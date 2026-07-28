July 28, 2026

प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए विशेष माना जाता है.

10 अगस्त 2026 को प्रदोष व्रत रखा जाएगा.

Published by: रुचि शर्मा
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July 28, 2026

अगर प्रदोष व्रत की शाम अचानक मंदिर की घंटी या शिव मंदिर से आती आरती की आवाज सुनाई दे,

तो इसे धार्मिक मान्यताओं में शुभ माना जाता है.

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प्रदोष काल में अचानक शिव मंदिर के दर्शन हो जाएं या किसी काम से मंदिर के पास से गुजरना पड़े,

तो इसे कुछ लोग शुभ संकेत मानते हैं.

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बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है.

इसलिए प्रदोष व्रत की शाम बेलपत्र दिखाई देना शुभ माना जाता है.

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भगवान शिव की पूजा में सफेद फूलों का भी इस्तेमाल किया जाता है.

प्रदोष व्रत की शाम सफेद फूल दिखने को सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है.

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हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माना गया है.

प्रदोष व्रत की शाम गाय के दर्शन होना या उसे भोजन कराना भी शुभ माना जाता है.

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धार्मिक मान्यता के अनुसार इससे पुण्य की प्राप्ति होती है.

अगर बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो साफ और साबुत बेलपत्र ही इस्तेमाल करने की परंपरा है.

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प्रदोष व्रत की शाम भगवान शिव के सामने दीपक जलाते समय अगर लौ शांत और स्थिर रहे,

तो इसे भी कुछ लोग सकारात्मक संकेत मानते हैं.

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हालांकि दीपक की लौ का स्थिर या हिलना हवा और

वातावरण जैसी सामान्य वजहों से भी हो सकता है.

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