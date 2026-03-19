March 19, 2026

आप सभी को चैत्र नवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएँ! जय माता दी!

इस वर्ष चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व गुरुवार, 19 मार्च 2026 से शुरू हो रहा है

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March 19, 2026

घटस्थापना (कलश स्थापना) के लिए सुबह 06:53 से

10:36 तक का समय अत्यंत शुभ है

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March 19, 2026

यदि आप सुबह कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं,

तो दोपहर 12:05 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में भी पूजन कर सकते हैं

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March 19, 2026

इस साल माता रानी पालकी में सवार होकर आ रही हैं,

जिसे शास्त्रों में बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना गया है

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March 19, 2026

माता का पालकी पर आना देश और भक्तों के लिए सुख,

शांति और समृद्धि का शुभ संकेत है

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March 19, 2026

चैत्र नवरात्रि के इन नौ दिनों में माँ दुर्गा के

नौ स्वरूपों की विधि-विधान से पूजा की जाती है.

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नवरात्रि का प्रारंभ गुरुवार से होने के कारण इस बार का

पर्व आध्यात्मिक उन्नति के लिए विशेष फलदायी माना जा रहा है.

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March 19, 2026

यह पर्व अधर्म पर धर्म की विजय और

नारी शक्ति की उपासना का प्रतीक है.

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March 19, 2026

माँ दुर्गा आपके जीवन से सभी कष्टों को दूर करें

और आपके घर को खुशियों से भर दें.

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