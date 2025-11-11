वृद्धावस्था में मोरया गोसावी के लिए मयूरेश्वर मंदिर जाना मुश्किल हो गया था,

तो गणेश जी ने उन्हें सपने में दर्शन दिए और कहा कि वे स्नान के बाद उन्हें नदी में पाएंगे. ऐसा ही हुआ और उन्हें गणेश जी की एक छोटी मूर्ति मिली.

