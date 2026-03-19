इस वर्ष चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व गुरुवार, 19 मार्च 2026 से शुरू हो रहा है
10:36 तक का समय अत्यंत शुभ है
तो दोपहर 12:05 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में भी पूजन कर सकते हैं
जिसे शास्त्रों में बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना गया है
शांति और समृद्धि का शुभ संकेत है
नौ स्वरूपों की विधि-विधान से पूजा की जाती है.
पर्व आध्यात्मिक उन्नति के लिए विशेष फलदायी माना जा रहा है.
नारी शक्ति की उपासना का प्रतीक है.
और आपके घर को खुशियों से भर दें.
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