाणक्य नीति से जानें किन तीन गलियों से होती है मां लक्ष्मी नाराज

घर पर नमाज पढ़ने का तरीका

हिंदू धर्म में गाय को मोक्षदायिनी क्यों कहा जाता है?