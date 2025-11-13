हिंदू धर्म की मान्यता के हिसाब से भगवान को फूल धोकर नहीं चढ़ाना चाहिए,

क्योंकि ऐसा करने से उनकी शुद्धता और सुगंध खत्म हो जाती है.

Image Source: abplive

धार्मिक मान्यता के अनुसार फूल को धोकर चढ़ाने से फूल जूठा हो जाता है

और उसे किसी दूसरे देवी-देवता को अर्पित नहीं किया जा सकता.

Image Source: abplive

ऐसी मान्यता है कि जब फूल को धोया जाता है तो,

वह जल देवता को अर्पित हो जाता है जिससे फूल झूठा हो जाता है.

Image Source: abplive

ऐसे में जब फूल जल देवता को अर्पित हो गया तो,

किसी अन्य देवी-देवता को चढ़ाना गलत है.

Image Source: abplive

वहीं अगर आप बाजार से फूल ला रहे हैं,

तो उन्हें सीधे पूजा की थाली में निकाल लेना चाहिए और धोना नहीं चाहिए.

Image Source: abplive

मान्यता है कि जब आप घर के बागीचे से फूल तोड़ते समय,

नहा धोकर और साफ हाथों से ही फूल तोड़ने चाहिए.

Image Source: abplive

फूल तोड़ने का सबसे अच्छा समय सूर्योदय के बाद और दोपहर

12 बजे के पहले तोड़ना बेहद शुभ माना जाता है.

Image Source: abplive

भगवान को फूल चढ़ाते समय,

उन्हें हमेशा किसी स्वच्छ पात्र में रखें और हाथों से सीधे अर्पित न करें.

Image Source: abplive

इसके अलावा, फूल की डंडी भगवान की ओर नहीं होनी चाहिए,

बल्कि फूल का मुख भगवान की ओर और डंडी आपकी ओर होनी चाहिए.

Image Source: abplive

