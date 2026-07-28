10 अगस्त 2026 को प्रदोष व्रत रखा जाएगा.
तो इसे धार्मिक मान्यताओं में शुभ माना जाता है.
तो इसे कुछ लोग शुभ संकेत मानते हैं.
इसलिए प्रदोष व्रत की शाम बेलपत्र दिखाई देना शुभ माना जाता है.
प्रदोष व्रत की शाम सफेद फूल दिखने को सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है.
प्रदोष व्रत की शाम गाय के दर्शन होना या उसे भोजन कराना भी शुभ माना जाता है.
अगर बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो साफ और साबुत बेलपत्र ही इस्तेमाल करने की परंपरा है.
तो इसे भी कुछ लोग सकारात्मक संकेत मानते हैं.
वातावरण जैसी सामान्य वजहों से भी हो सकता है.