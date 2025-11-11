बप्पा और मोरया कहा जाता है.
और गणेश जी को पिता समान माना जाता है.
जिन्होंने गणेश जी के प्रति अपनी गहरी भक्ति दिखाई थी.
उनके महान भक्त मोरया गोसावी के प्रति सम्मान व्यक्त करता है.
जिसे भक्त गणेश जी को पिता के समान मानकर पुकारते हैं.
के आसपास हुआ था और वे भगवान गणेश के अंश माने जाते थे.
तो गणेश जी ने उन्हें सपने में दर्शन दिए और कहा कि वे स्नान के बाद उन्हें नदी में पाएंगे. ऐसा ही हुआ और उन्हें गणेश जी की एक छोटी मूर्ति मिली.
गणेश जी ने मोरया गोसावी से कहा कि आज से उनका नाम उनके (गणेश जी) नाम के साथ जोड़ा जाएगा.
बीच का अंतर कम हो गया और भक्त 'गणपति बप्पा मोरया' का नारा लगाने लगे.