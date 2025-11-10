चाणक्य नीति से जानें किन तीन गलतियों की

वजह से होती है मां लक्ष्मी नाराज और घर में कंगाली आती है.

आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति के अनुसार जीवन जीने के हर पहलू को दर्शाया है,

उनके द्वारा बताई गई हर एक बात मनुष्य को जीवन में लक्ष्य पाने के लिए प्रेरित करती है.

आचार्य चाणक्य के अनुसार जो पैसों का दिखावा करते हैं,

बिना मतलब अपने पैसे व्यर्थ करते हैं उनके घर कभी मां लक्ष्मी नहीं आती है.

चाणक्य जी ने यह भी कहां कि ऐसा व्यक्ति

खुद अपनी बरबादी का राह ढूंढ़ता है.

जो लोग धन को संजो कर रखने के बजाय उसका बेवजह खर्च करते हैं,

वेसै लोग मां लक्ष्मी का अपमान करते हैं.

चोरी, जुआ, या धोखाधड़ी जैसे अनुचित तरीकों से कमाया गया धन

भी अधिक समय तक नहीं टिकता है और विनाश का सबसे बड़ा कारण बनता है.

किसी बात या अपने धन पर घमंड करने

वाले व्यक्ति से मां लक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं होतीं.

इसके विपरीत, वहां मां लक्ष्मी का वास होता है,

जो व्यक्ति ज्ञानी और विद्वान व्यक्ति से संबंध रखता है और उनका सम्मान करता है.

जिस घर में अशांति, कलह और अनादर होता है,

वहां मां लक्ष्मी नहीं टिकतीं. विशेषकर, यदि घर में स्त्री का सम्मान नहीं किया जाता है, तो घर में दरिद्रता आ सकती है.

